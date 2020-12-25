По вечно замкнутому кругу. КазЦены, - Е.Косенко

08:40 28.12.2020 Пытаясь сдерживать рост цен, государственные органы по-прежнему "латают дыры" и заняты поиском виноватых



Евгений Косенко, turanpress.kz, 26 декабря



На днях верхняя палата парламента во втором чтении приняла закон "О техническом регулировании". Как говорится в опубликованном заключении, одним из ожидаемых результатов от принятия законопроекта является "сдерживание необоснованного роста цен на социально значимые продовольственные товары в торговой сфере".

Параллельно с этим, реагируя на повышение стоимости социально значимых продуктов питания, одно за другим выходят постановления местных властей об установлении предельных цен (то есть тех, выше которых товар продавать будет запрещено).

Например, несколько дней тому назад акимат Западно-Казахстанской области установил предельные цены на картофель – 122 тенге/кг, лук репчатый – 117 тенге/кг, морковь – 121 тенге/кг. В ближайшей перспективе тамошними чиновниками рассматривается возможность установления предельных цен на подсолнечное масло и сахар. Несколько раньше аналогичные меры были приняты в Алматы и Кызылординской области.

Однако, забота о кошельках потребителей, судя по всему, проявляется далеко не везде. Доказательством этого является недавний комментарий Министерства торговли и интеграции, в котором отмечалось, что в нескольких регионах страны, несмотря на откровенно "зашкаливающие" цены на некоторые социально значимые продукты, местные власти почему-то так и не использовали возможность введения предельных цен. И соответственно, у министерства возникла потребность провести с региональными клерками соответствующую "работу", после чего проблема необоснованного удорожания должна быть ликвидирована…

В общем, конец года мало отличается от его середины и даже начала. Власти всех уровней и вертикалей героически борются с ростом цен, однако эта борьба идет, мягко говоря, с переменным успехом. И дело тут отнюдь не в последствиях карантинных ограничений или предновогоднем ажиотаже. Ведь еще в январе нынешнего года, то есть почти за два месяца до объявления пандемии коронавируса министр торговли и интеграции Бахыт Султанов уже заявлял о семи случаях превышения пороговых цен на социально значимые продукты. Заодно констатировалось и полное отсутствие реакции акиматов на допущенное безобразие. Так что принципиальной разницы в действиях чиновников между концом года и его началом, в общем-то, и нет. А вот в самих ценах разница, увы, очень даже существенная.

Согласно обнародованным в начале декабря данным Бюро национальной статистики, за год средний рост цен на продовольственные товары составил порядка 11 процентов. При этом подорожало практически все.

Приводить всю сравнительную раскладку, как мне кажется, особого смысла нет, тем более что указанные в ней цены вызывают некоторые вопросы. Если выборочно, то, по мнению статистиков, в группе молочных продуктов за год больше всего подорожало сливочное масло – на 14% с 2345 до 2673 тенге за килограмм. Достаточно сильно выросла средняя цена на натуральный сыр – на 12% с 2742 тенге за килограмм в прошлом году до 3060 тенге в нынешнем. На 8% увеличилась средняя стоимость литра пастеризованного молока – с 250 до 269 тенге. Средние цены на сметану и кефир прибавили по 6%.

Что касается бакалеи, то в стране наблюдался существенный рост у сахарного песка – 23%, с 199 до 245 тенге за килограмм. Крепко прибавило в цене подсолнечное масло. Его годовое значение также составило 23%. Согласно приведенной таблице, средняя цена на масло выросла с 434 до 533 тенге за литр. (Правда, даже такой цены в магазинах Алматы мне обнаружить не удалось, и все больше попадались цены в районе 650–680 тенге за бутылку). На 17% подорожали яйца, со средней цены в 288 тенге до 337 тенге за десяток. Таковые тоже надо еще поискать. Причем, крайне настойчиво.

Не сильно радовали покупателей цены на картошку, выросшие на 14 процентов (с 97 до 111 тенге за килограмм). Подорожали гречневая и овсяная крупы. Первая – с 300 до 426 тенге за килограмм, а вторая – с 350 до 390 тенге. При этом, в разрезе регионов наименьшая средняя стоимость обеих круп была зафиксирована в Караганде – 334 тенге за килограмм гречки и 238 тенге за овсянку. А максимальная – в Нур-Султане и Атырау – 563 и 558 тенге, соответственно. Мясо также подорожало. В ноябре стоимость лопаточно-грудной части говядины в среднем по стране составила 1940 тенге, а год назад было 1747 тенге. Самое дорогое мясо, по мнению сотрудников бюро нацстатистики в Нур-Султане, – 2 196 тенге… Ну и так далее.

