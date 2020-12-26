Алишер Таксанов: "Где "Умный Тойтепинский Город?"

15:13 27.12.2020

Суббота, 26 Декабря 2020



Недавно перечитывал любимую повесть "12 стульев" Ильфа и Петрова и остановился на этом абзаце:



"Не беспокойтесь, - сказал Остап, - мой проект гарантирует вашему городу неслыханный расцвет производительных сил. Подумайте, что будет, когда турнир окончится и когда уедут все гости. Жители Москвы, стесненные жилищным кризисом, бросятся в ваш великолепный город. Столица автоматически переходит в Васюки. Сюда переезжает правительство. Васюки переименовываются в Нью-Москву, а Москва - в Старые Васюки. Ленинградцы и харьковчане скрежещут зубами, но ничего не могут поделать. Нью-Москва становится элегантнейшим центром Европы, а скоро и всего мира".



"Трптх, что-то это мне напоминает", - подумал я и стал перелистывать кое-какие материалы в Интернете. Что-то зудело в моих мозгах, аж искры сыпались, не было мне покоя. И нашел искомое, читайте статью от 22 июля 2017 года, "Газета.Уз":



"Административный центр Ташкентской области Тойтепа станет первым "умным" городом в Узбекистане. Проект перестройки города разрабатывается совместно с южнокорейскими специалистами. В городе будут возведены административные здания, современное и комфортабельное жилье, бизнес-центр, гостиницы, спорткомплекс, центр творчества молодежи, библиотеки, школы, многопрофильная больница.



Предусмотрено создание парков, садов, площадей, аллей для пеших и велосипедных прогулок. Запланировано внедрение эффективной системы общественного транспорта. Через центр Тойтепы будет протекать искусственный канал, вдоль него будет сооружена набережная, откроются кафе, магазины и другие объекты".



Читаешь это - и дух захватывает! Представляешь эти небоскребы, аллеи, искусственный канал, больницу, велосипедистов. Компьютерные системы, контролирующие всю территорию. А дальше, как у гройсмесстера О.Бендера, из Тойтепа "полетят сигналы на Марс, Юпитер и Нептун. Сообщение с Венерой сделается таким же легким, как переезд" из Ташкента в Янгиюль... Народ хлынет в "умный город", чтобы не чувствовать себя идиотами в столице. Нью-Тойтепа - к 2035 году так будет называться главный город Узбекистана... Акфамен Артыкходжаев начнет локти кусать, что не стал бургомистром этой когда-то провинциальной деревушки. Офис ООН переедет из Нью-Йорка в Тойтепу, Илон Маска откроет здесь свой штаб, чтобы запускать "Старшипы" с Ташкентской области, Ангела Меркель попросится работать в ресепшн местного отеля.



И все же спустимся на землю с облаков Венеры.



Прошло два с половиной года - где "умный Тойтепинский город"? Вы что-нибудь слышали о нем? Где инвестиции? Куда делись южнокорейские проектировщики? Почему не слышно голоса советника председателя Государственного комитета по архитектуре и строительству Узбекистана Алекса Кима Тайхюна, который презентовал эту фантастическую картину?



Похоже, сын турецкоподанного озвучил современные реалии узбекских прожектеров: наобещать всякой ерунды, опубликовать для народа, слямзить бюджетные бабки в стадии проектирования фантастики и смыться. Совсем недавно некая сингапурская фирма раскрыла манну небесную - инвестиции в Ташкентскую область, а между тем "меня терзают смутные сомнения" о личностях, которые обещали обещаемое - уж больно мутные они.



Похоже "Третий Ренессанс" - это эпоха мошенников и лгунов международного и национального масштабов, умело выпиливающих бабло из Узбекистана. Остап Бендер явно переменил бы свое решение поехать в Рио-де-Жанейро, когда есть Нью-Тойтепа - умный город.



Алишер Таксанов, публицист