Как в Казахстане легальный бизнес делают нелегальным

01:10 27.12.2020

Закон об игорной деятельности – это какая-то провокация!



Он заставляет казахстанских букмекеров либо перейти на нелегальное положение, либо полностью перебраться в Интернет, который государство еще не научилось контролировать. В любом случае бюджет республики потеряет несколько десятков миллиардов тенге. Глава ассоциации предпринимателей Карагандинской области Гульнар КУРМАНБАЕВА убеждена, что свою роль тут сыграл и сторонний фактор.



Более того, она считает, что, когда депутаты мажилиса обсуждали законопроект на заседаниях рабочей группы, они изначально понимали все негативные последствия его принятия.



– Я входила в эту группу. И не сразу осознала, что законодатели работают под каким-то внешним давлением. Сначала списывала все на советскую ментальность: казино, тотализаторы, букмекерские конторы – для депутатов это все сфера азарта и пагубная зависимость. И с этим надо как-то бороться. Потом для меня открылось: эти люди почему-то не увидели разницы между казино и букмекерами. Хорошо. Попыталась донести эту разницу. Меня выслушали, но не услышали. И сегодня эти люди пытаются рулить рыночными процессами?



– У вас есть какие-то аргументы? Вы намекаете на некое лобби?



– Прямых доказательств у меня нет. Но незримое присутствие интереса каких-то третьих лиц, похоже, явно было. Игральные аппараты и казино – это одна сторона игорного бизнеса. Букмекеры – совсем другая. Я сразу предложила разделить их в законе – пусть будут разные категории. Меня выслушали, но опять не услышали. Хотя пара человек меня поддержала. Но опять были крики про "азарт", "лудоманию" и другие негативные последствия.



– Гульнар, вы сказали о некоем давлении лоббистов. Намекаете на владельцев лото-клубов?



– Я специально пришла в один лото-клуб. Спросила, что вы мне можете предложить?



– Ну и?..



– Предложили несколько вариантов – от бинго до рулетки! Рулетка, черт возьми! Это нормально? Прихожу на заседание рабочей группы в мажилис, говорю, что нельзя такое допускать. Тогда надо и лото-клубы отправлять в игорные зоны.



– И как оппоненты отреагировали?



– Как-то намекнули, что лото-клубы и лотоматы приносят десятки миллиардов тенге прибыли. Лотоматов в Казахстане более 3 тысяч. Кто от таких денег откажется? Там еще есть интересная схема – с оператором, который "урожай" снимает. С этим тоже надо разбираться. Кто за всем этим стоит – не знаю...



Справка "КАРАВАНА"



По мнению экспертов, в том, что в законе смешали казино и букмекерские конторы, они видят 2 версии: или некомпетентность, или предвзятость. Не исключено, что небескорыстно.



– Гульнар, можете объяснить, почему в законе под запретом оказались ставки на неспортивные события – в культуре, политике, экономике и т. д.?



– Для меня это тоже загадка. Сначала вроде бы хотели оставить такие ставки. Но в итоге оставили только на спорт. Такое решение точно не от большого ума. И еще от ограниченности взглядов, непонимания сути букмекерской деятельности. Глупость! Сегодня при этом у нас нет администрирования в Интернете на заключение пари на любую тему. Нельзя в Казахстане? Так полно зарубежных контор! Делай там ставку по любому поводу – хоть на собачьи бои, хоть на тараканьи бега... Недальновидное ограничение... Тогда на казахстанских деньгах будут жиреть иностранные площадки, которые предлагают самые разные пари. Что тут непонятного?.. Если честно, я ни разу в жизни ставки не делала, в казино не была. Но должны же быть разумные рамки? Надо учитывать мировой опыт, учитывать наши условия. А теперь благодаря нашему парламенту на казахстанских клиентах станут зарабатывать зарубежные конторы. Вот это точно будет!



– А вы понимаете, в чем смысл переноса офисов букмекерских контор в игорные зоны? Кто поедет за 100 верст ставку сделать?



– Да нет тут никакого смысла! Никто туда не поедет. Я являюсь заместителем председателя экспертной группы по вопросам предпринимательства министерства национальной экономики. Работала по Предпринимательскому кодексу. Обратила внимание на то, что требования к бизнесу постоянно ужесточаются. Когда в мажилисе начали обсуждать законопроект об игорной деятельности, я в самом начале, в январе 2018 года, говорила, что нет смысла локализовывать весь этот сектор экономики исключительно в Боровом и Капшагае.



– И чем обосновывали?



– Что этот бизнес просто уйдет в тень. И не будет у вас никакой прозрачности и регуляции. Тем более по перетокам денег. Будет сидеть в офисе в том же Капшагае один полусонный сотрудник и от скуки плевать в потолок. Потому что в игорные зоны люди приезжают не для того, чтобы сделать ставку у букмекера. У этих граждан другие интересы. По сути, вступивший в силу закон позволяет делать ставки в нелегальных конторах. Или на площадках за пределами Казахстана. Вот и все. При этом работу потеряют 12–15 тысяч человек. А у многих из них есть семьи. Я тоже говорила об этом на заседаниях рабочей группы.



– Прислушались?



– Как же (смеется)! Сказали, что это не так много. И при этом утверждали, что лудоманов больше. А где цифры? Кто вел статистику по игроманам в казино? А в букмекерских конторах? А по лотоматозависимым? Нет таких данных. И не было.



– Гульнар, можете ли вы объяснить, почему игорный бизнес оказался под опекой министерства культуры и спорта? По логике, если речь идет о деньгах, а речь тут о больших деньгах, то те же казино, лото-клубы и букмекерские конторы должны курировать или министерство финансов, или министерство нацэкономики, или Нацбанк. Где логика?



– Ну-у-у… Наверное, потому, что к игорной деятельности как-то изначально привязали и туризм. В свое время администрирование этого сектора осуществлялось министерством финансов. Там, наверное, тоже не сразу сумели понять разницу между казино и букмекерами. А у них ставки на спорт. Возможно, именно по этой причине. Такая странная трансформация мысли. Я не удивлюсь (пауза), если однажды контролировать всю игорную деятельность поручат министерству внутренних дел. Или комитету госзакупок министерства финансов…



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Как считают независимые юристы, исправлять ошибки, допущенные в Законе об игорной деятельности, придется уже новому составу парламента.



Жандарбек АКТОТАЕВ, АЛМАТЫ