По данным уже бывшего Комитета по статистике, в прошлом месяце наибольший рост показали цены на хлебобулочные изделия и крупы, мясо, рыба и морепродукты, молочные продукты, яйца, масла и жиры, сахар, кондитерские изделия, безалкогольные и алкогольные напитки. По данным комитета, гречневая крупа подорожала за год почти в 1,5 раза. Что же касается мяса, то самые высокие цены на мясную продукцию наблюдаются в Нур-Султане и Алматы. Заодно были суммированы данные за прошедшую пятилетку и выяснилось, что за последние пять лет цены на все продовольственные товары в среднем выросли на 45%.

Любопытно, что ноябрьский анализ ситуации с ценами на продукты по версии Комитета по статистике, прошел практически незамеченным на местах. А вот его сентябрьская версия, в которой так же указывалось на достаточно большой рост цен в столице страны (цены главного города назвали одними из самых высоких в республике) вызвал весьма бурную реакцию акимата Нур-Султана:

"С начала августа цены на продукты удалось снизить на 3,4%. Это самый низкий показатель среди городов. В августе отмечается спад цен по ряду позиции продуктов. Снизились цены на говядину – 0,1%, баранину – 0,3%, молоко – 0,5%, рыбу и морепродукты – 1,6%, фрукты – 6,2%, овощи – 20,1% (лук – 11,6%, капуста – 29,4%, морковь – 30,2%, картофель – 31,7%)", – сообщили в столичном управлении по инвестициям и развитию предпринимательства и похвастались, что столь впечатляющих результатов им удалось достичь благодаря фиксации цен в рамках "оборотного механизма":

"Всего в рамках проекта заключены контракты на 20 тысяч тонн продукции. Подписаны договоры с семью субъектами и выделены займы на сумму 3,6 миллиарда тенге. Все это позволит реализовывать продукты первой необходимости по фиксированным ценам в крупных торговых объектах столицы".

Оппонирование местных властей, горячо опровергающих подозрение в наличии на подведомственных им территориях ценового роста, безусловно, понять можно. Кому захочется фигурировать в статистических сводках в качестве потенциального источника социального напряжения? Вот и акимат Алматы, на днях горячо опротестовывал данные замеров, проведенных Алматинским городским филиалом Национального банка. Согласно опубликованным результатам проведенного мониторинга цен на период второго и 15 декабря, в середине декабря по сравнению с ценами от начала декабря наблюдается повышение цен на 70% и понижение цен на 25% от общего количества продовольственных товаров, включенных в перечень мониторинга. И лишь на пять процентов товаров цены не изменились.

Так, по данным Нацбанка, в южной столице подорожали: капуста – на 56,3%, свекла – на 30,1%, сливочное масло – на 29,3%, репчатый лук – на 18,2%, морковь – на 14,5%, конина – на 8,1%, мука высшего сорта – на 6,7%, яблоки – на 4,9%, растительное масло – на 4,3%, яйца – на 3,9%, рис – на 3,2%, картофель – на 3,1%, огурцы – на 1,7%, молоко – на 1,6%...

Сразу после опубликования этого исследования, оно было перепечатано на сайте городского акимата, что не осталось без внимания дотошных наблюдателей и журналистов. Но буквально через несколько часов эта информация с портала была удалена, а взамен появился "Официальный комментарий касательно опубликованной информации о росте цен" за авторством городского управления предпринимательства и инвестиций.

В первую очередь в комментарии заявлялось, что "Национальный банк РК не является уполномоченным органом по мониторингу и предоставлению официальных данных по изменениям текущих цен на продовольственные и непродовольственные товары". Затем следовало разъяснение, что в таких случаях надо обращаться к данным Бюро национальной статистики, чей мониторинг проводится по специальной утвержденной методике:

"По данным органов статистики в Алматы со 2 по 15 декабря т.г. действительно отмечается незначительный рост цен по социально значимым продовольственным товарам на уровне 101,5%, однако, составляет – на капусту белокочанную – на 8,9%, картофель и морковь – на 7,9%, лук репчатый – на 5,3%.

