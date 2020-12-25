Восстановление Большой России от Бреста до Одессы. Часть 2, - А.Бурханов

00:24 27.12.2020

Государственность Украины без поддержки извне распадется на несколько частей под присмотром России



Ахмет Бурханов



ПРЕОДОЛЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКИХ ГРАБЛЕЙ



Государственные образования русской окраины в отрыве от России всегда превращается в АнтиРоссию. Поэтому пресловутая "ошибка Ленина" с русскими областями является серьезной проблемой России. Опыт мертворожденного Союзного государства России и Белоруссии показывает, что с несамостоятельным государством взаимовыгодный союз создать невозможно. Поэтому самостийных Украины и Белоруссии вне России без ее поддержки быть не может.



Возвращаясь назад, следует напомнить, что распад СССР положил начало колониальной зависимости всего постсоветского пространства, включая Россию, от глобальных структур. Более того Россия стала заложницей геополитических обстоятельств в качестве дойной коровы у Киева и Минска. Многовекторная политика постсоветских республик стала инструментом давления на Россию.



Методички для туземцев везде одинаковы и безотказно работают. Внешнее управление (нового хозяина) подается как обретение независимости, которое нужно защищать от посягательств России с оружием в руках. Поэтому переписанная история почти у всех отколовшихся стран антирусская.



В 20 веке Россия была трижды разорена и каждый раз экономику большой страны восстанавливала заново. Опережающее развитие национальных окраин в советский период и попытки склеить единое пространство путем интеграционных инициатив, дотируя оторванные части, оказались не продуктивными.



В надежде сохранить Украину и Белоруссию в своей орбите с начала 2000-х годов Россия в очередной раз безрезультатно потратила огромные средства и потеряла много времени. Только после украинского майдана в России укрепилось четкое понимание, что главным приоритетом должно быть внутреннее развитие.



В России в последние несколько лет построены сотни заводов, фабрик, больниц школ, детских садов, первая в мире плавучая АЭС и лучший в мире ледокол. Непрерывно строятся жилье, дороги, мосты, гигантские газоперерабатывающие, нефтехимические и СПГ заводы. Восстанавливается гражданское судостроение и самолетостроение.



Россия вышла на 1-е место в мире по экспорту пшеницы и является крупнейшим в мире экспортером подсолнечного масла и свекловичного сахара. По данным Всемирного банка, Россия занимает 4-е место среди мировых производителей сельхозтехники наряду с США, КНР и ФРГ, оставив позади Японию, Францию, Великобританию, Южную Корею и прочие развитые экономики.



Объем экспорта ПО IT индустрии России за 10 лет выросл в 4 раза, и достиг $13 млрд в 2019 году, догоняет экспорт вооружения. Темпы роста продовольственных отраслей впечатляют. Ежегодное производство агропромышленной продукции с 2012 года выросли 5 раз, до $120 млрд. За это время экспорт АПК вырос с $4 млрд до $28 млрд – в 7 раз!



ТЯЖЕЛАЯ БОЛЕЗНЬ ГЕГЕМОНА



Транснациональные компании уверовавшие, что является наместниками бога на земле, в рамках глобального проекта успешно осуществили деиндустриализацию США. Государственный долг США пробил отметку $25 трлн. Бюджетный дефицит США превысил $1 трлн. Главное оружие США – "печатный станок" – от чрезмерной нагрузки задымил и работает вхолостую. КПД от долларовой эмиссии стремится к нулю. Экс-гегемон уверенно движется к краю пропасти.



С начала года в американскую экономику влили более 6$ трлн, а это как бы четыре экономики России, но эти меры не помогли экономике США. Аналогично ЕС выделил 3€ трлн на поддержание экономики, но экономика ЕС продолжает падать. А если открыть шлюз этим "нарисованным" деньгам в реальный сектор, то обвалится вся мировая финансовая системав месте с ее виртуальной экономикой.



По масштабным исследованиям американской компанией Highland Solutions финансового положения простых американцев факты таковы: 82% американцев (респондентов) заявили, что не в состоянии покрыть даже $500 непредвиденных расходов, не залезая в долговую кабалу еще глубже.



СВАРЕННЫЕ ЛЯГУШКИ СКАКАТЬ НЕ МОГУТЬ



Несмотря ни на что, в Киеве необандеровцы все еще с надеждой ждут маразматика Байдена, когда же он снова сядет во главе стола и начнет управлять миром из Киева. Почему-то лимитрофы на генетическом уровне лезут в чужой котел, где их обязательно сварят, под аккомпанемент националистических лозунгов.



Для успешности эксперимента перед медленной варкой у лягушек удаляются мозги. И не удивительно, что многие жители постсоветских стран искренне считают США "неуязвимой страной богов", а Россию – отсталой страной.



Вышла официальная информация, что украинская казна пуста – работает в режиме картотеки, другими словами Украина "подключена к искусственному аппарату". Белорусский бюджет также без российских субсидий долго не протянет. Лишившись внешней поддержки, государственность Украины и Белоруссии рухнет, и в этот раз им ни кто мешать не станет



Опыт Украины показывает, что любая оторванная часть территории будет отчуждена. Государственное образование русских окраин, отрицая свою историю и русскую идентичность, созидающей силы иметь не может. Идея независимости от материнской части, от своей сущности, ничего кроме радикального национализма породить не способна.



СШИВАНИЕ БОЛЬШОЙ РОССИИ



Поскольку Россия не может возродиться иначе как имперское образование, с антирусским плацдармом на западных границах будет покончено. Интеграционные союзы с русскими окраинами без присоединения – сродни подключению их к искусственному аппарату и не решают проблему. По этой причине государственных границ между однородными (русскими) частями на западе не будет.



В первую очередь (2022-2023-гг.) присоединятся те субъекты, которые признаны Россией – на правах административного образования Российской Федерации. Разумеется это Донбасс в довоенных границах, Абхазия, Южная Осетия и Приднестровье со статусом временного российского анклава. Параллельно Украина без поддержки извне распадется под присмотром России еще на несколько частей.



Возможные варианты распада: образуются Причерноморская республика с центром в Одессе и Харьковская республика под протекторатами Москвы. Запустится десятилетний процесс (2023-2032 гг.) сшивания новообразованных республик с остальной Россией.



А что касается Белоруссии, то старт глубокой интеграции (присоединение) с Россией готовится и ускорится после смены политического трупа Лукашенко. Историческая часть Украины войдет в состав интеграционного объединения, возглавляемого Россией и будет перевоспитываться в течение долгих лет.



Ахмет Бурханов, политолог, экономист