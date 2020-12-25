РосФигуристки Щербакова, Валиева и Трусова феноменально (с 3 мировыми рекордами) откатали Чемпионат России

18:06 26.12.2020

Фигуристка Щербакова победила на ЧР, превзойдя мировой рекорд

26 декабря 2020, Ксения Панькова

Анна Щербакова завоевала золото чемпионата России по фигурному катанию в Челябинске. Ее результаты превысили мировые рекорды.



Щербакова, лидировавшая после короткой программы, получила за произвольный прокат 183,79 балла. По сумме двух программ 16-летняя фигуристка набрала 264,10 балла и стала трехкратной чемпионкой России, передает РИА "Новости".



Результаты Щербаковой в произвольной программе и по сумме прокатов превышают мировые рекорды, которые составляют 166,62 (установлен Александрой Трусовой) и 247,59 балла (установлен Аленой Косторной) соответственно, но, согласно правилам, рекорд фигуристки на чемпионате России не будет ратифицирован, так как был установлен на соревнованиях национального уровня.



Второе место заняла Камила Валиева, которая также превысила мировые рекорды как в произвольной программе (174,02), так и по набранным баллам в сумме (254,01). Замкнула тройку призеров Трусова (246,37), превзошедшая мировое достижение в произвольной программе (170,61).



Выступление Щербаковой в произвольной программе на чемпионате России заставило прослезиться заслуженного тренера России Татьяну Тарасову, передает ТАСС.



"Я плакала после проката Ани. Люблю смотреть, когда человек преодолевает себя, может быть, это жестоко. Но вчера было видно, что она после болезни, что ей очень тяжело это дается. А сегодня она превозмогла все, сделала лучший прокат", – отметила Тарасова.



Ранее сообщалось, что Евгения Тарасова и Владимир Морозов стали трехкратными чемпионами России по фигурному катанию, победив в парном катании на чемпионате страны в Челябинске.