Причинами роста цен является ежегодное сезонное удорожание свежих овощей, связанных с затратами на хранение (продукция собрана с полей и находится в овощехранилищах), а также рост закупочных цен из-за повышенного спроса со стороны России, где, к примеру, цены на картофель увеличились на 25%. Вместе с тем, цены по сливочному маслу, яйцам первой категории, рису, молоку 2,5% жирности не изменились…"

Далее шло перечисление бывших и будущих мер, направленных на ценовую стабилизацию и в том числе введение фиксированных цен:

"С первого 1 декабря 2020 года постановлением акима города Алматы, сроком на 90 дней установлена предельная цена на гречневую крупу в размере не более 361 тенге за килограмм. По результатам мониторинга, за 20 дней цена на продукцию снизилась и стабилизировалась на уровне 360 тг/кг".

Помимо этого, как сообщил руководитель управления предпринимательства и инвестиций Алматы Еркебулан Оразалин, в ближайшее время в городе предельную цену также планируется ввести на сахар – в размере не более 254 тг/кг.

Ну и наконец следовал главный вывод: "Отметим, что благодаря принятым мерам, по состоянию на 15 декабря с начала года в Алматы отмечаются одни из низких показателей роста цен по стране".

Короче говоря, общая тенденция примерно понятна. Как только появляется "неправильная" статистика, к тому же рассчитанная "неуполномоченным органом", местные власти ее на всякий случай опровергают (даже в том случае, если она не принципиально расходится в данных со статистикой "правильной"). При этом, на саму "правильную" статистику реакция может быть тоже не совсем позитивной, но в этом случае уже не столько оспаривается методология расчетов, сколько ведется поиск виноватых на стороне.

Например, 13 марта нынешнего года (то есть, незадолго до введения режима ЧС и карантинных ограничений) так же был зафиксирован рост цен на целый ряд продуктов питания. Тогда руководитель управления предпринимательства и инвестиций Алматы Еркебулан Оразалин возложил ответственность на самих горожан:

– Казахстанцы сами провоцируют рост цен на продукты, создавая ажиотаж в гипермаркетах. На сегодняшний день наблюдается ажиотаж в гипермаркетах и крупных магазинах. Люди активно стоят в очереди и закупаются, этого делать не надо. Они сами своими действиями провоцируют рост цен. Это обычные рыночные условия – повышенный спрос рождает дополнительные предложения и дает возможность поставщикам на этом зарабатывать. Рынок есть рынок, и не исключены риски возникновения последствий. Например, цены на сахар, наблюдается ажиотаж. Сахар есть, поставщики есть, но цена на него значительно выросла. Сколько бы люди продукции ни купили, они будут ее просто хранить, из-за этого какая-то группа товаров может просто испортиться…

Впрочем тогдашний заместитель акима Алматы Сапарбек Туякбаев, (покинувший этот пост в конце сентября) в тот же день немного скорректировал слова своего подчиненного, уточнив, что во многом повышение цен связано и с политикой самих торговцев, которых будут наказывать:

- За последние дни мы наблюдали ажиотаж и всплески цен. Владельцев торговых сетей будут наказывать за необоснованный рост цен на продукты. У нас есть специальный штаб именно по продовольственной безопасности. На уровне каждого районного акимата определены сотрудники. Ежедневно мы два раза получаем информацию о ценах во всех точках города. Если где-то идет рост, выявляем причину. Если производитель поднимает цену необоснованно, то комитет по защите и развитию конкуренции принимает необходимые меры. Об этом всех оповестили, все знают. Если поднимают цену торговые сети, то в этом плане мы принимаем меры по наказанию…

Чуть позже, палата предпринимателей Алматы провела свой ценовой мониторинг и констатировала рост цен на сахар на 12%, картофель – на 10%, муку – на 5%. Эти данные, уже никто опровергать не стал, так как очевидно "карантин есть карантин, что тут поделаешь" (по крайней мере, примерно в этом духе отреагировал столичный акимат после аналогичного мониторинга, проведенного уже палатой предпринимателей Нур-Султана).

