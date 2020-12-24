 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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"Великий Туран" наступает. Победив в Карабахе, Турция анонсирует создание нового военного блока
13:14 26.12.2020

Победив в Карабахе, Турция анонсировала создание нового военного блока
Эрдоган реализует концепцию "великого Турана"

Власти Турции планируют создать новый военно-политический блок всех тюркских стран. Эта идея становится все более популярной после войны в Нагорном Карабахе. Правительство Турции активно поддержало в конфликте армию Азербайджана, которая одержала убедительную военную победу. На фоне этих военных успехов в Анкаре вновь заговорили о создании военно-политического блока тюркских стран с Турцией во главе. Идею "великого Турана" для "МК" оценил военный эксперт.

Эрдоган реализует концепцию "великого Турана"
Война в Карабахе, которая завершилась победой Азербайджана, может стать первым шагом к созданию в Азии новой военной силы. Во время выступления на военном параде в Баку по случаю окончания войны президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган де-факто анонсировал новые военные операции, которые позволят "восстановить историческую справедливость". В частности, он намекнул на необходимость отделения от Ирана регионов населенных этническими азербайджанцами.

Заявления турецкого лидера - часть пропагандистской программы турецких властей по объединению тюркоязычных стран в единый блок. Власти Турции давно оказывают поддержку уйгурским сепаратистам в Китае, налаживают связи с правительствами и политическими партиями в республиках Средней Азии. Турецкие СМИ заявляют: пришла пора для объединения тюркских народов в единый альянс, очертания которого с каждым днем становятся отчетливее.

Если раньше в Анкаре использовали лозунг: "один народ - два государства" (имея в виду Турцию и Азербайджан), сегодня говорят "один народ - пять государств". И первый кандидат в союзники - Туркменистан. На недавней конференции, посвященной 25-й годовщине провозглашения Туркменистана нейтральной державой, Эрдоган призвал Ашхабад присоединиться к Совету сотрудничества тюркоязычных государств.

Между двумя странами активно развивается военно-политическое сотрудничество. Намереваясь утвердить свое присутствие в Каспийском регионе, Турция заключила ряд контрактов на поставку в Туркменистан военной техники и в первую очередь - катеров и сторожевых кораблей. Таким образом, несмотря на действующий принцип неприсутствия на Каспии вооружений неприкаспийских государств, де-факто - они уже появились в регионе.

Налаживает военное сотрудничество Турция и с другими тюркоязычными государствами Средней Азии. В конце октября 2020 года было подписано новое соглашение о военном сотрудничестве между Турцией и Узбекистаном. Согласно условиям двустороннего контракта, среднеазиатская республика развернула на своей территории производство турецкой бронетехники.

Турецкое вооружение активно завоевывает региональный рынок. Так, власти Казахстана намерены приобрести партию турецких ударных беспилотников Bayraktar TB-3. Новые машины еще не пошли в серию, однако потенциальные покупатели уже готовы их приобрести. Особенно после очевидного успеха турецких дронов Bayraktar ТВ2.

В ноябре 2020 года партия турецкой военной техники и другого войскового имущества была передана вооруженным силам Киргизии. Официальные лица в Анкаре отметили готовность активно развивать отношения в военной и военно-технической областях.

Действия Турции в Средней Азии подчинены одному строгому плану, считает военный эксперт Александр Михайловский. В интервью "МК" специалист назвал приоритетные цели для Эрдогана в регионе и оценил перспективы создания единого тюркского военно-политического блока.

-Это идея не новая, ее активно продвигали в начале 20-го века члены партии "младотурок" - тогда правящей партии Турции. Впоследствии многие ее вожди, в частности, кумир Эрдогана Энвер-паша, организовывали в Средней Азии басмаческое движение и пытались объединить местные народы на почве языкового и культурного единства всех тюрок. Если посмотреть на планы младотурок, то получается такая империя, которая противопоставляет себя Китаю, Ирану и России. И всем трем этим державам создание такого блока было бы крайне невыгодно.

-Турция ведь не только налаживает связи с правительствами стран, но и с тюркскими движениями в них.

-Именно так. В Сирии они создали "мини-эмират", где держат тюркских экстремистов из Китая, Афганистана, Средней Азии. Было видео из Сирии, где эти боевики заявляли, что готовы идти воевать с "желтым драконом" - Китаем то есть. Главной политической силой этого блока является движение "Бозкурт" - "Серые волки". Она призвана объединять тюркские народы по всему миру. У организации есть сторонники в Азербайджане, как мы видели, есть в Иране.

-А насколько реально создание такого блока?

-В мечтах все радужно. А в реальности - между тюркскими странами и народами слишком много противоречий. Взять хотя бы напряженные отношения между Узбекистаном и Киргизией. И в каждой из тюркских стран есть политические партии, течения - все далеко не так однородно.

Более того, сами правительства готовы получать от Турции военную помощь, но становится янычарами нашего времени - не очень хотят. Для них невыгодно ссориться с Китаем, да и с Россией. Это партнерство дает финансовые выгоды и многое другое. А что дает Турция? Голую идею и предложение воевать непонятно ради чего и с кем. Но точно воевать. Кому это надо? Я думаю, что блок уровня АСЕАН у них может получиться. Экономический блок. Но точно не турецкий вариант НАТО.
Артемий ШАРАПОВ

Источник - московский комсомолец
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1608977640
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