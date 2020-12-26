В Карши суд "за 10 минут" приговорил защищавшую свой сад женщину к 10 суткам ареста

13:09 28.12.2020

Теперь ей угрожают психбольницей



Садриддин Ашур/Озодлик



27 ноября этого года жители махалли "Буюк Турон" в городе Карши вышли на протест против вырубки фруктового сада, который они создавали на протяжении 27 лет. Однако из 250 участников акции протеста арестовали только Машхуру Садыкову, 44-летнюю мать-одиночку, и приговорили ее к 10 суткам административного ареста. Женщина утверждает, что теперь местные власти грозятся насильно поместить ее в психиатрическую больницу, если она не перестанет жаловаться. Руководитель пресс-службы администрации города Карши Умид Джабборов заявил "Озодлику", что ему неизвестно об этом случае.



27 ноября на защиту фруктового сада вышли 250 жителей махалли "Буюк Турон" в городе Карши – 20 женщин, которые были вооружены бутылками с бензином, и 220 мужчин.



Давшая интервью "Озодлику" о ситуации того дня, но не предоставившая нашей редакции ни одной фотографии или видеозаписи жительница махалли "Буюк Турон" Машхура Садыкова утверждает, что спустя 15 дней после акции протеста из стольких протестующих к ответственности была привлечена только одна она.



– 12 декабря поздно вечером ко мне домой пришли трое участковых и сообщили, что хоким зовет меня к себе для того, чтобы выделить мне 35 соток земли. Они обманом забрали меня из дома, сказав, что я должна подписать решение хокима. Они привезли меня прямо в зал Каршинского городского суда по гражданским делам. Суд за десять минут решил приговорить меня к 10 суткам административного ареста, а также к выплате штрафа в размере около 400 тысяч сумов (около 40 долларов США). В это время дома у меня без присмотра оставались мать-инвалид и двое дочерей, – говорит Машхура Садыкова.



По ее словам, суд прошел без участия свидетелей, а решение было принято на основе клеветнических обвинений.



– Суд не принял во внимание мои слова о том, что дома у меня остались мать-инвалид и двое детей. На суде присутствовали десять мужчин и я. Меня обвинили в том, что я якобы распространила в социальных сетях сообщение о прошедшей акции протеста. Я просила суд посмотреть видео и убедиться, что во время акции протеста у меня на руках даже телефона не было. Я сказала в суде, что журналисты "Озодлика" действительно нашли мой номер телефона и я дала им интервью, но не распространяла информацию в соцсетях. Несмотря на то, что в суд на меня подал городской хокимият, никто из представителей хокимията не явился на слушание. В суде не было ни одного нейтрального свидетеля. Из 250 жителей нашей махалли, протестовавших против вырубки фруктового сада, осудили только меня одну, – говорит "Озодлику" Машхура Садыкова.



Суд по административным делам города Карши признал Машхуру Садыкову виновной в совершении преступлений, предусмотренных статьями 183 ("Мелкое хулиганство") и 198 ("Неисполнение законных требований или воспрепятствование исполнению служебных обязанностей представителя власти") Кодекса об административных правонарушениях Узбекистана. Суд приговорил женщину к 10 суткам ареста и выплате штрафа в размере 334 500 сумов (около 30 долларов США).



По утверждению Машхуры Садыковой, теперь должностные лица угрожают закрыть ее в психиатрическую больницу.



– Теперь участковый милиционер по имени Бабур угрожает отправить меня в психушку. В 1990 году жителям нашей махалли выдали заброшенный земельный участок и просили облагородить его. В нашей махалле насчитывается более 4 тысяч семей. В течение тридцати лет люди выращивали в этом саду фрукты, сажали между деревьями картофель и другие овощи. На своем участке площадью три сотки я посадила 50 фруктовых деревьев. Я кормила своих детей, продавая фрукты со своего сада. Как нам выживать дальше, если у нас нет работы, если нет другого заработка, других средств к существованию? На что нам жить, заниматься воровством или проституцией? Народ лишают последнего куска хлеба. Когда представители городского хокимията пришли рубить деревья, я сказала им: "Если вы не проявите справедливость и построите какое-нибудь здание на месте нашего сада, то я пойду и сожгу себя напротив него. У нас нет другого источника дохода, лучше умереть, чем терпеть все это!, – жалуется "Озодлику" мать-одиночка.



Соседка Машхуры Садыковой, представившаяся Зоей, сказала нашему журналисту, что никто из соседей женщины не заметил, как ее арестовали.



– Машхура внезапно исчезла. У нее есть мать-инвалид, у которой плохое зрение. Когда мы спросили у нее о Машхуре, она сказала нам: "Пришел участковый и увез Машхуру с собой, обещая дать ей землю. С тех пор о дочери ничего неизвестно". В течение десяти дней мы, соседи, заботились о матери и детях Машхуры, кормили их, – говорит соседка Машхура Садыковой.



Женщина добавила, что за счет фруктового сада, который городские власти пытаются отобрать у жителей махалли, выживали несколько тысяч семей.



– Я понимаю и признаю, что земля принадлежит государству и у нас нет на нее никаких документов. Когда-то хокимият передал нам засоленную и заброшенную землю под облагораживание. Мы, как никто другой, знаем, как сложно было вырастить здесь каждое дерево. Теперь это цветущий сад. Нам говорят, что этот земельный участок – государственное запасное угодье, но сейчас же действует мораторий на вырубку деревьев. В нашем саду растут более 100 тысяч деревьев. С одной стороны сада находится аэропорт, с другой – предприятие Шуртангаз, с третьей – Депо. Если в саду вырубят деревья и построят на его месте индустриальную зону, то это приведет к настоящей экологической катастрофе. Я не понимаю, как Комитет по охране экологии даст на это свое разрешение, – говорит соседка Машхуры Садыковой.



Умид Джабборов, руководитель пресс-службы администрации города Карши, сказал "Озодлику", что ему неизвестно о том, что мать-одиночку Машхуру Садыкову привлекли к ответственности за протест против вырубки фруктового сада.



– Эта земля была передана населению в 1990 году под облагораживание. Земля находилась в запасе государственных сельхозугодий. По текущему проекту здесь должна быть построена промышленная зона. Однако я не в курсе, кого из протестующих жителей привлекли ответственности, – заявил пресс-секретарь администрации города Карши.



Инспектор по профилактике ОВД города Карши, представившийся Бабуром, отказался комментировать "Озодлику" дело Машхуры Садыковой.