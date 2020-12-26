Что за "мигрантский акциз" придумали в правительстве России

13:13 28.12.2020 В Москве предлагают внедрять новые принципы найма гастарбайтеров



Светлана Гомзикова

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Александр Щербаков

Юрий Крупнов



Для компаний, привлекающих иностранных работников в рамках новых проектов на Дальнем Востоке и в Арктике, могут ввести особый "мигрантский" акциз. Соответствующая инициатива исходит от курирующего Дальневосточный федеральный округ вице-премьера Юрия Трутнева.



По словам Трутнева, которые приводит РБК, правительство беспокоит использование большого количества иностранной рабочей силы, в том числе из республик бывшего СССР и Китая, на дальневосточных стройках. Поскольку власти, в первую очередь, должны обеспечивать работой и достойной заработной платой собственных граждан.



Но если работодатели хотят все-таки привлекать кого-то из-за рубежа, то пусть платят акциз, считает вице-премьер.



Он также уточнил, что, если эту меру одобрят премьер-министр Михаил Мишустин и президент Владимир Путин, то она не коснется уже существующих проектов - закон не позволяет ухудшать имеющиеся условия.



Между тем, из-за пандемии и связанных с ней ограничений рынок труда в стране в целом находится сейчас не лучшей форме. И хотя ситуация, как заявил министр экономического развития Максим Решетников, "постепенно стабилизируется", она все еще "остается напряженной".



Уже 50 российских регионов заявили, что испытывают острую нехватку рабочих на стройках. Дефицит кадров оценивается в 190 тысяч человек. И проблема как раз в массовом оттоке трудовых мигрантов.



По словам вице-премьера Марата Хусунуллина, стройплощадки страны из-за пандемии и закрытия границ не досчитались 1,5 млн. мигрантов.



В целом же, их число, данным МВД РФ, за год сократилось почти наполовину. В данный момент на территории страны находятся около шести миллионов мигрантов - обычно от 9 млн. до 11 млн. При этом разрешение на временное проживание или вид на жительство из них имеют примерно миллион человек.



Поначалу Минстрой предполагал, что рост безработицы в период кризиса простимулирует наших граждан занимать освободившиеся вакансии. Но расчет не оправдался. На стройки россияне не идут. Несмотря на то, что средняя зарплата строителя, как утверждает тот же Хусунуллин, там доходит до 80?90 тысяч рублей.



Чтобы решить проблему, ведомство внесло в правительство предложение об организации упрощенного въезда трудовых мигрантов для работы на российских строительных объектах. Им нужно будет только получить патент, дающий право на работу в стране. Об остальном позаботится приглашающая компания - организует место постоянного проживания для работника, поставит его на миграционный учет, оформит с ним трудовой договор и обеспечит санэпид контроль.



Однако, согласно опросу, проведенному порталом Superjob, идею Минстроя у нас поддержали только 10% граждан и 71% респондентов выступили против.



Но может ли Россия обойтись без трудовых мигрантов?



- Может ли наркоман обойтись без наркотиков? Может, конечно, если перестанет их употреблять, - комментирует ситуацию председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов. - Инициатива Трутнева вполне здравая, но значительно запоздавшая. Потому что, как минимум, тридцать лет у нас в стране формируется критическая мигрантозависимость.



На это работают значительные силы. Есть целое лобби из рафинированных псевдоученых и общественников из НКО, которое пытается всех убедить, что в России дефицит работников и без трудовых мигрантов она не справится.



Но за этим стоит жестокая экономическая реальность. Такая зависимость, по сути, привела к тому, что у нас теперь в дополнение к сырьевой "игле", имеется "игла" мигрантская. И на обеих зарабатывают узкие слои элит.



С зарплатами, конечно, нужно разбираться. Но я вам гарантирую: если Хусунуллин приедет в один из наших небольших городков с 50 тысячами населения, встанет в центре города и скажет, что "вот есть работа, зарплата 90 тысяч", через десять минут он получит полный отряд работников. Потому что там эти люди вынуждены работать, в лучшем случае, за 15?20 тысяч рублей.



Конечно, инициатива Трутнева правильная. Потому что, с одной стороны, возможность завозить работников стоит очень дорого. И с другой - отказ от своих рабочих кадров просто разрушает наши региональные экономики.



