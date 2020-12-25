Удар исподтишка: как коронавирус столкнул Таджикистан в долговую яму

00:39 28.12.2020

Как пандемия коронавируса поменяла ситуацию с миграцией и рынком труда в Таджикистане, подробно рассказала директор научно-исследовательского центра "ШАРК" Саодат Олимова



ДУШАНБЕ, 27 дек - Sputnik. На V чтениях памяти Елены Владимировны Тюрюкановой "Миграция в 2020 году: риски, вызовы, исследование тенденций" кандидат философских наук, социолог, директор научно-исследовательского центра "ШАРК" Саодат Олимова подробно разобрала, как пандемия коронавируса повлияла на сектор трудовой миграции в Таджикистане. Выступление эксперта в полном объеме приводит Sputnik Таджикистан.



За последние 20 лет в Таджикистане сформировалась относительно устойчивая миграционная модель, которая характеризуется низкой интенсивностью миграционного обмена с другими странами, как и в Узбекистане.



Явными признаками, которые показывают сложившуюся ситуацию, являются невысокий уровень внутренней миграции, включая сельско-городскую, а также крайне высокий уровень мужской трудовой миграции, имеющий сезонный временный характер и направленный преимущественно в Россию.



Но 2020 год сильно все изменил. Эти изменения были вызваны пандемией COVID-19 и реакцией стран на нее.



Характеристика миграционных процессов в Таджикистане за последние 5 лет



Форс-мажорную ситуацию с коронавирусом невозможно хорошо понять, если не обрисовать контекст последних 5 лет, отметила Саодат Олимова.



Наиболее значимой тенденцией до 2020 года развития миграционных связей является низкий валовый объем внешних миграций.



"За последние три года произошла смена главных миграционных партнеров Таджикистана. Если до 2017 года основной обмен населением происходил с Россией, то после прихода к власти президента Шавката Мирзиеева и улучшения узбекско-таджикских отношений главным миграционным партнером стал Узбекистан. Иммиграция увеличилась в три раза, а в обратном направлении - незначительно сократилась. Мы сейчас отдаем людей в Узбекистан", - заметила эксперт.



Главным трендом, определяющим содержание, объемы, направление миграционных процессов в Таджикистане, остается трудовая миграция в Россию. В 2020 году в условиях пандемии продолжился рост иммиграции из Таджикистана в Россию, он за первое полугодие увеличился на 8% по сравнению с 2019-м.



Социолог добавила, что очень трудно говорить о точной доли миграции в РФ из-за разницы в статистике, которую предоставляют страны. С учетом сложившейся ситуации эксперт предложила рассматривать итоги по оценке независимых международных организаций.



В качестве базового исследования взят анализ Японского института развивающихся экономик. Согласно результатам, около 14% трудоспособного населения Таджикистана в 2018 году проживало за пределами страны. Большинство из них мигрировало в поисках работы, 98% из них работало в России.



Был зафиксирован небольшой подъем миграции в Казахстан, за которым последовал спад. Незначительные потоки направляются в США и ЕС, но, например, значительно расширился рынок рабочей силы в Румынии.



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Миграционный обмен с соседними странами Центральной Азии, кроме Узбекистана, очень скуден и измеряется десятками человек. В 8-10 человек измеряются потоки с Беларусью и Украиной.



Объем внутриреспубликанской миграции до 2020 года был стабильно невысок с минимальной долей сельско-городской миграции, что отражается в продолжающемся сокращении доли городского населения, которое наблюдается с 1972 года.



Основными тенденциями развития трудовой миграции можно назвать:



сокращение численности,

изменение демографических характеристик,

сокращение доли молодежи - часть из них оседает, занимается натуральным хозяйством, часть перераспределилась в учебные заведения, пошел рост в профессиональном образовании,

основной возраст мигранта 30-39 лет,

наблюдается небольшой рост женщин - 8% от общего числа.



Олимова также отметила огромное влияние денежных переводов мигрантов на ВВП страны.



За последние годы очень мало изменилось соотношение мигрантов по сферам занятости: большинство (47%) работает в строительстве, остальные по мере убывания - в торговле, транспорте, сфере связи, коммунальных хозяйствах. Большая часть из них занимается низкоквалифицированным трудом.



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Большинство мигрантов едут с заблаговременно подготовленными документами, а также по предварительной договоренности с работодателем. Две трети трудовых мигрантов имеют заранее оформленные трудовые договора, их уже ждут работодатели, добавила директор научно-исследовательского центра "ШАРК".



