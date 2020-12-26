 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Саудиты смастерили новое коалиционное "правительство" Йемена. Во главе с все тем же старым коллаборантом Хади
22:40 27.12.2020

В Эр-Рияде приведено к присяге новое правительство Йемена
26 декабря 2020

В субботу, 26 декабря, было приведено к присяге новое правительство Йемена.

Это произошло спустя несколько месяцев после соглашения о разделе власти, поддержанного руководством Саудовской Аравии.

Новый кабинет, работу которого формально запустил президент Абд Раббо Мансур Хади, состоит из 24 человек. Часть из них – сторонники Хади, другие представляют сепаратистский Южный переходный совет. Церемония инаугурации прошла в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде, где живет Хади.

С 2014 года в Йемене идет гражданская война, в которую вовлечены силы правительства и возглавляемая Эр-Риядом коалиция с одной стороны и проиранские мятежники-хуситы с другой.

И окружение Хади, и Южный переходный совет – часть саудовской коалиции, но Хади пользуется поддержкой Эр-Рияда, а сепаратистский совет – Объединенных Арабских Эмиратов. Соглашение о разделе власти нацелено на равное представительство южных и северных территорий Йемена. Хути контролируют столицу Йемена Сану и ряд других городов на севере страны.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - svoboda.org
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