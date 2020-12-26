Кузница кадров для диктатур. О военных инструментах американской "мягкой силы", - В.Малышев

08:23 28.12.2020

ВЛАДИМИР МАЛЫШЕВ | 26.12.2020 |



Кузница кадров для диктатур



"Обучение в США способствует государственным переворотам и созданию репрессивных режимов" – под таким заголовком итальянская Giornale поместила статью, посвященную тому, как американцы готовят иностранные военные кадры для вмешательства во внутренние дела других стран. Средств на это не жалеют. "В период с 1999 по 2016 год в американских программах обучения участвовало 2,4 миллиона студентов, израсходовано было на это почти 20 миллиардов долларов".



Речь идет, прежде всего, о правительственной программе "Обучение и подготовка иностранных военнослужащих" (International Military Education and Training, IMET). Программа была запущена при президенте Джеральде Форде в 1976 году. Начиналось с 42 стран, а спустя сорок лет в программе участвовало уже 122 страны. Сейчас в рамках IMЕT американцы обучают военных из 155 стран, даже из таких карликовых, как Тувалу, с населением 11 тысяч человек.



Американцы обучают иностранных военных



В обучении участвуют около 150 американских военных училищ и вузов, связанных с Министерством обороны США; в некоторых случаях обучение проходит в странах происхождения учащихся. Помимо обучения военному делу, в головы студентам вкладываются "демократические ценности". Госдеп заявляет, что по программе IMET готовятся "лидеры".



В рамках IMET подготовка ведется по четырем направлениям: собственно военное образование, углубленное изучение английского языка, техническая подготовка, подготовка по вопросам управления. При этом на военное образование приходится только половина стоимости программы.



Американцы обучают иностранных военных



Через военные учебные заведения США американская "мягкая сила" проникает в другие страны, культивируется лояльность к Америке, формируется потенциал вербовки агентов специальных служб.



Так, среди участников государственного переворота в Мали 18 августа 2019 года многие прошли военную подготовку в США. В том числе Ассими Гойта, полковник малийской армии, сначала президент Национального комитета спасения народа Мали, затем вице-президент. Собственно, эта страна давно управляется выпускниками американских военных учебных заведений.



Попытка военного переворота в Турции ядром восставших были офицеры, обучавшиеся в США



В попытке военного переворота в Турции ядром восставших были офицеры, обучавшиеся в США



Во главе Египта стоит Абдул-Фаттах Халил ас-​Сиси, который обучался военному делу в Британии и США. Среди участников неудавшегося государственного переворота в Турции многие офицеры тоже проходили военное обучение в Соединенных Штатах.



Особенно активны США в деле обучения военных в странах Латинской Америки, Юго-Восточной Азии, Африки. Так, США обучают офицеров 45 из 54 стран Черного континента. На африканской сцене по уровню американского внимания выделяются Мали, Чад, Нигерия и Нигер. По мнению Джесси Диллона Сэвиджа (Мельбурнский университет) и Джонатана Каверли (MTI), многие американские программы военной подготовки направлены на создание условий возможных переворотов.



Выпускники военной академии США принимают присягу, среди них есть и иностранцы



Выпускники военной академии США принимают присягу, среди них есть и иностранцы



Бенджамин Кензер, исследователь международных отношений из Университета Огайо, проанализировал программы подготовки Вашингтоном полицейских по всему миру и обнаружил, что во многих случаях они привели к милитаризации государственных структур в странах происхождения студентов. В 2001 году расходы на эти программы составляли примерно 5 миллионов долларов, а в 2018 году на обучение полицейских иностранных государств было потрачено уже 146 миллионов долларов. Эти программы действуют более чем в 90 странах Латинской Америки, Северной Африки и Юго-Восточной Азии. В США готовятся также полицейские кадры Гонконга и Мьянмы.



Кроме обучения военнослужащих и полицейских есть еще обучение по линии "Продажа оружия иностранным государствам" (Foreign Military Sales), эту учебу оплачивает покупатель американских вооружений. Есть также отдельные программы по Афганистану, по противодействию незаконному обороту наркотиков, обучение в рамках курса "Зарубежное военное финансирование" (Foreign Military Financing) и другие специальные программы.



Подготовка иностранных военных специалистов – важный инструмент американской "мягкой силы". В СССР этому тоже придавалось больше значение. В 150 городах Советского Союза обучалось около 120 тыс. иностранных граждан из 149 стран мира. В СССР были подготовлены тысячи иностранных офицеров. Многие из них достигали потом заметного положения в различных сферах деятельности в своих странах. После дезинтеграции и развала СССР этот ценнейший опыт был забыт. А Соединенные Штаты военными инструментами "мягкой силы" не пренебрегали никогда.



Американский портал АlterNet пишет: США "как минимум 80 раз организовывали успешные или неудачные перевороты в зарубежных странах. Все началось тогда, когда президент Эйзенхауэр обнаружил на примере Ирана, что ЦРУ может свергать избранные правительства, которые отказываются жертвовать будущим своего народа в угоду коммерческим и геополитическим интересам Запада. Большинство американских переворотов привело к жестоким репрессиям, похищениям людей, казням без суда и следствия, пыткам, коррупции, страшной бедности и неравенству, а также к многолетнему краху демократических устремлений народов, пострадавших от таких переворотов…".