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    Узбекистан   | 
Фарида Шарифуллина: "Культурного наследия в Узбекистане скоро не останется"
15:16 27.12.2020

Суббота, 26 Декабря 2020

22/12/20 в Бектемирском суде на процессе против исторического статуса #дом_7 по ул. Бобура застройщик и его адвокат устроили просто бурю и натиск на работников Минкультуры. Эта парочка, насмотревшись видимо американских фильмов, где адвокаты ведут себя агрессивно, задавали длинные и путаные вопросы, причем диким криком и подскакивая. Когда же ответчики - сотрудники Минкультуры - пытались ответить, адвокат просто не давал им раскрыть рот.

Выглядело это примерно так:

- ПОЧЕМУ МИНКУЛЬТУРЫ ПОДПИСАЛО ТО-ТО-ТО!!!???, А НЕ ЭТО-ЭТО???!!! - кричит адвокат или застройщик.

- А потому что мы - начинает ответчик.

- НЕТ, ВЫ ОТВЕЧАЙТЕ НА МОЙ ПОСТАВЛЕННЫЙ ВОПРОС!!!!!!

- Ну я хотел сказать, что... - пытается ответить минкультовец.

-АААА, ВЫ НЕ МОЖЕТЕ ОТВЕТИТЬ!!!!

Судья только один раз сделал замечание, и то по просьбе адвоката Минкультуры.

Но это не самое страшное.

Это тот самый адвокат, который сносил Паркент-2 . Этот адвокат по имени Азиз на суде по Паркент-2 отметал все доводы жителей, что их дома исторические.

А вот он же теперь попрекает Минкультуры за то, что позволил снести исторический квартал, где дома были старее, чем дом 7.

Говоря по-простому, Азиз снес исторический Паркент-2 и теперь попрекает Минкультуры, что позволил ему, Азизу, снести, а теперь, когда Азиз хочет снести другую историческую застройку, то Минкультуры решило ему помешать. Чуете логику? Поняли, каким фильмом вдохновляется Азиз? Правильно, фильмом "Адвокат Дьявола".

И ничем Азиза упрекнуть нельзя. Потому что Минкультуры в случае с Паркент-2 повело себя трусливо и подло. Тогда оно выдало релиз, что дескать дома уже порушены, жители компенсацию получили, поэтому не стоит вносить их в список культурного наследия.

- А вот, - сказал адвокат, - и здесь тоже часть жителей получили компенсацию и согласны на снос.

И Минкультуры не смогло ответить.

В общем, никакого культурного наследия в Узбекистане скоро не останется.

Фарида Шарифуллина, администратор группы Ташкент-СНОС

Источник - asiaterra.info
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