Приведу пример. В свое время, когда "Транснефть" только объявила о строительстве нефтепровода "Восточная Сибирь - Тихий Океан", было объявлено, что на объекте будет занято порядка шести тысяч квалифицированных работников. Причем, большая часть будет из регионов Дальнего Востока. По факту, оказалось, что 5,5 тысячи, это работники откуда-то привезенные - большая часть вообще была, по-моему, из Сербии.



То есть, идет строительство большого, затратного объекта. В это вкладываются немалые деньги из федерального бюджета. А люди, которые живут рядом с этой стройкой, остаются за бортом, никто просто исходно не ставил задачу нанимать местных.



"СП": - Возможно, не было такого количества людей с необходимой квалификацией?



- Если вы зарабатываете на мигрантах, то вы всегда придумаете 150 аргументов, почему нельзя местных брать. Только решение о строительстве этого нефтепровода обсуждалось два года. За этот срок можно было подготовить необходимое количество специалистов, в чем проблема?



Другое дело, что это никто не собирался делать. А потом нам рассказывают про низкую квалификацию, низкую дисциплину. И это типичная ситуация.



Опять же, очень показательная ситуация со строительством завода СПГ в Корсакове на Сахалине. Он возводился с участием иностранных корпораций, и подавляющее число строителей были привлечены с рынка труда. Иностранные компании вкладывались в рабочих. Но тот, кто бывал на этой стройке, не мог не заметить, что в большинстве своем это были иностранцы со всех концов света, что называется.



Причем, когда наша Федеральная миграционная служба попросила предоставить информацию о том, кого они все-таки нанимают, ей так ее и не предоставили. И даже привлечение ФСБ ничего не дало.



Иностранные компании привлекали своих людей. Им это выгодно. Потом, всегда можно сказать, что в РФ нет таких квалифицированных рабочих и т. д.



Такие рассуждения "от лукавого" ведут к одному - уничтожают внутренний рынок труда и квалификации населения. Нам надо уходить или, как минимум, сокращать эту эмигрантскую зависимость. Надо выходить на независимость и использование наших специалистов.



Арктические проекты очень сложные, требуют высочайшей квалификации. Так надо в это вкладывать. Это и есть инвестиции в население, в качество жизни, это и есть повышение доходов.



Профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления (РАНХиГС) Александр Щербаков, в свою очередь, считает, что зависимость от завозной рабочей силы на данный момент объективна:



- Честно говоря, мне, например, неизвестно, что у нас средняя зарплата строителя уже 80 тысяч рублей. В этом смысле хотелось бы получить какое-то подтверждение того, что такие большие зарплаты существуют. Потому что статистика утверждает, что там зарплаты средние вдвое, а то и еще меньше, чем говорит Хусунуллин.



К тому же, важно, сколько работник получает на руки. А что касается мигрантов, особенно, из Средней и Центральной Азии, то здесь есть некие сомнения, получают ли они на руки всю ту сумму, которую продекларировали в качестве зарплаты. Зачастую, им выдают меньшую сумму, чем официально фигурирует в документах, а разница идет в карман работодателей. В основном, такого рода зарплатные махинации практикуются в сфере ЖКХ и в строительстве.



Поэтому здесь, конечно, нужно убедиться. Но исходить следует из того, что гражданину России необходимо получать большую зарплату, чем ту, которую получают иностранцы. На те деньги, которые платят гастарбайтерам, он прожить просто не сможет. А мигрантов эти суммы устраивают, поскольку на нее можно содержать себя и семьи в тех местах, откуда они приезжают.



Этим и объясняется высокая доля иностранных работников на российском рынке. Они предполагают меньшие затраты на зарплату, поэтому большинство работодателей заинтересованы в том, чтобы нанять именно трудовых мигрантов.



Я уже не говорю про нелегалов. Есть мнение, что в стране больше именно нелегальных иностранных работников, чем легальных. И эти нелегалы тоже вносят свой вклад в снижение цены на труд на рынке в России.



Что предлагает вице-премьер Трутнев, мне думается, вполне здраво. Все страны, каким-то образом стараются собственный рынок труда защитить. И Россия здесь не должна быть белой вороной и отдавать приоритет при предоставлении рабочих мест собственным гражданам.



Здесь могут быть разные способы. В коне концов, есть зарубежный опыт. Собственного опыта у нас в этом плане маловато, я считаю. У нас слишком либеральная миграционная политика. Совершенно непротекционистская и совершенно свободная. Источник - СвободнаяПресса

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