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Сделка по Брекзиту способна привести к независимости Шотландии
13:58 26.12.2020

Какие подводные камни таит соглашение между Британией и ЕС

Кажется, эпопея с Брекзитом наконец закончилась. 24 декабря Лондон и Брюссель все-таки пришли к заключению сделки и тем самым фактически завершили процесс выхода Соединенного Королевства из состава единой Европы. Правительство Британии может выдохнуть – катастрофического сценария "Брекзита без сделки" удалось избежать. Однако не все так радужно – итоговый вариант соглашения содержит огромное количество подводных камней, с которыми придется что-то делать.

Переговоры по Брекзиту напоминали противостояние двух кораблей, которые встретились в узком проливе. Капитаны обоих судов с явной неохотой относились к необходимости маневрировать, и уж точно не собирались делать это в одностороннем порядке. Оба до последнего держали курс на "лобовое столкновение", надеясь, что противник прогнется и свернет с маршрута.

При этом ситуацию едва ли можно назвать равной. Корабль под названием "Европейский союз" был ощутимо больше и массивнее корабля "Британия". В случае столкновения ему бы точно пришлось несладко, но это нельзя сравнить с теми потерями, которые бы ожидали другую сторону. В случае неудачи на переговорах Соединенное Королевство рисковало получить самый настоящий дефицит продуктов, медикаментов, а также техники.

Несмотря на такую незавидную ситуацию, Борис Джонсон всячески показывал, что он намерен идти до конца, и не готов к односторонним уступкам. В результате "таран" Джонсона удался – Британия и Евросоюз все же пришли к компромиссу, который может устроить обе стороны. Но даже в таком, сравнительно хорошем варианте для Великобритании есть огромное количество "подводных камней".

Итоговый вариант сделки для Соединенного Королевства действительно можно назвать неплохим. В первую очередь потому, что Британия смогла отстоять право устанавливать свои тарифы. Теперь Великобритания не связана никакими правилами ЕС и неподотчетна Европейскому суду. Именно это и имел в виду премьер-министр, когда обещал "вернуть стране независимость". Соединенное Королевство достигло всех своих целей в вопросах экономической и политической независимости, однако не все так однозначно.

Несмотря на то, что Европейский суд теперь никак не может признать британские тарифы несправедливыми, Евросоюз все-таки добился страховки на случай протекционизма со стороны правительства Джонсона. Теперь, "при серьезных расхождениях" с правилами единого европейского рынка компаниям из Британии может быть ограничен доступ на него. Фактически, это те же регуляции, только в другой форме.

Кроме того, Британия не сможет совсем уж избавиться от надзора со стороны Евросоюза, как минимум, в ближайшие 4 года. В тексте сделки прописана договоренность о том, что через такой срок состоится проверка того, как стороны выполняют соглашение. Теоретически это касается обеих сторон, но в основном это шанс для Евросоюза проверить Британию, а не наоборот.

Помимо этих аспектов, есть еще множество мелких деталей, которые не отразятся на стране в целом, но сильно ударят по некоторым категориям людей. Например, европейским компаниям все же разрешено будет ловить рыбу в британских водах до 2026 года. В последние дни эта тема стала одной из ключевых на переговорах Лондона и Брюсселя.

Также теперь у Соединенного Королевства и Европейского союза появится контроль грузов на границах. Это гарантированно отразится на товарообороте, ввезти товар на остров или вывезти с него станет сложнее.

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Почти катастрофой новое соглашение обернется для европейских студентов в Великобритании – они потеряют все льготы, и им вновь нужно будет доказывать право жить в Соединенном Королевстве. Правда, это уже пообещал исправить Борис Джонсон, пообещав, что программа студобменов Erasmus, участники которой могли учиться по всей Европе, будет заменена всемирной схемой, названной в честь Алана Тьюринга.

Но самый главный удар по Соединенному Королевству пришел не снаружи, а изнутри. Пока в Лондоне Джонсон радовался заключению соглашения с Евросоюзом, шотландская премьер-министр Никола Стерджен написала в Твиттере: "Следует помнить, что Брекзит происходит против воли Шотландии. Нет никакой сделки, которая когда-либо компенсировала бы то, что у нас отнимает Брекзит".

"Шотландия ни за что из этого не голосовала, и наша позиция яснее, чем когда-либо", - утверждает Стерджен. – Теперь Шотландия имеет право выбирать свое будущее в качестве независимой страны и снова получить преимущества членства в ЕС".

Фактически Стерджен открытым текстом объявила о желании провести референдум о независимости родины Роберта Бернса. Это не то что бы новость. Шотландия считается самым проевропейским регионом Соединенного Королевства. Достаточно вспомнить, что 62% шотландцев голосовали против Брекзита, а сторонники выхода из ЕС проиграли во всех без исключения шотландских областях.

Уже после начала переговоров по Брекзиту Никола Стерджен обещала провести новый референдум о независимости. Теперь же она вновь повторила это обещание, и добавила, что подготовка к голосованию начнется, как только стабилизируется ситуация с коронавирусом.

На самом деле и тут не все так просто. Референдум в Шотландии должен санкционировать Лондон, а британцы настаивают на том, что шесть лет назад волеизъявление уже имело место и тогда сепаратисты проиграли. Однако сторонники независимости подчеркивают, что даже в тихом 2014 году они набрали 45% голосов, а после всех потрясений 2020 года, связанных как с выходом из Евросоюза, так и с коронавирусом, число сторонников отделения перевалило за 50%. И это тоже правда, с которой Лондону придется что-то делать.

Дмитрий Гуляев

Источник - МК
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