Да и президент Токаев в эти дни поднял вопрос о спекуляции со стороны некоторых особо жадных продавцов:

– Мы столкнулись с фактами, когда недобросовестные люди решили воспользоваться непростой ситуацией и нажиться на населении, занимаются спекуляцией. Соответствующие органы выявляют и пресекают подобные попытки. Требуется утвердить объективно необходимый перечень социально значимых товаров, по которому мы введем государственное регулирование цен…

Список из 19 наименований был утвержден достаточно оперативно, особо алчным торговцам стали выписывать соответствующие постановления, из стабилизационных фондов было выделено 32 миллиарда тенге для поддержания цен на утвержденном уровне. Но цены все равно неумолимо пытались расти вверх, что вызвало тревогу Национального банка, печально признавшего рост инфляции сверх ожидаемого уровня.

– Не секрет, что в Казахстане с начала года рост инфляции ускорился. Только в июле годовая инфляция составила 7,1% по сравнению с 5,4% в декабре прошлого года. Одной из основных причин такого положения дел является рост цен на продукты питания и непродовольственные товары (бытовая химия), – разъяснял в августе положение дел заместитель председателя Нацбанка Акылжан Баймагамбетов и заодно призвал повысить уровень импортозамещения:

– В основном рост цен произошел из-за нарушения цепочек поставок в условиях карантина, а также из-за роста стоимости импортной продукции на фоне ослабления тенге. Кроме того сказывается недостаточный объем производства продукции глубокой переработки, некачественное хранение и транспортировка, недобросовестная конкуренция. К сожалению, на сегодня по целому ряду товаров сохраняется высокая зависимость от импорта и недостаточная насыщенность внутреннего рынка отечественными продуктами, для производства которых у нас есть необходимые климатические условия. Нам важно насытить потребительский рынок отечественным товаром. Это уменьшит зависимость от импорта. Например, за последние годы снизилась волатильность цен на свежие овощи благодаря увеличению площадей теплиц и валового сбора тепличных овощей в 1,5 раза…

Кстати, если кто помнит, то в свое время сезонные всплески цен на овощи фрукты называл одной из главных причин роста инфляции тогдашний председатель Нацбанка Григорий Марченко:

– При разумных ценах на овощи и фрукты ежегодный уровень инфляции в Казахстане был бы ниже на 1,5-1,7%. Цены на овощи и фрукты у нас выше чем во многих странах Европы. Были бы цены ниже, у нас средняя инфляция в стране была бы не 7,1% за последние 12 месяцев, а где-то 5,6-5,8%. Соответственно тогда и ставки по кредитам были бы ниже, и ставки по депозитам, и в целом ситуация была бы немного другой. И это вот только овощи и фрукты. Надо разбираться с ними, – говорил Григорий Александрович в апреле 2013 года.

Судя по комментариям исполнительной власти страны, ситуация за эти семь лет стала немного лучше. Но отнюдь не идеальной, так как на этот раз сезонные колебания цен на овощную продукцию были упомянуты уже Министерством торговли и интеграции, которое недавно обнародовало целый анализ предпосылок для "объективного повышения цен". Так, по мнению аналитиков министерства, основными драйверами роста цен в настоящее время являются:

Масло подсолнечное, которое дорожает в результате снижения производства и сокращения посевных площадей под масличные семена в РК, а также в связи с ростом мировых цен и сокращения мирового производства;

Яйца, которые, наряду с сезонным ростом, заметно подорожали в результате сокращения производства в сентябре в связи со вспышкой птичьего гриппа;

Сахар, который подорожал в результате снижения производства, ослабления курса тенге и роста мировых котировок;

Овощи, по которым ежегодно с начала декабря наблюдается сезонный рост;

Молочная продукция, которая дорожает из-за сезонного снижения удоя коровьего молока и сезонного роста цен на молоко...

