Саудиты смастерили новое коалиционное "правительство" Йемена. Во главе с все тем же старым коллаборантом Хади

22:40 27.12.2020

В Эр-Рияде приведено к присяге новое правительство Йемена

26 декабря 2020



В субботу, 26 декабря, было приведено к присяге новое правительство Йемена.



Это произошло спустя несколько месяцев после соглашения о разделе власти, поддержанного руководством Саудовской Аравии.



Новый кабинет, работу которого формально запустил президент Абд Раббо Мансур Хади, состоит из 24 человек. Часть из них – сторонники Хади, другие представляют сепаратистский Южный переходный совет. Церемония инаугурации прошла в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде, где живет Хади.



С 2014 года в Йемене идет гражданская война, в которую вовлечены силы правительства и возглавляемая Эр-Риядом коалиция с одной стороны и проиранские мятежники-хуситы с другой.



И окружение Хади, и Южный переходный совет – часть саудовской коалиции, но Хади пользуется поддержкой Эр-Рияда, а сепаратистский совет – Объединенных Арабских Эмиратов. Соглашение о разделе власти нацелено на равное представительство южных и северных территорий Йемена. Хути контролируют столицу Йемена Сану и ряд других городов на севере страны.