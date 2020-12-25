Санкциям назло: когда запустят "Северный поток – 2"

00:30 27.12.2020

Эксперты ждут окончания строительства в 2021-м, но предрекают проекту новые испытания



Ирина Кезик



После сложного 2020 года проект "Северный поток – 2" ждет еще много испытаний, вплоть до введения американских санкций против "Газпром флота" и "Газпрома", уверены опрошенные "Известиями" эксперты. Основные риски аналитики видят на стадии получения разрешения на ввод в эксплуатацию газопровода. Однако никто не сомневается, что проект будет запущен, и не исключено, что уже в середине 2021 года.



Санкции за санкциями



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До окончания строительства газопровода "Северный поток – 2" осталось 160 из 2360 км, но именно их не могут достроить уже больше года. Американские санкции, которые ввели палата представителей конгресса и сенат США в 2019 году, заставили швейцарскую компанию Allseas прекратить работы. Казалось бы, после этого проект обезоружили. Но в декабре 2020 года Nord Stream 2 AG, оператор проекта, сообщил, что трубоукладчик "Фортуна" начал укладку недостроенного участка газопровода в водах Германии.



В канун Нового года стало известно, что за океаном готовят новый пакет санкций. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на свои источники.



"Администрация Трампа, которая в скором времени готовится уйти, готовит новый пакет санкций, который может нанести удар по проекту России и Германии, возглавляемому "Газпромом", - говорилось в сообщении. В Кремле отреагировали на эту информацию хладнокровно. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, новые ограничения могут усложнить реализацию проекта, но Россия и ее европейские партнеры намерены его закончить.



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- Безусловно, вот эти рестрикции, которые американцы уже принимали, которые у них запланированы в проекте оборонного бюджета, конечно же, эти рестрикции направлены на то, чтобы максимально осложнить реализацию этого проекта, столь необходимого Европе в плане европейской энергетической безопасности. Конечно же, это способно осложнить, - сказал Дмитрий Песков.



Он добавил, что вместе с тем и Россия, и ее европейские партнеры заинтересованы в том, чтобы проект был реализован и "финализирован в интересах европейских потребителей и российских поставщиков газа". Отвечая на вопрос, успеет ли администрация Дональда Трампа, по мнению Кремля, остановить проект, Дмитрий Песков ответил, что в Москве "не склонны гадать на кофейной гуще".



- У нас есть свои задачи, мы их решаем, - добавил пресс-секретарь главы государства.



О сложностях и рисках



Основная интрига санкций - в том, что пока никто не может сказать, попадет ли "Газпром флот" под них, так как ранее трубоукладочное судно "Академик Черский" принадлежало ему, отметил эксперт Финансового университета при правительстве Игорь Юшков. Непонятно, попадет ли само ПАО "Газпром" под санкции США, добавил он.



- Риски есть скорее на стадии получения разрешения на ввод в эксплуатацию и запуск газопровода. Ведь там также есть санкционные ограничения. При этом на указанных этапах не все зависит от "Газпрома". Там, где от него все зависит, - строительство, он идет на нарушение санкций. Но там, где продвижение проекта будет зависеть от европейцев, нет гарантий, что они пойдут на нарушение. Хотя сейчас мы видим, что США идут на уступку ЕС и предусматривают консультации с европейцами, если санкции угрожают органам власти этих стран. Но даже тут у Европы нет права вето. Поэтому вопрос: будут ли санкции против, например, немецкого регулятора, если он выдаст разрешение на запуск проекта? - рассуждает собеседник.



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Действующий президент США Дональд Трамп не одобрил принятый сенатом оборонный бюджет на 2021 год (санкции являются частью этого документа) и пообещал наложить на него вето, напомнили эксперты Института развития технологий ТЭК (ИРТТЭК). Но уже через месяц в должность вступит новый президент.



- Джо Байдену резона ослаблять давление на "Северный поток – 2" нет. У него впереди свои внутренние проблемы с нефтегазовыми компаниями, которые недовольны перспективами ограничения фрекинга, добычи на шельфе и на федеральных землях. И послабления для российского проекта, которые приведут к снижению спроса на более дорогой американский СПГ, вызовут еще большее раздражение американских нефтяников. А с этой отраслью в США связано несколько миллионов избирателей, если брать не только работников и собственников, - считают в ИРТТЭК.



В принципе будущую позицию администрации США выразил заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Кристофер Робинсон, который недавно заявил, что санкции будут вводить до победного конца, поскольку "остановка строительства газопровода может стать залогом для налаживания российско-американских отношений".



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- В переводе с официального на русский: будем на вас давить, пока не станете с нами дружить так, как мы скажем, - отметили аналитики института.



Караван дойдет



В целом же опрошенные аналитики не сомневаются в том, что проект будет достроен. И даже не исключают, что в 2021 году.



- История с достройкой газопровода будет развиваться следующим образом: "Фортуна" достроит участок газопровода в немецкой акватории в декабре 2020 года. Далее к строительству присоединится "Академик Черский". Он будет прокладывать трубы в датской акватории. Именно здесь находится основной недостроенный участок проекта, - отметил Игорь Юшков.



По его словам, высока вероятность, что в датской акватории будут работать одновременно два трубоукладчика. В пользу этой версии говорит тот факт, что "Фортуна" еще раз сменила собственника, а также то, что оператор проекта запрашивал дополнение к разрешению на строительство в датской акватории у регулятора страны, чтобы иметь возможность использовать суда не только с динамической системой позиционирования, как у "Черского", но и с якорной системой, как у "Фортуны".



- Если в достройке на датском участке будут задействованы два судна, то они будут работать примерно два месяца соответственно, если будет работать только одно судно, то четыре-пять месяцев, - полагает эксперт.



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Директор по исследованиям VYGON Consulting Мария Белова также считает, что проект будет достроен к середине 2021 года. В пользу этого говорит целый набор фактов, указала она. Долго готовящийся новый пакет американских санкций в итоге был одобрен конгрессом США с мягкими формулировками. В частности, санкции не могут вводиться против государственных структур ЕС.



- Поэтому немецкие регуляторы, которые будут выдавать разрешения для начала эксплуатации газопровода, под американские санкции не попадут. Более того, в канун католического Рождества президент США наложил вето на проект оборонного бюджета, частью которого являются эти санкции. Несмотря на то что конгресс имеет право принять его без одобрения президента, на это потребуется время. Отношение же будущего хозяина Белого дома, инаугурация которого пройдет 20 января 2021 года, к проекту пока не сформулировано, - отметила Мария Белова.



Пока о сроках говорить рано, полагает заместитель генерального директора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.



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- Работы по строительству возобновились, несмотря на санкции и клятвы "американских партнеров". Поскольку против проекта идет война со стороны мирового гегемона, прогнозировать сроки нет смысла. Дедлайна нет, есть необходимость завершить строительство как можно быстрее. Но без экстрима, не "любой ценой", а с максимальной эффективностью и надежностью, - заключил собеседник.



Компания Nord Stream 2 AG споткнулась на американских санкциях в конце 2019 года, реализовав более 90% проекта "Северный поток – 2". Палата представителей конгресса и сенат США ввели ограничения в рамках документа PEESA, или, как ни странно это звучит, "Закона о защите европейской энергетической безопасности". Санкции касались компаний, которые оказывают поддержку Nord Stream 2. Швейцарская Allseas немедленно прекратила работы. Глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что компания способна закончить стройку своими силами, но процесс затянется.