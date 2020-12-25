 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Какие современные народы относятся к кипчакам?
00:35 28.12.2020

Сиры, непосредственные предки кипчаков, при образовании Тюркского каганата жили в Центральной Монголии у самых границ с Китаем. Когда эта держава распалась, они правили ее восточной частью, но были вынуждены откочевать на запад под ударами войска Поднебесной и ее союзников среди степных племен, что являлись предками нынешних монголов.

Они ушли прочь и закрепились на севере современного Казахстана, где ассимилировали тюркский народ кимаков и стали причиной распада огузского союза. Преследуя своих давних врагов печенегов, они форсировали Волгу в 1030-х годах и с тех пор правили землями от Иртыша до Дуная. На юге, в Средней Азии, их владения достигали Аральского моря.

Кипчаки не знали единства и управлялись своими ханами, которым подчинялось до 40 тысяч семей и лишь изредка объединялись ради общего дела. В середине 13-о века их конфедерация была покорена Монгольской империей, войдя в состав нового государства Золотой Орды.

В этой державе происходило активное смешение кипчаков с другими кочевыми племенами аланского, монгольского, угорского и иного тюркского происхождения, а также и с оседлыми народами. Поэтому сегодня потомки средневековых кипчаков сильно отличаются друг от друга по внешности и культуре. Тюркские народы обычно классифицируют по языку, мы будем придерживаться этого же критерия.

Крупнейшим кипчакским этносом, сохранявшим свою кочевую скотоводческую культуру до самого недавнего времени, являются казахи. Из-за такого образа жизни они были сравнительно немногочисленны, но сильно размножились после перехода к оседлому образу жизни в советское время. В ордынскую эпоху их предки испытали смешение с монгольскими племенами, которые стали основателями множества казахских родов. Тем не менее, кипчакский язык и тюркское самосознание сохранилось.

Казанские татары исторически совсем не относились к кипчакам, поскольку являются потомками других тюрок – булгар, выходцев из гуннской орды. Но после основания улуса Джучи началась их постепенная кипчакизация и переход на государственный язык. То же самое можно сказать и насчет башкир – один из самых древних кочевых народов, прежде имевший сильное угорское влияние, сменил свое наречие, которое ныне является кипчакским.

А вот крымские татары, несмотря на то, что при Орде смешались с кочевниками иного происхождения, являлись кипчаками изначально, поскольку в их основу легли роды западных половцев. Собственно, официально Крымское ханство так и называлось – Великая орда Половецкой степи.

Ногайцы, держава которых была одним из сильнейших осколков Золотой Орды, возникли из объединения аланских и кипчакских степных кланов при полном господстве последних. В 16-м веке их держава пала, и этот народ переселился далеко на запад, найдя приют на Кавказе и в Крыму. А входившие в их союз каракалпаки, наоборот, ушли на восток, в Среднюю Азию.

Кумыки появились в Дагестане еще при хазарах, но в ордынскую эпоху также перешли на кипчакский язык, поглотив племена иного рода. Карачаевцы и близкие им балкарцы считают себя потомками жителей Крымского ханства, которые ушли в горы в более позднее время и ассимилировали местное аланское население.

Астраханские татары, имевшие в средние века собственное ханство, также являются кипчакским народом. Рядом с ними живет малый народ карагашей, которые вышли из Ногайской орды.

Несмотря на то, что происхождение киргизов уходит в глубину веков, ныне они говорят на кипчакском языке, поскольку подверглись смешению с кипчаками в начале истории Монгольской империи.

Кроме того, выходцы из восточной части Золотой Орды, кочевые узбеки, завоевавшие владения потомков Тамерлана, сохраняли кочевой образ жизни и свой язык и при основании узбекских ханств в Средней Азии. Поэтому часть современных узбеков тоже следует отнести к кипчакам.

И, наконец, караимы, другие выходцы из Крымского ханства, являются по языку кипчакским народом, несмотря на то, что исповедуют собственную своеобразную форму иудейской веры.

Источник - Живая Средняя Азия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1609104900
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