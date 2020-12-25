Нашли крайнего: как США воюют с Китаем на Украине

00:42 27.12.2020

Киев откажется от оборудования Huawei, американцы обещают компенсацию



Игорь Кармазин



МИД Украины демонтирует со всех своих зданий оборудование китайской компании Huawei. Кроме того, украинские власти отказались сотрудничать с Huawei в проекте "умного города", отдав предпочтение американской Cisco. Интересно, что об этих решениях объявили не представители Киева, заявление сделал заместитель госсекретаря США Кит Крач. "Известия" разбирались в отношениях Украины, США и Китая.



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США давно наблюдают за взаимодействием Украины и Китая. Подробно отношения двух стран обсуждались на встрече премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля и заместителя госсекретаря США Кита Крача. Интересно, что официального сообщения о переговорах стороны не публиковали, подробности сообщило государственное информагентство "Укринформ".



Согласно опубликованной информации, по итогам встречи Крач заявил, что МИД Украины демонтирует все оборудование китайской компании Huawei, установленное на ведомственных зданиях. "Этому примеру последуют и несколько других правительственных учреждений", - подчеркнул он.



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Кроме того, представитель Госдепартамента сообщил, что украинская власть отказалась сотрудничать с Huawei в проекте создания "умного города", отдав предпочтение американской Cisco. "Это мудрое решение", - отметил заместитель госсекретаря. По его словам, Украина также выразила заинтересованность в присоединении к поддерживаемой США инициативе "Чистая сеть", участники которой ради информационной безопасности отказываются от услуг китайских компаний при создании сетей 5G. "Украина понимает, что стоит на кону", - подчеркнул Крач.



При этом китайское оборудование для сетей 5G гораздо дешевле американского, но для Украины США обещают сделать скидку. "Средства корпорации финансирования международного развития США помогут покрыть разницу в цене между компаниями, которые демпингуют, - Huawei, ZTE - и другими. Эти дешевые компании готовы пожертвовать доходами, чтобы получить ваши данные", - заявил Крач. При этом, правда, непонятно, сколько Украина заплатит за расторжение уже заключенных соглашений с китайцами, сколько придется потратить на демонтаж уже установленного оборудования.



Показательно, что огласил принятые украинской стороной решения американский политик. Шмыгаль позже лишь сообщил в соцсети, что Киев поддерживает принципы "Чистой сети", но останется "надежным партнером для инвестиций технологических компаний со всего мира".



Кликнули на Поднебесную



Украина не в первый раз расторгает договоренности с китайскими компаниями. В октябре государственная служба спецсвязи и защиты информации подписала меморандум с "Huawei Украина". Стороны договорились сотрудничать в сферах кибербезопасности и телекоммуникаций. Соответствующее сообщение украинское ведомство опубликовало на своем сайте, но вскоре публикацию удалили.



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Позже министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что госспецсвязь "грубо нарушила законодательство". "Не буду скрывать, подписание этого меморандума вызвало резкую негативную реакцию наших партнеров. Это не какой-то каприз. Мы с одними партнерами работаем над укреплением кибербезопасности, а госспецсвязь с другими подписывает меморандум", - возмущался Кулеба.



Он не уточнил, о каких партнерах идет речь, но было понятно, что на Киев надавили американцы. США обвиняют Huawei в шпионаже, кибератаках и похищении технологических секретов. В мае 2019 года министерство торговли США внесло китайскую корпорацию в черный список. Американским компаниям запрещено продавать Huawei высокотехнологичные товары и передавать ей технологии без специального разрешения Вашингтона. В августе 2020 года санкции ужесточили еще больше.



Двигательные упражнения



Другой комплекс проблем связан с запорожским заводом "Мотор Сич". Первый скандал произошел в 2016 году. Тогда украинская компания заключила контракт на поставку в Китай 250 авиационных двигателей, соглашение оценивалось в $380 млн. "Мотор Сич" успел поставить Пекину 20 устройств, после этого американцы закатили скандал. "Украинцы берут деньги американских налогоплательщиков и в то же время наносят удар в спину военно-морскому флоту США", - заявил бывший советник комитета сената по иностранным делам Уильям Триплетт.



Позже китайцы решили не покупать отдельные партии продукции, а приобрести само предприятие. В том же 2016 году представители Поднебесной скупили 56% акций "Мотор Сич". Сделка возмутила первых лиц США. Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон требовал любой ценой вернуть акции предприятия под контроль Киева. Глава Госдепа Майк Помпео отчитывал Киев за "неподобающее сотрудничество".



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В итоге служба безопасности Украины (СБУ) усмотрела в действиях китайцев "признаки диверсии" и завела уголовное дело. Суд наложил арест на 56% акций украинской компании. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "Мотор Сич" является стратегическим предприятием и продать его можно только после согласия главы государства. Представители китайской компании пожаловались на то, что они лишены возможности пользоваться приобретенными активами. В декабре 2020-го они подали в международный суд, свой ущерб представители КНР оценили в $3,5 млрд.



Украинское поле экспериментов



Западные партнеры Украины все реже стесняются своего влияния. Американцы в последнее время полюбили не только принимать, но и озвучивать принятые по Украине решения. Кит Крач сейчас рассказал о мерах Киева против Huawei. В октябре посольство США (а не министр здравоохранения Украины) объявило о том, что Киев не будет закупать российскую вакцину от коронавируса.



Все больше свидетельств и о том, как именно устроен механизм внешнего управления. Например, в ноябре бывший посол Канады на Украине Роман Ващук прочитал лекцию на эту тему. По словам дипломата, на Украине действовал и продолжает действовать совет послов стран "большой семерки". Все проводимые реформы и кадровые назначения осуществлялись по согласованию с этим советом. При этом Украину использовали в качестве испытательного полигона. В стране запускали те реформы, которые западные политики не решались внедрить у себя дома. В пример он привел электронное декларирование доходов чиновников, превратившееся в инструмент давления на политических конкурентов.



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Эксперты говорят, что суверенитет Украины резко сократился после 2014 года, но в нынешнем году стороны перестали этого стесняться. "Думаю, ключевой здесь стала публикация записей разговоров Порошенко и Байдена. Вице-президент США там приказывал увольнять генпрокурора, согласовывал кандидатуру премьер-министра, требовал повышать тарифы ЖКХ. Пленки показали реальный уровень вовлеченности США в украинские дела. До этого хотя бы внешние приличия соблюдались", - говорит "Известиям" политолог Владимир Корнилов.



Собеседник добавляет, что ситуация в ближайшее время вряд ли изменится. "Зеленский, видимо, тешил себя какими-то иллюзиями. Возможно, искренне намеревался остановить войну в Донбассе. Но ему все быстро объяснили: экономика Украины зависит от кредитов, а кредиты дают под определенный политический курс. А если что-то пойдет не так, то всегда есть толпы вооруженных националистов", - отмечает Корнилов.



Замдиректора Центра украинистики и белорусистики МГУ Богдан Безпалько говорит, что Украина продолжает терять самостоятельность. "При Порошенко было все-таки корыстное, вороватое, но подобие суверенитета. Сейчас ситуация ухудшилась. Только за этот год разрешили продавать землю, отменили мораторий на вывоз леса, отказались от локализации производства. Деградация продолжается", - считает эксперт.