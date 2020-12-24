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|Умер легендарный советский разведчик Джордж Блейк
13:12 26.12.2020
На 99-м году жизни скончался легендарный советский разведчик, бывший офицер британской разведки MI6 Джордж Блейк.
Об этом рассказал журналистам руководитель пресс-бюро Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Иванов.
"Пришло горькое известие - не стало легендарного Джорджа Блейка", - цитирует Иванова РИА Новости.
Справка "СП"
Джордж Блейк родился 11 ноября 1922 года в Роттердаме (Нидерланды). Бывший офицер MI6, по собственным убеждениям перешел на сторону советской разведки.
После разоблачения был приговорен в Великобритании к 42 годам тюремного заключения, бежал из тюрьмы. После этого жил в Москве, оставаясь убежденным коммунистом.
Долгие Блэйк работал преподавателем в Академии СВР. Воинское звание - полковник КГБ СССР. 11 ноября 2012 года с 90-летием его поздравил президент РФ Владимир Путин.
В канун своего 95-летия Блейк выступил с обращением, в котором подчеркнул, что сделал верный выбор в жизни. Он напомнил об угрозе мирового терроризма.
"Идет настоящая война Добра со Злом. И я верю в вас, в ваше бескорыстное и самоотверженное служение нашему общему делу, в ваш профессионализм. Верю в окончательную победу над подлым врагом. Эта вера дает мне жизненные силы", - заявил тогда Блэйк.
11 ноября 2020 года Владимир Путин поздравлял Джорджа Блейка с 98-летием.