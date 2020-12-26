Америка готовится к большой войне на стороне греков против Эрдогана, - А.Ситников

09:18 27.12.2020

Секретный план США на 2021 год: Закрыть Черное море и уничтожить С-400 в Турции



Александр Ситников

26.12.2020



Карфаген должен быть разрушен. Эту фразу пентагоновские генералы повторяют всякий раз, когда речь заходит о ЗРК "Триумф", купленном Турцией у России. Дело даже не в том, что у Анкары появилось русское оружие. Куда опаснее неповиновение "королю", несмотря на многочисленные приказы.



Впрочем, даже Госдепу становится ясно, что ввод санкций в отношении лиц, принявших участие в сделке, только еще больше разозлил "султана". Идти на дальнейшее обострение, похоже, не хочет ни Вашингтон, ни Анкара. И вообще, склоку начал Трамп, уверен Эрдоган. А вот Байден перевернет страницу. Возможно, так и будет, но США в любом случае не смирятся с "Триумфами" в турецком ПВО.



Пентагоновское издание Real Clear Defense сделало предположение, что в обозримом будущем за покупку С-400 турки "заплатят очень большую цену", и накажут их греки. А американцы выйдут сухими из воды со словами, "говорили же вам - не связывайтесь с русскими".



Итак, "при вступлении Греции и Турции в НАТО предполагалось, что альянс нейтрализует конфликт их интересов и тем самым сведет к минимуму возможность возникновения насилия в Средиземноморье", - пишет RCD и добавляет, - Но сам по себе альянс не может отменить конфликт".



Но даже из плохого можно извлечь хорошее, считают янки. Пентагон использует конфликт, чтобы продвинуть программу F-35, с помощью которых Афины, якобы, обретут господство в воздухе над восточным Средиземноморьем. "По состоянию на ноябрь Греция также вела переговоры о приобретении собственных истребителей F-35, таким образом ходатайствуя о присоединении к консорциуму, от которого была отлучена Турция. Греция уже получила шесть самолетов, первоначально предназначенных для продажи Турции", - напоминает Real Clear Defense.



Отметим, что авиабаза Ираклион на Крите сейчас рассматривается Пентагоном как кандидат на замену турецкого Инджирлика, главной площадки ВВС США в Средиземноморье. Ясно, что Вашингтон тянет резину, чтобы все-таки сохранить Турцию в числе своих антироссийских союзников.



Между тем в Афинах считают, что война с Анкарой скорее будет, чем не будет. "Если кто-то думает, что проблема с Турцией - это собака, которая лает, но не кусается, он, может быт, ь прав отчасти. Однако некоторые шаги указывают на то, что „султан" усиленно готовится к горячему противостоянию", - пишет эллинская News Break.



По имеющимся у греков сведениям, Эрдоган начал намного раньше сроков освобождать из тюрем летчиков ВВС и офицеров ВМФ, осужденных за участие в неудачном госперевороте в 2016 году. Газета News Break убеждена, что у лидера Турции должен быть очень серьезный мотив, чтобы пойти на это. По сути, началась мобилизация, поскольку путчистов возвращают в армию только тогда, когда намечается большая война.



Хочет ли "султан" войны с греками, задается вопросом News Break. Конечно, нет, но Эрдоган готовится запугать Афины, чтобы "заставить Грецию втянуться в „диалог" под реальной угрозой войны". В этой связи глава Генерального штаба национальной обороны Греции генерал Константинос Флорос заявил, что ситуация висит на волоске. Он сказал: "Si vis pacem para bellum" - "Хочешь мира, готовься к войне".



Напомним, сыр-бор разгорелся из-за гигантского месторождения газа, обнаруженного на шельфе вблизи Кипра. Турция считает его своим, Греция - своим. Обе страны переживают тяжелейший экономический кризис, поэтому критически нуждаются в этом ресурсе. Ясно также, что никто уступать не будет, слишком велики ставки.



