В Узбе пылают новогодние елки

08:25 28.12.2020

ЕЩЕ В ОДНОМ ГОРОДЕ УЗБЕКИСТАНА СГОРЕЛА НОВОГОДНЯЯ ЕЛКА - ВИДЕО

Инцидент произошел в центре города Навои.



Еще в одном городе Узбекистана сгорела новогодняя елка - видео

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По информации пресс-службы МЧС Навоийской области, елка загорелась 27 декабря примерно в 19:07 часов.



"Вблизи дежурили пожарно-спасательные расчеты регионального Управления МЧС, благодаря чему пожар удалось ликвидировать в считанные минуты", - говорится в сообщении.



В настоящее время эксперты устанавливают точную причину произошедшего.



Напомним, на днях подобный случай произошел в Фергане: новогодняя елка загорелась перед входом на центральный фермерский рынок города.