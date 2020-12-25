Выборы Кырпрезидента. Кандидаты размотали "на агитацию" уже почти 100 млн сомов

08:20 28.12.2020

Выборы президента. Кандидаты уже потратили более 94,6 млн сомов

28 декабря 2020 - Оксана Гут



Выборы президента. Кандидаты уже потратили более 94,6 млн сомов



Кандидаты в президенты уже успели потратить на предвыборную агитацию в целом 94,6 млн сомов. Контрольно-ревизионная группа ЦИК КР представила информацию о поступлении и расходовании средств избирательных фондов 18 кандидатов по состоянию на 25 декабря на основе банковских сведений.



1. Жапаров Садыр Нургожоевич



Поступило: 51 млн 461 тыс сомов



Израсходовано: 50 млн 439 859 сомов;



2. Исаев Канатбек Кедейканович



1 млн 237 тыс сомов



1 млн 165 815 сомов;



3. Арстанбек Мыктыбек



1 млн 117 тыс сомов



1 млн 115 750 сомов;



4. Сооронкулова Клара Сыргакбековна



1 млн 128 650 сомов



1 млн 20 тыс 370 сомов;



5. Ташов Имамидин Асамидинович



4 млн 924 600 сомов



3 млн 685 510 сомов;



6. Тагаев Рашид Бакирович



3 млн 722 500 сомов



3 млн 156 577 сомов;



7. Сегизбаев Абдил Кенешевич



3 млн 759 910 сомов



3 млн 632 305 сомов;



8. Мадумаров Адахан Кимсанбаевич



2 млн 627 100 сомов



2 млн 612 826 сомов;



9. Касенов Аймен Абдыталипович



3 млн 572 805 сомов



3 млн 506 593 сомов;



10. Кочкоров Улукбек Тойчубаевич



1 млн 387 250 сомов



1 млн 343 950 сомов;



11. Байгуттиев Женишбек Сейтбекович



3 млн 337 850 сомов



2 млн 827 816 сомов;



12. Абакиров Эльдар Курманбекович



1 млн 551 943 сомов



1 млн 502 831 сомов;



13. Асанов Курсан Сатарович



2 млн 571 676 сомов



2 млн 424 702 сомов;



14. Абдылдаев Арстанбек Бейшеналиевич



2 млн 285 тыс сомов



1 млн 577 781 сомов;



15. Джеенбеков Равшан Бабырбекович



2 млн 338 тыс сомов



2 млн 316 293 сомов;



16. Калмаматов Бактыбек Орозалиевич



1 млн 419 020 сомов



1 млн 350 465 сомов;



17. Тольбаев Бабыржан Латиханович



14 млн 224 572 сомов



9 млн 264 488 сомов;



18. Иманалиев Каныбек Капашович



1 млн 797 568 сомов



1 млн 696 815 сомов.



Итого: 104 млн 463 444 сомов, израсходовано в целом: 94 млн 640 746 сомов.



В соответствии с п. 12 ст. 41 конституционного Закона Кыргызской Республики "О выборах Президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики", банковские или иные учреждения обязаны еженедельно представлять в Центральную избирательную комиссию информацию о поступлении и расходовании средств, находящихся на специальном счете кандидата. Указанная информация по мере поступления подлежит обязательному размещению Центральной избирательной комиссией на официальном сайте с учетом законодательства о персональных данных и банковской тайне.