С некоторыми из этих выводов, в принципе солидарны и региональные чиновники. Например, руководитель управления предпринимательства акимата Акюбинской области Нурхан Тлеумуратов недавно разъяснял жителям края, что подсолнечное масло выросло в цене из-за низкого урожая семечек, сахар из-за скудности количества поставщиков: "В Казахстане есть только два сахарных завода, в Алматинской и Жамбылской областях, импорт идет из России, Беларуси. Вот поставщики и подняли отпускную цену…", с гречневой крупой тоже выдался неурожайный год…

В итоге, по области средний рост цен составил с начала года 7,8% и, по словам чиновника, тоже являлся одним из самых низких в стране. Здесь, можно предположить, что если выслушать ответственных лиц из всех областных и городских акиматов, то выяснится, что самый низкий рост цен наблюдается именно в тех краях, где трудится этот конкретный чиновник и его руководство. Правда, в таком случае станет непонятно, где же наблюдался тот высокий рост, о которым периодически заговаривают в центральных органах страны?

Ну а что же дальше?

В первую очередь, стоит надеятся на фиксированность цен (к сожалению, не на все, не везде, и ненадолго). Так, например, заместитель руководителя управления по инвестициям и развитию предпринимательства Нур-Султана Гульмира Ермолдина сообщила, что по фиксированным ценам в столице будут реализовывать до апреля следующего года рис, гречку и подсолнечное масло, до мая цена не должна вырасти на картофель, лук, капусту и морковь и до следующего декабря – на молоко, кефир, творог, рожки, соль и еще несколько наименований. В других регионах тоже в принципе должно происходить нечто подобное, хотя, по данным озвученным министром торговли и интеграции Бахытом Султановым в ходе прошедшего 10 декабря заседания правительства, далеко не все акиматы "использовали в полной мере все инструменты, которые у них есть для сдерживания роста цен":

– Несмотря на то, что в этом случае можно устанавливать предельные цены, многие акиматы не использовали этот инструмент. Ранее за непринятие мер по стабилизации цен были объявлены выговоры заместителям акимов семи регионов. Однако, уроки из этого не были извлечены…

Вызывает тревогу у министра и ситуация с другим рычагом воздействия на рынок – интервенциями региональных стабилизационных фондов. По словам руководителя ведомства, и он "используется акиматами крайне неэффективно":

- К примеру, в стабфондах городов Нур-Султан и Алматы, а также Атырауской и Акмолинской областей запасы с начала года не пополнялись. В Северо-Казахстанской и Костанайской областях структура запасов в стабфондах является неоптимальной. Вместо закупа сахара в значительном объеме закупалась мука, цены на которую довольно стабильны.

В качестве же мер по дальнейшему сдерживанию цен было предложено пересмотреть объемы продовольствия в стабфондах и расширить финансирование по "оборотной схеме" для акиматов. Кроме того, взять под строгий контроль резервы пшеницы на базе Продкорпорации. Что же касается непосредственно акиматов, то им необходимо "обеспечить реализацию возложенных функций контроля необоснованного роста цен, в части установления предельно допустимых розничных цен на отдельные продукты, по которым наблюдается наибольшее превышение пороговых значений, и обеспечить контроль их соблюдения".

В принципе, ничего нового и тем более сверхъестественного не прозвучало. И скорей всего, с началом нового года местные исполнительные органы все-таки попытаются исполнить данные им поручения. Хотя бы потому, что сокращается количество отговорок и отсылок на "объективные причины" и сваливать очередной ценовой виток, например, на "несознательных граждан, устроивших предновогодний ажиотаж", уже будет немного не комильфо. Разве что надежда на очередную волну короновируса останется, под которую можно будет списать очередные допущенные огрехи. Впрочем, не будем намеренно сгущать краски и постараемся остаться оптимистами. Все-таки – канун Нового года, то есть время, когда так хочется надеяться на лучшее. Даже в отношении будущих цен… Источник - turanpress.kz

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1609134000

Новости Казахстана

- Указ Президента Республики Казахстан от 23 декабря 2020 года №475

- Указ Президента Республики Казахстан от 26 декабря 2020 года №478

- Н.Нигматулин: Мажилис рассмотрит проект закона о дипломатической службе

- По вечно замкнутому кругу

- Кадровые перестановки

- Вице-спикер Сената принял участие в заседании Института внешнеполитических исследований

- Азат Перуашев провел встречи с избирателями Шымкента

- В Казахстане не будет подниматься предельная оптовая цена на сжиженный нефтяной газ

- Азат Перуашев: Мы должны поддерживать предпринимателей – тех, кто зарабатывает сам, платит налоги в бюджет и дает работу другим

- Сообщение пресс-службы акима Кызылординской области

