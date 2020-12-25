Зубы на полку. В Европе открыт первый филиал.. узбекского вуза

10:19 27.12.2020

В Европе появился первый филиал вуза УзбекистанаПресс-служба Ташкентского государственного стоматологического института



С 2021 года 100 испанских студентов будут допущены на профессиональные курсы по стоматологии в Ташкенте.



Ташкентский стоматологический институт открыл филиал в университете ADEMA Балеарского университета в Испании, сообщила пресс-служба вуза.



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Профильное соглашение было подписано 18 декабря 2020 года на конференции с участием руководства испанской провинции Пальма-де-Майорка, Министерства здравоохранения Испании, Балеарского университета и Министерства здравоохранения Республики Узбекистан.



Договорились о том, что оба вуза будут ежегодно привлекать по 30 преподавателей к обучению, переподготовке и повышению квалификации по шести направлениям стоматологии. Также с 2021 года 100 испанских студентов будут допущены на профессиональные курсы по стоматологии в Ташкенте.

Для справки: Балеарский университет в Испании был основан в 1978-м и находится в ведении правительства Балеарских островов. Сегодня более 18 000 студентов обучаются в области социальных и гуманитарных наук, медицины, стоматологии, инженерии, информационных технологий.