Себе дороже: Байден собрался отключить Россию от SWIFT

00:59 27.12.2020

Насколько это может отразиться на экономике страны



Оксана Белкина



Пока Трамп собирает вещи, команда Байдена готовит для России новые сокрушительные санкции. Как утверждают источники, знакомые с планами, новая власть в Вашингтоне хочет наказать Москву за якобы совершенную хакерскую атаку, отключив от международной платежной системы SWIFT. "Известия" разбирались, насколько это фатально для России и пойдет ли избранный президент США на этот шаг.



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Русские хакеры



Разговоры о возможном отключении России от SWIFT- международной межбанковской системы передачи финансовых данных - начались еще в 2014 году. С тех пор угрозы звучали постоянно, а сейчас, когда Джо Байден вот-вот вступит в должность президента США, опасения вновь нарастают: он обрушится на Россию с финансовыми санкциями.



Как утверждает Reuters cо ссылкой на источники, знакомые с планами команды президента-электа, на сей раз это не пустые слова. Байден намерен наказать Россию за предполагаемую роль в беспрецедентной хакерской атаке, которая затронула американский минфин, министерство торговли, Госдепартамент, а также ряд государственных агентств.



В середине декабря Вашингтон заявил, что хакеры, действующие при поддержке правительства иностранного государства, получили доступ к системе министерства финансов США и Национального управления по телекоммуникациям и информации (входит в Министерство торговли). Также сообщалось, что хакеры получили доступ к коммуникациям Министерства внутренней безопасности США. Как утверждала The Washington Post, за кибератаками стоит хакерская группа APT29, или Cozy Bear, якобы работающая на российскую Службу внешней разведки.



Как сказал собеседник Reuters, ответные меры должны привести к "серьезным экономическим, финансовым или технологическим потерям России". В частности, как заявил Эдвард Фишман из Атлантического совета, работавший над санкциями против России в Госдепартаменте в президентство Барака Обамы, "символических" мер не хватит. "Надо, чтобы русские поняли, что мы даем отпор", - подчеркнул он.



А по словам Джеймса Эндрю Льюиса, эксперта в области кибербезопасности из Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне, одной из таких мер и может стать отключение России от системы SWIFT.



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Угрозы действительно серьезные: порядка 42% трансакций в SWIFT осуществляются в долларах, это мощное оружие Вашингтона. А Россия по объему банковских операций входит в тройку мировых лидеров, эксплуатирующих SWIFT. Системой пользуется около 400 отечественных финансовых организаций.



Своими силами



Впрочем, еще в 2014 году Россия разработала альтернативу SWIFT - Систему передачи финансовых сообщений (СПФС). К ней подключены все ведущие российские банки и компании еще около десятка зарубежных банков из стран из стран, входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС).



Аналог SWIFT с 2015 года действует и в КНР - система клиринговых и расчетных услуг CIPS. В 2019 году под контролем Народного банка Китая система обрабатывала 135,7 млрд юаней ($19,4 млрд) в день с участием 96 стран и регионов. А в июне 2019-го первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов и председатель Народного банка Китая И Ган подписали соглашение о создании новой платежной системы, которая станет "шлюзом между российским и китайским аналогами SWIFT".



Таким образом, указывают эксперты, к возможному отключению о SWIFT, Россия и ее ключевые торговые партнеры уже подготовились.



"Отключение России от SWIFT приведет к дальнейшему укреплению отношения стран BRICS. В результате российская система обмена финансовыми сообщениями СПСФ будет связана с Китайской системой международных межбанковских платежей (CIPS). Индия, кстати, также планирует объединить платформу Центрального банка России с внутренней системой" - указывает Игорь Кучма, финансовый аналитик TradingView.



Кроме того, как заявили в ЦБ, после внедрения цифрового рубля, о начале работы над запуском которого ЦБ РФ объявил в середине октября, необходимость в SWIFT вообще отпадет.



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Цифровые валюты разных стран в перспективе смогут использоваться для международных расчетов, и в этом случае есть вероятность, что интернациональная межбанковская система SWIFT, используемая более чем в 200 странах, больше не понадобится, сообщила во время Open Talk на площадке Ассоциации корпоративных казначеев первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова.



Не рой другому яму



Специалисты указывают на то, что угроза отключения России от системы могут иметь совсем иные причины, нежели те, что озвучивают в Вашингтоне. Возможно, кибератаки - лишь повод, а вот возобновление строительства "Северного потока – 2", которое американцы стремятся остановить всеми силами, и есть реальная цель возможных санкций, считает управляющий партнер аналитического агентства WMT Consult Екатерина Косарева.



Впрочем, стоит помнить, что в случае реализации эта мера будет крайне непопулярной. Пострадают в первую очередь американский бизнес и инвесторы в российскую экономику.



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"Во-первых, товарные отношения между Россией и США развиваются, к счастью, автономно от политических. За 2019 год товарооборот вырос на 4,9%, и это на фоне санкций и прочих ограничений. В 2020 году показатель будет ниже, но по объективным причинам - коронавирус. Против наверняка выскажется американский бизнес. Во-вторых, речь не только о том, что плохо будет России. Пострадают все страны, которые сотрудничают с Россией и ведут расчеты благодаря SWIFT. Возможно, против этого решения американцев выступят заинтересованные в отношениях с РФ государства, и конкретно эту санкционную меру отменят" - поясняет Косарева.



"Под удар попадет деловое сотрудничество между странами. Рост товарооборота России и США указывает на реальное отношение политиков США к России. Отключение данной системы, безусловно, поставит крест на дальнейшем развитии товарооборота между странами. Более того, это закроет и развивающийся рынок сбыта в России для США" - напоминает финансовый аналитик Артем Звездин. Как отмечает эксперт, рассказы об отключении SWIFT скорее рассчитаны на внутреннего потребителя, которого необходимо настроить в сторону будущего президента Байдена. В противном случае проблем для США будет больше, чем политической выгоды.