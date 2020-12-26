Аркадаг (каракумский Авиценна) предложил лечить КОВИ корнем солодки

09:58 27.12.2020

Президент Туркменистана предложил использовать против COVID корень солодки

26 декабря 2020,

Наталья Ануфриева



Нужно изучить противовирусные свойства солодки в борьбе с COVID-19, считает президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.



Бердымухамедов заявил в ходе заседания правительства в пятницу, что солодковый корень входит в первую пятерку перечня лекарственных средств, рекомендуемых ВОЗ, передает "Интерфакс" со ссылкой на туркменское информационное агентство ORIENT.



В составе этого растения содержится до 23% глицирризиновой кислоты, на основе которой изготавливаются лекарства от аллергии, простуды, бронхиальной астмы, экземы и противовирусные препараты – всего более 350 лекарственных средств.



В одном из томов энциклопедии Бердымухамедова "Лекарственные растения Туркменистана" описаны свойства, биологические особенности, химический состав солодкового корня, который в народной медицине туркмены применяли при кашле и заболеваниях верхних дыхательных путей.



Политик отметил, что современная медицинская наука подтверждает свойства данного растения.



Бердымухамедов также подчеркнул, что в Туркменистане своевременно были предприняты все необходимые меры, чтобы не допустить завоза новой коронавирусной инфекции на территорию страны. В целях профилактики нераспространения COVID-19 были введены масочный режим и другие ограничения, так как ситуация в мире с пандемией остается очень тревожной.



Ранее Туркменистан собрался поделиться с ООН опытом борьбы с коронавирусом.