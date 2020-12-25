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Асакинский завод UzAuto Motors закрывается. На глубокую реконструкцию
13:51 26.12.2020

Асакинский завод UzAuto Motors закрывается

Также компания UzAuto Motors приглашает к сотрудничеству дилеров, готовых работать по новым, международным стандартам GM и в соответствии с принципами клиентоориентированности.

ТАШКЕНТ, 23 дек - Sputnik. UzAuto Motors сообщили, что на январь 2021 года запланирована приостановка Асакинского завода для осуществления модернизации производства.

Данное изменение связано с тем, компания получила сертификат стандартов качества BIQ4 (build in quality) и нацелена на получение самого высокого уровня качества в системе ДжиЭм BIQ NEXT.

Параллельно с этим, дилерская сеть Chevrolet во всех регионах Узбекистана перейдет на новые стандарты.

"Изменения коснутся переоформления дилерских центров в соответствие с новым брендбуком Chevrolet, что является необходимым условием для продолжения работы. С дилерами, не соответствующими новым стандартам, будут расторгнуты контракты", - говорится в сообщении.

Также компания UzAuto Motors приглашает к сотрудничеству дилеров, готовых работать по новым, международным стандартам GM и в соответствии с принципами клиентоориентированности.

По информации компании, в дилерской сети будет осуществлен рост качества предоставляемых услуг, внедрены более высокие стандарты гарантийного обслуживания, уровень которых будет расти за счет более качественной подготовки персонала, внедрения программ лояльности, проведения исследования мнения покупателей и другое.

Более того, UzAuto планирует внедрить новое программное обеспечение SАP (System Analysis and Program Development), функционал которого позволит эффективнее организовать процессы в продажах, обслуживании и маркетинге.

Источник - Sputnik
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