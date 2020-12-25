 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 28.12.2020
10:19  Китай поручил компании Джека Ма "вернуться к корням" и реорганизоваться
10:15  Javan (Иран): США своими санкциями утопят... доллар
08:40  По вечно замкнутому кругу. КазЦены, - Е.Косенко
08:25  В Узбе пылают новогодние елки
08:23  Кузница кадров для диктатур. О военных инструментах американской "мягкой силы", - В.Малышев
08:20  Выборы Кырпрезидента. Кандидаты размотали "на агитацию" уже почти 100 млн сомов
00:39  Удар исподтишка: как коронавирус столкнул Таджикистан в долговую яму

00:36  Что такое Туран и какие народы оттуда происходят?
00:35  Какие современные народы относятся к кипчакам?
00:31  53 килограмма на человека в год. Как мусор уничтожает Мировой океан
Воскресенье, 27.12.2020
22:40  Саудиты смастерили новое коалиционное "правительство" Йемена. Во главе с все тем же старым коллаборантом Хади
21:14  Итоги церковного года на Украине, или Зеленский патриархат
21:11  Скончался известный кыргызский журналист Бейшенбек Бекешов
15:16  Фарида Шарифуллина: "Культурного наследия в Узбекистане скоро не останется"
15:13  Алишер Таксанов: "Где "Умный Тойтепинский Город?"
10:19  Зубы на полку. В Европе открыт первый филиал.. узбекского вуза
10:08  В Узбекистане детям начнут раздавать цинкосодержащие препараты. Профилактируя КОВИ
09:58  Аркадаг (каракумский Авиценна) предложил лечить КОВИ корнем солодки
09:18  Америка готовится к большой войне на стороне греков против Эрдогана, - А.Ситников
01:10  Как в Казахстане легальный бизнес делают нелегальным
01:02  СНГ перестало быть постсоветским, - Тимофей Бордачев
00:59  Себе дороже: Байден собрался отключить Россию от SWIFT
00:57  Почему Путин и Эрдоган стали хвалить друг друга, - С.Тарасов
00:51  Как Сыр-Дарья стала русской рекой: война с Кокандом 1853 года
00:42  Нашли крайнего: как США воюют с Китаем на Украине
00:30  Санкциям назло: когда запустят "Северный поток – 2"
00:24  Восстановление Большой России от Бреста до Одессы. Часть 2, - А.Бурханов
00:19  При Джо Байдене мир ждут большие перемены. К чему вернулась Америка? - В.Кудрявцев
00:17  "Пандемия" и новая финансово-денежная архитектура США, - В.Катасонов
Суббота, 26.12.2020
18:06  РосФигуристки Щербакова, Валиева и Трусова феноменально (с 3 мировыми рекордами) откатали Чемпионат России
14:01  КырСкандалы. Продажа радиочастот. Новые задержания и домашние аресты
13:59  В Северном Казахстане перезапустили многострадальный биоэтаноловый завод
13:58  Сделка по Брекзиту способна привести к независимости Шотландии
13:51  Асакинский завод UzAuto Motors закрывается. На глубокую реконструкцию
13:49  Анатомия "ковид-диссидентства". Почему на фоне пандемии так легко поверить в заговор
13:14  "Великий Туран" наступает. Победив в Карабахе, Турция анонсирует создание нового военного блока
13:12  Умер легендарный советский разведчик Джордж Блейк
13:10  Лондон: хроники абсурда, - Святослав Князев
10:59  Занять бездельников. Мирзиеев повелел создать "молодежные зоны"
10:56  В Ташкенте открывает Сергелийская ветка метро
10:45  Андижанским хокимом временно стал Ибрагим Холматов
09:38  Кто так строит... Рустам Эмомали раскритиковал 450 долго- и криво-строев Душанбе
09:35  В Огайо (США) полицаи застрелили очередного безоружного негра. Новый год будет жарким...
02:08  Главные военно-политические уроки – 2020, - А.Храмчихин
01:56  Пашинян удержал власть вопреки всему
01:50  Самая няшная спортсменка Казахстана Сабина Алтынбекова (волейбол) вышла замуж за какого-то продюсера
01:05  Евразийский союз разных скоростей, где не заходит солнце. Ч.1, - А.Бурханов
00:57  В Казталовском районе Западно-Казахстанской области вышла в свет энциклопедия Ветеранов Великой Отечественной
00:00  Жапаровский адвокат Замирбек Базарбеков возглавил юротдел администрации КырПрезидента
Пятница, 25.12.2020
23:12  ЗемлеКрад. Задержан глава Бишкекглавархитектуры Асхат Тулебердиев
21:23  Скончался экс-2-й секретарь ЦК Комсомола Таджикистана Сергей Папин
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Узбекистан   | 
В Узбе пылают новогодние елки
08:25 28.12.2020

ЕЩЕ В ОДНОМ ГОРОДЕ УЗБЕКИСТАНА СГОРЕЛА НОВОГОДНЯЯ ЕЛКА - ВИДЕО
Инцидент произошел в центре города Навои.

Еще в одном городе Узбекистана сгорела новогодняя елка - видео
тут:
uznews.uz/ru/article/27708

По информации пресс-службы МЧС Навоийской области, елка загорелась 27 декабря примерно в 19:07 часов.

"Вблизи дежурили пожарно-спасательные расчеты регионального Управления МЧС, благодаря чему пожар удалось ликвидировать в считанные минуты", - говорится в сообщении.

В настоящее время эксперты устанавливают точную причину произошедшего.

Напомним, на днях подобный случай произошел в Фергане: новогодняя елка загорелась перед входом на центральный фермерский рынок города.

Источник - uznews.uz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1609133100
Новости Казахстана
- Указ Президента Республики Казахстан от 23 декабря 2020 года №475
- Указ Президента Республики Казахстан от 26 декабря 2020 года №478
- Н.Нигматулин: Мажилис рассмотрит проект закона о дипломатической службе
- По вечно замкнутому кругу
- Кадровые перестановки
- Вице-спикер Сената принял участие в заседании Института внешнеполитических исследований
- Азат Перуашев провел встречи с избирателями Шымкента
- В Казахстане не будет подниматься предельная оптовая цена на сжиженный нефтяной газ
- Азат Перуашев: Мы должны поддерживать предпринимателей – тех, кто зарабатывает сам, платит налоги в бюджет и дает работу другим
- Сообщение пресс-службы акима Кызылординской области
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  