Миграция и COVID-19



Пандемия коронавируса нанесла серьезнейший удар по сезонной миграции всех стран Центральной Азии, в том числе и по Таджикистану, отметила социолог.



Эксперт напомнила, что в период пандемии 40% трудовых мигрантов в России потеряли работу, остальные столкнулись с сокращениями, обманом и невыплатами зарплат, ухудшением условий труда.



Во время пандемии мигранты выработали три основные стратегии поведения.



Стремятся любой ценой получить российское гражданство, ищут любую работу, в дальнейшем планируют переехать в РФ на постоянное жительство.



Переходят жить и работать в теневой сектор.



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За первое полугодие 2020 года в Таджикистан вернулось более 90 тысяч граждан, остаются (по различным оценкам) около миллиона, впрочем такая цифра может быть неточной из-за различных факторов, например, причисления к мигрантам этнических таджиков, заметила Олимова.



"В июне 2020 года около 35% домохозяйств имели мигрантов в России, которые не могли вернуться из-за небольшого числа вариантов вывоза мигрантов из России. Проблемы возникли и у сезонных рабочих, которые хотели выехать в Россию. С марта по апрель около 350 граждан Таджикистана пытались, но не смогли выехать за рубеж", - рассказала эксперт.



Во всех странах Центральной Азии отмечается рост безработицы, сокращение экономической активности населения и падение доходов.



Около 40% домохозяйств Таджикистана сократили потребление продуктов питания, что связано с сокращением переводов мигрантов.



Вернувшимся и оставшимся мигрантам, по словам эксперта, помогли запасы продовольствия. Однако также выросли долги и кредиты: появилась сеть ростовщиков, которые кредитуют мигрантов. Вырос уровень бедности, финансовое положение таджикских домохозяйств очень нестабильно.



Несколько выросла мобильность внутри страны: вернувшиеся и оставшиеся в Таджикистане мигранты ищут работу. Также резко выросли рынки мардикоров-поденщиков.



Они занимаются случайными заработками: такси, транспортные услуги, перевозки, услуги в общепите: производят и развозят еду на вынос, как курьеры в Москве. Это занимает какую-то часть освободившихся трудовых ресурсов, вернувшихся из России. Также расширяется сфера занятости для женщин и детей мигрантов.



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Эксперт добавила, что масштабное строительство в Душанбе стало возможным в основном из-за вернувшихся в страну мигрантов.



"Растет работа на кирпичных заводах, и выручают стройки. Мигранты включаются в мелкооптовую продажу сельхозпродукции и ее транспортировку", - отметила Олимова.



Самая большая сфера занятости, которая поглотила большую часть вернувшихся мигрантов, - это сельское хозяйство. В результате в 2020 году в Таджикистане выросли обработанные площади земли: больше посеяли, лучше обработали - выше урожай. Только за первое полугодие валовая продукция сельского хозяйства выросла почти на 9%, на 8% выросли объемы продукции растениеводства и скотоводства.



Изменение государственной миграционной политики в ответ на вызовы пандемии



В условиях пандемии Таджикистан и другие страны Центральной Азии приняли срочные меры для укрепления продовольственной безопасности и поддержки агропродовольственного сектора: были задействованы госрезервы продовольствия, были наращены их запасы, установлен административный контроль за ценами на продукты, снижена стоимость продовольственных товаров за счет экспортных ограничений.



Вместе с тем власти ускорили снятие ограничений на транспортировку сельхозпродукции, передвижения работников отрасли.



В Таджикистане, как и в Узбекистане, предпринимателям предоставили отсрочки по кредитам и стимулирующие льготы, но в меньшем объеме.



Эксперт добавила, что Минтруда Таджикистана разработал антикризисный план по снижению последствий пандемии на рынок труда и миграции: защита прав и интересов остающихся в России мигрантов, курсы профобучения, предоставление льготных кредитов для самозанятых, привлечение вернувшихся мигрантов к сезонным общественным работам, развитие ремесел, поддержка возвращающихся мигрантов-женщин.



Существуют зияющие противоречия между заявленными нормами и их реальным исполнением. Эти различия компенсируются принудительной и добровольной благотворительностью, а также взаимопомощью традиционных родовых и общинных институтов и мигрантских семей.



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Государству удалось удержать темпы развития экономики, но пандемия коронавируса сильно ударила по населению. Стабилизирующим сектором экономики, как и в прошлые годы, стало сельское хозяйство. Постепенное снятие барьеров для передвижения вряд ли приведет к быстрому полному восстановлению возможностей для миграции. Хотя трудовая миграция останется самым большим трендом, она будет сокращаться и далее, заключила Саодат Олимова.