Как Сыр-Дарья стала русской рекой: война с Кокандом 1853 года

00:51 27.12.2020

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После неудачного похода на Хиву 1839 г. казахский хан Кенесары произвел ряд болезненных набегов на подвластных России "киргизов" и призывал их к переходу в свой жуз.



Проблема заключалась не в том что Россия не хотела расставаться с куском бесполезной степи. "Киргизы" (так русские документы называли казахов) сами не хотели "отлагаться" от русского царя. В ответ на это Кенесары грабил их стада и юрты. Хива и Бухара благосклонно смотрели на действия казахского хана, и тот продолжал создавать проблемы на русских границах.



Россия выдвигается в киргизскую степь



Для наведения порядка и усмирения хана Кенесары в 1845 г. русские основали в степи опорные пункты Тургай и Иргиз. Еще через два года, исполняя просьбу окрестных киргизов, которые слезно просили русского подданства, было занято устье Сыр-Дарьи и заложен форт Аральский.



Все эти меры дали определенную защиту сыр-дарьинским пастухам, но притеснения и грабежи все же продолжались. С юга на них нападали хивинцы и туркмены, с востока действовали кокандцы.



"В 1851 г., - как пишет А.А. Куропаткин, - кокандские киргизы отбили у наших 50 000 голов скота. Оставить безнаказанным такой грабеж значило признать свою слабость перед кокандцами".



Посланные вдогонку войска отбили скот обратно, но дело этим закончится не могло, и в 1853 г. произошло взятие крепости Ак-Мечеть.



Овладение Ак-Мечетью



Для штурма Ак-Мечети выступил отряд в составе 2 100 человек и 12 орудий. 2 июля крепость была окружена. Ее осада продолжалась почти месяц и завершилась штурмом 28 июля. Под крепостные стены была подведена минная галерея. После взрыва на воздух взлетела часть стены и открылся большой пролом. После 20-минутного сопротивления защитники крепости сдались.



Потери составили убитыми и раненными 55 человек, включая 7 офицеров. Кокандцев погибло 230 человек.



После захвата Ак-Мечеть была переименована в форт Перовский. С лета 1853 г. Россия контролировала Сыр-Дарью на протяжении 400 верст.



Суровые будни степного пограничья



К середине 19 в. Российская империя продвинулась далеко вглубь казахских степей и установила защиту подконтрольны территорий. Однако значительное пространство между фортом Перовский и укреплением Верный (Алма-Ата) оставалась свободной для вторжения "какандских скопищ", которые беспрепятственно направлялись "то к Сибирской, то к Оренбургской линиям, грабя и волнуя покорных нам киргизов и собирая с них подати" (Куропаткин А.А. Завоевание Туркмении).



Часто кокандцы нападали на русские форты и от их приходилось отбиваться. Обе стороны несли потери. Русские отряды совершали дальние вылазки, находили и разрушали опорные пункты степняков. Так были уничтожен укреплением Джулек в 160 верстах от форта Перовский. В 1860 г. наши войска овладели укреплениями Токмак и Пишкек, в 1861 г. укреплением Яны-Курган.



Однако, как пишут знатоки истории покорения Туркестана, в Азии такой образ действий не давал нужного результата. Уход русских войск после одержанной победы воспринимался как поражение и служил сигналом для новых нападений.



Куропаткин А.А. сообщает, что после нашего ухода из Пишпека кокандцы восстановили разрушенную "крепостицу" и, "объявляя газават, двинулись массами до 20 000 человек при 10 орудиях с целью овладеть городом Верный и выбросить нас обратно в пределы Западной Сибири".



В таких условия России пришлось переходить к масштабным завоеваниям, результатом которых стало покорение всей Средней Азии.