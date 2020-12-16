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53 килограмма на человека в год. Как мусор уничтожает Мировой океан53 килограмма на человека в год. Как мусор уничтожает Мировой океан
00:31 28.12.2020

Александр Гостев

Карта Большого тихоокеанского мусорного пятна из твиттера:

Когда невероятное количество мусора, в первую очередь пластиковых отходов, окончательно уничтожит Мировой океан, а вместе с ним, возможно, и всю жизнь на планете? По последним данным, к 2030 году общий объем пластиковых отходов в мире возрастет более чем на 40 процентов, а количество мусора, загрязняющего все океаны, вырастет вдвое.

Уже сейчас Мировой океан загрязняют дополнительно около 150 миллионов метрических тонн синтетических полимеров (пластика), попавших туда только за последнее десятилетие, и это количество ежегодно увеличивается на 12 миллионов метрических тонн, подсчитали аналитики из исследовательского центра Pew Research. С 1950 года в мире всего появилось более 6,3 миллиарда тонн пластиковых отходов. Из них переработаны были менее 10 процентов, и еще 11 процентов были сожжены – что ничуть не улучшило экологическое состояние планеты. Почти 80 процентов этого пластикового мусора было либо выброшено, либо кое-как где-то захоронено.

В мире всеми государствами производится каждый год около 380 миллионов тонн пластика, основная масса которого рано или поздно становится мусором, в естественных условиях не разлагающимся сотни лет. Пластиковый мусор в Мировом океане представляет огромную опасность для всего живого, от планктона до млекопитающих.

При этом распределение пластикового мусора по водам разных океанов до сих пор мало изучено и не нанесено ни на какие карты. Большая часть смертельно опасных отходов земной промышленности, попадающих в Мировой океан, вообще нигде не поддается учету – в первую очередь это касается государств Восточной и Юго-Восточной Азии, особенно Китая. На КНР приходится 7,4 процента всего пластикового мусора, выбрасываемого в океаны и моря, а также и озера и реки, воды которых также в конце концов выносят его в Мировой океан.

Страны ЕС в декабре 2020 года наконец смогли согласовать и законодательно принять совместное решение о запрете экспорта несортированных пластиковых отходов в страны Азии и Африки. По новым правилам импортерам и экспортерам пластикового мусора придется соблюдать в целом очень строгие правила обращения и торговли опасными отходами.

Одна из причин такого запрета – то, что пластиковый мусор обычно попадал в Мировой океан после того, как некоторые страны за деньги соглашались забрать его у богатых европейцев – якобы для правильной утилизации. К примеру, в прошлом году Евросоюз так отправил за пределы своих границ 1,5 миллиона тонн пластиковых отходов, в основном в Малайзию, Индонезию, Филиппины и даже в совсем близкую географически Турцию.

За последние 18 лет отходы мировой промышленности по отношению к началу эпохи изобретения и производства синтетических полимеров почти удвоились, подчеркивает Всемирный фонд дикой природы (WWF), предупреждая, что сегодня в мире изготавливается около 53 килограммов пластиковых изделий на каждого человека в год. Причем во многих государствах пластик производят даже кустарными способами, бесконтрольно, без учета реальных потребностей, что не позволяет ни регулировать масштаб загрязнения, ни остановить его рост. В число основных стран – источников загрязнения пластиком входят КНР, Индонезия, Филиппины, Вьетнам, Шри-Ланка, Таиланд, Малайзия, Египет и Нигерия.

Загрязнение Мирового океана, помимо основной опасности для здоровья всего живого, наносит удар и по экономике и источникам средств к существованию людей. Согласно отчету Форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) за 2020 год, ущерб, нанесенный морским мусором рыболовству и аквакультуре, морскому транспорту, судостроению и морскому туризму, только за последний год стоил экономике АТЭС 11,2 миллиарда долларов.

Уже давно известно о существовании так называемого Большого тихоокеанского мусорного пятна в северной части Тихого океана. Как и другие зоны Мирового океана с высоким содержанием мусора, Большое тихоокеанское мусорное пятно было сформировано океаническими течениями, постепенно концентрирующими в одной области выброшенные в океан токсичные твердые отходы.

Точный размер этого пятна неизвестен, но приблизительные оценки его площади варьируются от 700 тысяч до 1,5 миллионов квадратных километров и более (от 0,41 до 0,81 процента общей площади Тихого океана). Вероятно, на этом участке находится более 100 миллионов тонн мусора. Мелкие частицы пластика концентрируются в поверхностном слое воды, и в итоге морские организмы, обитающие здесь же, начинают употреблять их в пищу, путая с планктоном. Таким образом, пластиковые отходы включаются в пищевую цепь – и в итоге с рыбой и морепродуктами попадают к людям на стол.

Для борьбы с надвигающейся катастрофой недавно Международная финансовая корпорация развития США (DFC) запустила проект "Органический пластик", чтобы снизить сброс пластиковых отходов и морского мусора в океаны в развивающихся странах. Минувшей осенью была обнародована Федеральная стратегия США по борьбе с глобальной проблемой морского мусора, в которой описывается план глобальных усилий по борьбе с пластиковым загрязнением, и программа "Чистые города, голубой океан" Агентства США по международному развитию (USAID). В ее рамках на протяжении пяти лет США станут выделять 48 миллионов долларов для того, чтобы оказать помощь странам в Азии и в Латинской Америке, в которых наблюдается тенденция быстрой урбанизации, для "улучшения систем утилизации твердых отходов и изменения привычек населения".

Александр Гостев
Редактор информационной службы РС, международный обозреватель, автор и редактор рубрики и программы "Атлас мира"

Источник - svoboda.org
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1609104660
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