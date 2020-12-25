Что такое Туран и какие народы оттуда происходят?

00:36 28.12.2020

Четыре с половиной тысячи лет назад на территории Южной Сибири и степей Казахстана обитали восточные индоевропейцы (индоарии), которые знали и скотоводство, и земледелие и жили вполне благополучно, пока на этой земле не изменился климат. Это привело к их миграции на юг, несмотря на то, что дорогу туда преграждали древнейшие оседлые цивилизации региона, родственные историческим эламитам и современным дравидам из Индии.



Но вторжению это не помешало: индоарии воспользовались своими навыками колесничного боя и быстро распространились на территории от Индостана до Турции. В это время между ними сохранялось этническое единство, основанное на общем языке, культуре, религии и образе жизни.



Но три тысячелетия назад в степях случилась очередная реформа: чтобы лучше соответствовать новым природным условиям, местные жители полностью отказались от возделывания земли и перешли только к скотоводству. Их более южные родичи, жившие в другом географическом поясе, под влиянием завоеванных народов напротив стали земледельцами и построили большие города.



Так между ближайшими родственниками, восточными иранцами, пролег культурный и цивилизационный разлом, который привел к военному противостоянию на протяжении многих веков. Оседлые жители стали именовать себя Ираном, что означает "страна ариев", а кочевники сами звали себя саками (по-гречески – скифами), но соседи предпочитали именовать их туранцами, а их землю – Тураном. Каждая их этих областей была названа в честь мифологических героев, которые были братьями, но не поделили власть над миром.



Смысловое наполнение Турана менялось в зависимости от военных успехов его населения. В разные времена этот регион включал в себя земли к северу от Сырдарьи или Амударьи, но всегда под ним понималось место, где жили кочевые, а не оседлые, варварские, а не цивилизованные народы. Разумеется, в глазах иранцев, как западных (персы), так и восточных (согдийцы, хорезмийцы, бактрийцы – все предки таджиков), которые были основателями множества развитых и процветающих государств и империй.



Скифы, которых их степи кормили хуже, регулярно устраивали на юг военные походы. Они превращались в завоевания при наличии подходящих условий – наличия разногласий в стане врага и присутствие сильного политического лидера на собственной стороне. Персы, которые при Ахеменидах объединили весь Ближний Восток, отвечали тем же, но часто терпели серьезные поражения. военные умения степняков были на высоте, а на собственной земле они давали фору кому угодно. Не один иранский шах сложил буйную голову к северу от Амударьи.



Первыми из туранцев, кто сумел провести экспансию на юг были парфяне, одно из сакских (читай – скифских) племен. Воспользовавшись недовольством персидского населения властью македонцев, они начали вторжения с территории нынешней Туркмении и восстановили персидскую империю под своим господством.



Почти одновременно с ними часть Средней Азии, весь Афганистан, Пакистан и север Индии завоевал туранский народ тохаров, основавший там Кушанскую империю. Она правила столетие с лишним, но была повержена Сасанидами, которые свергли в Персии парфянскую династию. Окончательно эту державу ликвидировали другие выходцы из Турана – эфталиты.



Эти ребята правили степью довольно долго, но их владычество пало после скоординированного удара Персии и Тюркского каганата. Союзники вместе разделили восток, в результате чего тюрки начали осваивать Среднюю Азию, ассимилируя оставшиеся там скифские племена. По этой причине отдельные союзы тюрок утратили присущую им монголоидную внешность и стали по виду вполне европейцами.



Есть люди, которые даже уравнивают скифов и тюрок. Но если верить в эту теорию, то летит к черту общепринятая историческая картина мира, поскольку традиционно скифы считаются кочевыми родственниками оседлых иранских народов – таджиков, персов, афганцев.