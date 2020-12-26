При Джо Байдене мир ждут большие перемены. К чему вернулась Америка? - В.Кудрявцев

00:19 27.12.2020

ВЛАДИМИР КУДРЯВЦЕВ | 26.12.2020



Если в первых числах нового года не произойдет ничего экстраординарного, 20 января 78-летний Джо Байден вступит в должность президента США. Какой будет внешняя политика его администрации? Байден уже успел заявить: "Америка вернулась". И здесь сразу возникают по крайней мере два вопроса. Первый: что он хотел этим сказать? Второй: что последует после того, как "Америка вернулась"?



Байден говорит: "Мы должны быть частью большой группы, чтобы иметь дело не только с Ираном, но и с Россией, Китаем и другими". Итак, нацеленность на то, чтобы "иметь дело" с Ираном, Россией и Китаем, обозначенными в Стратегии национальной безопасности США как противники, а для этого сколотить "большую группу" союзников на Западе и на Востоке, организовав в 2021 году "глобальный саммит в поддержку демократии".



Главную проблему Америка Байдена видит в России и Китае. При этом Байден, в отличие от Трампа, говорит, что Россия для США – бóльшая угроза, чем Китай. Дескать, Пекин – это конкурент, а Москва – оппонент. А намерение провести "саммит за демократию" показывает, что США готовят (при новой администрации) не только геополитическое, но и идеологическое противостояние, как во времена холодной войны. И успешно противостоять идеологическому натиску геополитического противника можно только более сильной, более привлекательной идеологией.



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Если вернуться к России, то нападки на нее за совершенные ею якобы кибератаки на государственные учреждения США показывают, что перспективы американо-российских отношений нисколько не радуют. Вдобавок к расширению масштабов информационной (идеологической) войны Москву ждет усиление американского давления на постсоветском пространстве, в сфере непосредственных геополитических интересов России. На этом фоне продление договора СНВ-3, если и произойдет, станет лишь исключением из правил.



Бывшая помощница Трампа Фиона Хилл говорит: "Обама относился к России очень пренебрежительно, называл ее региональной державой. Они не хотели думать о России слишком много. Но мир полностью изменился. Байден не может быть Обамой 2.0. Им придется думать иначе". Эти слова означают одно: призыв к следующей (демократической) администрации не допустить превращения России из "региональной" державы в державу мировую. В Вашингтоне будет взят курс на сближение с Европой под лозунгами "трансатлантического единства" в противовес Трампу, отстранявшемуся от Европы и обвинявшему европейцев в нахлебничестве.



Байден держит курс на евроатлантическое единство



Однако европейские страны, как уже понятно, при любой возможности готовы сотрудничать с Москвой. Яркий пример – проект газопровода "Северный поток – 2". Байден обещает, что продолжит борьбу с этим проектом, идя по следам Трампа. Однако это будет борьба не только против России, но и против Германии. И как тогда восстанавливать порушенное "трансатлантическое единство"?



А что касается Китая, есть основания полагать, что смена американской администрации с республиканской на демократическую в Пекине приветствуется, ведь демократы хотят с Китаем торговать. Однако и здесь есть проблема: в Вашингтоне равноправных отношений с другими государствами не признают, а Си Цзиньпин плясать под дудку Вашингтона не станет.



В целом в Евросоюзе ждут президентства Байдена с энтузиазмом в надежде на то, что все вернется на круги своя. И Байден, и лидеры ЕС говорят о необходимости восстановления прежних отношений между двумя сторонами Атлантики, но при этом подходят к переговорам с достаточно разных позиций. Не случайно избранный президент США признал, что его ожидают "сложные переговоры" с Евросоюзом, добавив, что он не питает по этому поводу иллюзий. А без Европы американское давление на Россию и Китай не имеет шансов на успех.



Большая шахматная доска США и Европы



И едва ли не главной нерешенной проблемой современных международных отношений остается то, что в Вашингтоне, несмотря на смену одного президента другим, плохо понимают: эпоха безграничного доминирования "единственной глобальной сверхдержавы" (З. Бжезинский) закончилась безвозвратно. Россию, называй ее "региональной" державой или не называй, санкции не сломили; могущество Китая растет; антиамериканизм иранского политического руководства не знает границ; Турция покупает у русских ЗРК С-400 и хозяйничает на Кавказе; в Сирии у власти по-прежнему ненавидимый Вашингтоном Башар Асад; даже в Венесуэле, несмотря на все усилия Трампа, не удалось осуществить смену режима. При этом общество в Соединенных Штатах расколото. Да, в некотором смысле "Америка вернулась", но если она вернулась, чтобы идти против духа истории, ей в этом мире не преуспеть. Кажется, нас действительно ждут большие перемены.