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Башкирия. Раскопки кургана кочевников возрастом 2500 лет
13:14 28.12.2020

Раскопки кургана кочевников возрастом 2500 лет

Полевой сезон для археологов Башкирии только завершился. Археологическим сообществом была проделана огромная работа по изучению древностей региона. Археологами Института этнологических исследований им. Р.Г. Кузеева изучались курганы эпохи бронзы (середина 2-го тысячелетия до н.э.), а также городище эпохи Великого переселения народов. Не менее интересные исследования были проведены и нашими коллегами из Научно-производственного центра Республики Башкортостан, в которых нам тоже довелось принять участие.

В сентябре была организована экспедиция в Абзелиловский район, в Башкирское Зауралье. Объектом исследования стал Булатовский курганный могильник. Данный некрополь подвергся сильной распашке. Насыпи многих курганов были сильно повреждены и практически сровнялись с землей. Обнаружить их удалось благодаря дистанционным методам исследования, которые используют в своей работе специалисты группы "Цифровая археология". Это комбинирование аэрофотосъемки с БПЛА и дешифровки полученных данных.

Визуально еще в 2011 г. на некрополе фиксировалось четыре группы насыпей, численность которых составляла 16 штук. А при аэросъемке памятника в 2019-2020 гг. удалось выявить уже семь групп насыпей, общей численностью свыше 50 курганов.

Экспедиция преследовала несколько целей. Одной из них является необходимость проверить данные дистанционных методов. Дело в том, что изучив построенную на основе материалов аэрофотосъемки цифровую модель поверхности, археологи обнаружили ряд объектов, которые на этапе дешифровки называли "аномалиями". Они по своей форме и характеру расположения очень схожи с курганами. Правда, с сильно распаханными курганами и поврежденными настолько, что увидеть их с земли практически не представляется возможным. Убедиться в том, действительно ли "аномалии" - это и есть курганы можно лишь по результатам раскопок.

Подготовка к аэрофотосъемке

Отсюда происходит вторая цель экспедиции. Если это действительно курганы, разрушающиеся ежегодной распашкой, то само существование археологического памятника находится под угрозой. Со временем курганы могут быть разрушены полностью, а значит необходимо принять меры к их сохранению. В этом случае раскопки называются охранными. Археологи раскапывают памятник для того, чтобы спасти оставшиеся материалы, тщательно зафиксировать их расположение, конструкцию погребений, положение захороненных и т.д.

Начало раскопок

Предположения, сделанные специалистами группы "Цифровая археология", о том, что "аномалии" - это сильно распаханные курганы подтвердились.

Всего в исследованном кургане было обнаружено восемь костяков, причем три из них детские. Погребения были устроены на разной глубине. Так, например, детские захоронения были сделаны практически на поверхности. А вот довольно богатое погребение женщины и подростка было устроено в глубокой могильной яме.

Среди погребального инвентаря обнаружен фрагмент бронзового зеркала, кусок золотой пластины, сломанный шар из алебастра, каменные бусы, кольца, бисер, обернутые фольгой подвески, изделия из кости и бронзовые наконечники стрел.

По предварительным данным памятник был оставлен кочевниками-сарматами раннего железного века и датируется примерно серединой I тысячелетии до н.э.

Источник - АРХЕОСТАН
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1609150440
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