Анкара размахивает Кипрской конвенцией от 4 июня 1878 года, где черным по белому написано, что Кипр принадлежит Османской империи. Более того, в 1969 году Британия через особые привилегии частично признала права турков на остров и, следовательно, на шельф близи него. Тем самым англичане дали туркам возможность захватить часть острова в 1974 году в ходе операции "Аттила" (так называлось на языке турецких военных их вторжение на Кипр).



Речь идет о территориальном споре, в котором, помимо земель и вод, победитель получит десятки миллиардов долларов. Причем у Эрдогана уже имеется опыт Арцахской войны, который наглядно показал, что замороженные конфликты решаются военным путем. Более того, победа азербайджанцев подпитывает надежды Турции на благоприятный исход драки за "большой газ".



Можно не сомневаться, что вовлеченные в кипрские разборки государства, включая помимо прямых участников конфликта США, РФ и ЕС, а также Египет и Израиль, уже просчитывают ход потенциальной войны. В пользу этой версии говорит факт, что 14 декабря Ангела Меркель заявила, что европейские лидеры обсудят изменения в торговле оружием с Турцией в ответ на петицию Греции о введении эмбарго на поставки оружия Анкаре.



Греки и впрямь могут разделить участь армян. Турция, имея в 8 раз больше населения, тратит на оборону в 4 раза больше. К этому нужно приплюсовать большой военный опыт, в том числе по применению беспилотников. По логике вещей, солдаты и офицеры Эрдогана должны легко захватить Кипр, конечно, если завоюют господство в воздухе.



Здесь, однако, не так все однозначно. По информации натовских экспертов, Афины располагают 207 современными истребителями, Анкара - 189. К тому же греки получили новенькие французские Rafale и штатовскую "невидимку" F-35, но потребуются годы обучения, чтобы летчики могли их использовать в реальных воздушных боях.



С одной стороны, Вашингтон не скрывает, что Афины сегодня рассматриваются как оплот американских интересов в Средиземноморье. Офицеры греческих и израильских ВВС проводят постоянные совместные полеты под руководством Центрального командования США. Греческий военный истеблишмент, как пишет заокеанский эксперт Дон Бекон, буквально прописался в Соединенных Штатах.



На севере Греции Инженерный корпус армии США модернизирует порт Александруполис, который примыкает к проливу Дарданеллы из Черного моря. Его уже назвали ценнейшим стратегическим активом Пентагона, сопоставимым по значимости с самим Босфором. Велика вероятность, что Афины заблокируют транзит судов из Черного моря для прекращения поставок вооружения. Добавим также, что американский личный состав с базы Инджирлика перемещен в бухту Суда на Крите, что, безусловно, повышает осведомленность греков об уровне подготовки Турции.



С другой стороны, огромная опасность для греков заключается в ЗРК С-400, которыми располагает Турция. "Триумфы" фактически закрывают небо над Кипром и даже над Афинами. В зоне перехвата теоретически находится база Ираклион и вообще все Эгейское море. Глупо также списывать фактор беспилотников Bayraktar TB2, которые несут высокоточные боеприпасы MAM-L (Smart Micro Ammunitions). Турецкие операторы, что говорится, набили руку по их применению.



В любом случае, Греции для захвата господства в воздухе необходимо уничтожить турецкие С-400, пишет Real Clear Defense. Логично предположить, что американцы окажут потомкам эллинов максимальную поддержку. Будут ли американские летчики находиться в кабинах греческих F-35, сказать сложно. Впрочем, заокеанские эксперты исключают такую возможность, поскольку в нештатной ситуации разразится грандиозный скандал.



Если "Триумфы" завалят F-35, то Пентагон объяснит потери "невидимок" слабой подготовкой греческих летчиков. И, напротив, Вашингтон максимально распиарит уничтожение "Триумфов" в случае удачных, не дай бог, атак звездно-полосатых истребителей на наши ЗРК. Надо понимать, что янки будут использовать все возможные средства, включая турецкий персонал С-400. С учетом того, что почти все ведущие офицеры армии Эрдогана проходили обучение в американских военных академиях, нельзя исключать и "человеческий фактор".