|В Узбе пылают новогодние елки
08:25 28.12.2020
ЕЩЕ В ОДНОМ ГОРОДЕ УЗБЕКИСТАНА СГОРЕЛА НОВОГОДНЯЯ ЕЛКА - ВИДЕО
Инцидент произошел в центре города Навои.
Еще в одном городе Узбекистана сгорела новогодняя елка - видео
тут:
uznews.uz/ru/article/27708
По информации пресс-службы МЧС Навоийской области, елка загорелась 27 декабря примерно в 19:07 часов.
"Вблизи дежурили пожарно-спасательные расчеты регионального Управления МЧС, благодаря чему пожар удалось ликвидировать в считанные минуты", - говорится в сообщении.
В настоящее время эксперты устанавливают точную причину произошедшего.
Напомним, на днях подобный случай произошел в Фергане: новогодняя елка загорелась перед входом на центральный фермерский рынок города.