Javan (Иран): США своими санкциями утопят... доллар

10:15 28.12.2020

Санкции США против разных стран, ведущих политику, которая не отвечает пожеланиям американского Госдепа, приводят к тому, что позиции доллара в мировой экономике слабеют. Это мнение, высказанное специалистами Центробанка России, поддерживает иранское издание.



За октябрь общее количество переводов и сделок, выполненных в евро, превысили те, что выполнялись в долларах, свидетельствуют и статистические данные валютных переводов по системе SWIFT. Отметим, что Россия является страной, которая, пожалуй, в наибольшей степени подверглась разного рода санкциям за прошедшие несколько лет.



Так, в Центробанке РФ полагают, что доллар неизбежно должен пасть жертвой той санкционной политики, которую в последние годы скрупулезно проводит Вашингтон. Очевидно, что эта политика вынуждает основных валютных игроков мирового рынка, начиная от крупных компаний и вплоть до целых стран, избегать использования доллара как транснационального средства платежа как в двусторонних, так и многосторонних сделках, и переходить на национальные валюты.



Такого мнения, в частности, придерживается заместитель Председателя Банка России Алексей Заботкин, отметивший, что "санкционная политика, которую ведут последние годы многие американские официальные ведомства, сильно подрывает ведущие позиции доллара как наднационального платежного средства в мировой экономике".



Эта политика уже послужила значительному сокращению той долларовой массы, которая используется в мировой торговле за последние годы, так как многие страны пытаются использовать в качестве платежного средства национальную валюту - в частности, отметил представитель Центробанка России.



Как известно, Россия уже довольно давно начала призывать своих партнеров на мировом рынке больше использовать "недолларовые платежи". И это представляется оправданным, поскольку Россия, пожалуй, больше, чем кто-либо другой, подвергается в последние 10 лет политическому, экономическому и санкционному давлению со стороны США.



На прошедшей примерно месяц тому назад сессии ШОС, куда входит сама Россия и некоторые государства Центральноазиатского региона, глава правительства России заявил, что входящим в Организацию ШОС странам необходимо так развивать свои экономики, чтобы они зависели от доллара как можно меньше - в частности, чтобы они больше использовали как международное платежное средство национальные валюты, вместо доллара США.



Интерес вызывают данные статистики, приводимые системой международных платежей "Свифт": они показывают, что доллар, который традиционно являлся основной валютой и важнейшей денежной единицей в международных транзакциях, впервые за прошедшие семь лет уступил свои позиции основного платежного средства. На основании этих данных, доля евро во всех международных транзакциях, выполненных за октябрь текущего года, возросла до 37,8%, тогда как доля доллара, напротив, за аналогичный период снизилась до 37,6%. Это цифры, которые, как представляется, наглядно подтверждают озвученные выше экспертные оценки.



Оригинал публикации: تحریمهای آمریکا جایگاه دلار در جهان را کاهش دادОпубликовано 24/12/2020