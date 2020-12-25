Итоги церковного года на Украине, или Зеленский патриархат

21:14 27.12.2020

Присутствие Бога для "національній церкві" не обязательно



ДМИТРИЙ СКВОРЦОВ



По итогам 2019 года Фонд стратегической культуры отмечал некое разделение внутри украинской власти по отношению к православным конфессиям: если правительство, включая МИД, поддерживало такое творение Порошенко, как СЦУ, то офис президента, а также силовики (СБУ и МВД) старались придерживаться конституции, согласно которой государство отделено от церкви.



Понятно, что в "незалежной", зависимой от американского Госдепа (главного куратора создания СЦУ), долго игра в доброго и злого полицейского продолжаться не могла. Поэтому 2020 год для церкви следует отсчитывать, наверное, не с 1 января, а с 31 января, когда состоялся визит в Киев Помпео. Многие заметили, что с Епифаном из СЦУ государственный секретарь США провел больше времени, чем с президентом Украины. И тем второй раз указал, в какую церковь ходить, какого Варфоломея любить.



Не сразу, конечно, все менялось. Так, замглавы офиса президента Сергей Трофимов продолжал выступать против вопиюще антиконституционного законопроекта о принудительном переименование УПЦ (МП) в "Церковь страны-агрессора". И, как мы предполагали, в ноябре Трофимова отправили в отставку.



Зато возвратили во власть бывшего главу департамента по религиям униата Юраша, который и лепил СЦУ зимой-весной 2019 г. Судя по всему, он же устроил в 2020 году покаянный визит Зеленского к Варфоломею. Если в первый свой приезд в Турцию президент Зеленский лишь "с оказией" встретился со стамбульским патриархом и не стал подписывать какое-то там совместное воззвание, то теперь, рассыпавшись в комплиментах, пригласил Варфоломея на Украину. И разжигателя религиозной войны на Украине гарант гражданского согласия позвал чуть ли не как великого миротворца.



В ответ украинскому гостю, еще недавно заявлявшему о своей нецерковности, устроили целый молебен. Так было выполнено и указание Помпео, в какую церковь ходить.



А 1 августа глава Службы внешней разведки Украины доложил, что каноническую церковь на Украине "российские спецслужбы используют одновременно и как "жесткую" (инспирация протестных акций, которые могут легко перерасти в показательные столкновения с правоохранителями или провокаторами), и как "мягкую" силу (влияние на умы верующих)". Ну с мягкой силой все понятно: тут и провокационные лозунги вроде "Блаженны миротворцы…" (Мф. 5, 9), читаемые на каждой литургии, и "несть эллин, ни иудей" (Кол. 3:11), и т. п. идейки, разлагающие боевой дух naziї. А вот мудрые слова военного генерала о "жесткой силе" разъяснил секретарь СНБО: "Одним из действенных инструментов российской гибридной войны против Украины является использование религиозных структур в формате… "крестных ходов"". Тех самых за мир на Украине, которые с 2016 г. проводит УПЦ (МП).



Понятно, что никаких доказательств причастности спецслужб РФ к деятельности легальной религиозной организации, объединяющей миллионы людей, украинские чиновники представить не смогли. Однако и никаких внушений им сделано не было. Даже несмотря на то, что выпад СНБО против миротворческих инициатив церкви противоречил "Стратегии национальной безопасности и обороны Украины" (за неделю до того утвержденной тем же Зеленским!), в которой черным по белому записано: "Украина стремится к миру. Мир – залог развития Украины. Установление мира… – высший приоритет государства".



До 25 октября, когда на Украине проходили местные выборы, оставалась еще надежда, что все это хитрые" политтехнологические ходы для задабривания шовинистического слоя избирателей. Однако спустя месяц посол Украины в Израиле встречается с патриархом Иерусалимским и пытается втирать тому что-то про "розбудову СЦУ" (как мы понимаем, предлагать за какие-то коврижки признать СЦУ). Одновременно посольство Украины на Кипре "от имени украинцев благодарит архиепископа Хризостома за признание СЦУ". От имени каких украинцев? В канонической церкви как минимум в 19 раз больше прихожан, чем в этой СЦУ! Кто позволял этим послам говорить от имени этих граждан Украины? Понятно, что государство. В лице того же Зеленского.



Вот и премьер Шмыгаль (который назвал, казалось бы, чисто внутрицерковный "томос" "важным геополитическим шагом") в ноябре полетел на службу к Варфоломею по случаю местного религиозного праздника. За деньги всех налогоплательщиков Украины, включая католиков, мусульман, иудеев, атеистов и пр., украинский премьер заверил Экуменического патриарха, что открытие ставропигии Экуменического патриархата в Киеве "стало важным фактором развития религиозных процессов на Украине". И даже если бы это была не ложь, какое вообще дело премьеру до религиозных процессов в государстве, отделенном от церкви?!



Шмыгаль сообщил также стамбульскому патриарху, что выписанный тем "томос" "открыл новые перспективы для более гармоничного развития христианства на украинских землях и полного удовлетворения духовных потребностей православных". То есть тысячу лет на земле современной Украины христиане жили, молились, принимали святое Причастие, крестили детей, отпевали родителей, но "томос" открыл им, видите ли, "новые перспективы". Каких именно перспектив им недоставало для "полного удовлетворения духовных потребностей"? "Причащения" горилкой с салом? Или гопака под Херувимскую?



Завершающей точкой в гармонизации отношений между государством и "церковью" стал, пожалуй, молебен СЦУ по случаю второй годовщины "Объединительного собора", состоявшийся 15 декабря в государственном музее-заповеднике "София Киевская". Перед этим свое 30-летие праздновала УПЦ (МП), но ей провести молебен здесь не дали под предлогом "пандемии". Эсцэушников же не просто запустили в Святое место, но и транслировали их действо государственные телеканалы (как и на Пасху, когда богослужение канонической УПЦ МП ни один из госканалов не показал).



Все пояснил "предстоятель СЦУ Епифаний": "Мы хорошо понимаем, что без существования украинского государства не может существовать и украинская церковь". Действительно, Российская церковь 70 лет существовала в богоборческом государстве, Антиохийская церковь более тысячи лет действует в мире ислама, четверть века нет Чехословакии, но есть Церковь Чешских земель и Словакии. Иерусалимская, Американская (как и Антиохийская) объединяют по несколько стран каждая. А Украинская... "Незалежній державі незалежну церкву". Только где здесь Бог?



Не зря же с момента "Объединительного собора СЦУ" Минкульт не выпустил ни одного ежегодного отчета по официальной статистике религиозных организаций. А если руководствоваться суммарными данными "Киевского патриархата" и УАПЦ за 2017 г., то получается 240 "монахов" на 73 "монастыря". То есть 3,29 "монаха" на 1 "монастырь". При этом в УПЦ (МП) насчитывается 4548 монахов и 208 монастырей, или 21,8 монаха на 1 монастырь. А ведь монашество – самый достоверный показатель церковной жизни. Люди, идущие в монахи, отрекаются от всего мирского ради служения Богу, а не нации или державе.



Однако присутствие Бога для "національній церкві" не обязательно. Главный компонент в СЦУ – господдержка. Потому и возобновляются один за другим захваты храмов в тех "горячих точках" двухлетней давности, которые были "притушены" с падением Порошенко. СЦУ – вновь государственная церковь. А, значит, препятствовать дальнейшему "упорядочиванию христианской жизни на украинских землях" в исполнении местных активистов и неонацистских формирований смысла нет. А то и себе дороже.