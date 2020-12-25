В Северном Казахстане перезапустили многострадальный биоэтаноловый завод

13:59 26.12.2020

Завод впервые был запущен в 2006 году, однако предприятию не удалось наладить сбыт продукции



ПЕТРОПАВЛОВСК, 25 дек - Sputnik. В Северо-Казахстанской области начато производство биоэтанола, передает корреспондент Sputnik Казахстан.



Как сообщили в пресс-службе акима области, линию по производству биоэтанола запустили на заводе Bio Operations после капитальной модернизации. Таким образом, завершился финальный этап технологической линии по глубокой переработке пшеницы.



"Биозавод полностью реанимирован после восьми лет простоя. Установлено современное оборудование из Франции. В прошлом году здесь запустили линии по производству крахмала и клейковины, которые идут на экспорт. Создано 450 постоянных рабочих мест. Общая сумма инвестиций 12 миллиардов тенге. На сегодня предприятие уже выплатило более 500 миллионов тенге налогов", - проинформировали в пресс-службе.



Биоэтанол – конечный и главный продукт, получаемый в ходе сложных производственных процессов. На мировом рынке на биоэтанол очень большой спрос. Экологический чистый продукт повышает октановое число бензина и уменьшает уровень загрязнения воздуха.



"Биоэтанол – важный продукт для сохранения экологии. Заключен договор-намерение на поставку биоэтанола на Павлодарский нефтеперерабатывающий завод. На начальном этапе планируется производство 20 тысяч тонн биоэтанола в год с постепенным наращиванием объемов до 36 тысяч тонн. Таким образом, североказахстанский завод полностью перекроет потребность страны в этом продукте", - отметил Кумар Аксакалов во время запуска линии.



В СКО реализуются несколько проектов по переработке пшеницы. Годовая мощность биозавода составит 300 тысяч тонн. Также работает комбикормовый завод "Казмил" с мощностью 360 тысяч тонн. Ведется реконструкция еще одного комбикормового завода "Байрек". Задача на ближайшие годы - увеличить долю переработки пшеницы в регионе до 90 %.



Напомним, BIOHIM, возведенный в Тайыншинском районе, называли "чудом в степи". Завод был торжественно запущен в сентябре 2006 года в рамках программы "30 прорывных проектов". Здесь должны были производить из зерна биоэтанол, который повышает октановое число бензина и делает его экологически чистым, а также планировали запустить животноводческий комплекс, птицефабрику, мясоперерабатывающий завод, комбикормовый цех, мельницу и теплицы, отапливаемые промышленным паром. Однако с началом работы у завода начались проблемы со сбытом продукции, и в результате АО "Биохим" попало в список самых злостных должников по налогам и по зарплате, которая исчислялась десятками миллионов тенге. С тех пор завод не работал.