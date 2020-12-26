Стрелять себе в ногу, отключая Россию от SWIFT, США вряд ли будут

13:17 28.12.2020

Байден знает Россию и слишком прагматичен, как и все американцы, чтобы сразу вводить жесткие антироссийские санкции



София Сачивко

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Валерий Миронов



США продолжают угрожать России очередными "жесткими" санкциями. Их арсенал все меньше, что признают даже в Вашингтоне, однако кое-что в запасе есть, в частности, отключение от международной платежной системы SWIFT.



Разговоры об этом идут не первый год. Минувшим летом республиканцы даже представили свои предложения по дополнительным санкциям, в числе которых есть и пресловутый SWIFT. В свете смены президента, который и вовсе считает Россию наибольшей угрозой США и обещал в случае победы на выборах ужесточить санкции против Москвы, идеи по отключению могут обрести реальные черты.



Как пишут "Известия" со ссылкой на Reuters, Джо Байден намерен наказать Россию за предполагаемую роль в беспрецедентной хакерской атаке, затронувшей американские правительственные структуры, а также ряд государственных агентств. Одной из таких мер может стать отключение России от системы SWIFT. Издание напоминает, что более 40% трансакций осуществляются в долларах, а Россия в тройке мировых лидеров по использованию системы SWIFT.



Впрочем, в российском Центробанке считают, что платежи можно проводить и без SWIFT. По словам первого зампреда ЦБ Ольги Скоробогатовой, конкурентом могут стать цифровые валюты, над которыми сейчас работают более 30 регуляторов.



"На горизонте 5?7 лет точно несколько стран выйдут с национальной цифровой валютой, и тогда можно будет решать вопросы прямой интеграции", - сообщила она.



SWIFT в этом случае сможет стать одной из платформ для цифровых валют.



Создание цифрового рубля обсуждается и в России, однако насколько он будет конкурентоспособен с долларов, пока вопрос. А кроме того, что может помешать ввести санкции и против него.



Глава российского МИД Сергей Лавров отмечает, что по теме SWIFT продолжают звучать угрозы и выдвигаться ультиматумы.



"Вывод очень простой: необходимо разрабатывать собственные механизмы, которые не будут сохранять зависимость стран от Запада, тем более что он многократно доказал свою ненадежность как партнера. Полагаться на многосторонние инструменты, целиком находящиеся под контролем западных структур, уже не вполне надежно", - заявил он на пресс-конференции по итогам заседания Совета министров иностранных дел стран - участниц Организации Договора о коллективной безопасности (СМИД ОДКБ).



По его словам, переход на собственные системы расчетов уже вошел в практическую плоскость в Российской Федерации и в Евразийском экономическом союзе.



Доцент факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Максим Сафонов считает, что отключение России от SWIFT не очень велика, хотя и есть.



- Если уж совсем начинать "войну", то мы изобретем свой SWIFT, договоримся с китайцами, будут некие альтернативы, будем использовать иные правила расчета. Уже есть некоторые сценарии на случай, если что-то произойдет. Теоретически мы готовы. Как практически справимся, сказать сложно. Но начали же zoom заменять некими суррогатными продуктами, работает же.



Есть несколько вариантов цифрового рубля; есть правила расчета, когда по контракту надо заплатить определенным образом, можно в формате длинного факторинга ввести правило переучета обязательств.



"СП": - Но ведь эта система связывает весь мир. Получается, что заложниками окажутся очень многие страны.



- Это не делается по щелчку, идет длинный переговорный процесс. Посмотрим, чем он закончится. Сейчас в США идет свой внутренний торг, у них внутриполитические проблемы. Пока я не вижу жесткой угрозы, которая требует прямо завтра бежать и все делать. Ничего критичного нет.



Заместитель директора Института "Центр развития" НИУ ВШЭ Валерий Миронов также сомневается в том, что администрация Байдена введет против России "жесткие санкции", включая отключение от SWIFT.



- Пока он будет входить в курс дела, будет меняться администрация, никаких санкций приниматься не будет, потому что остается возможность для торга. С учетом сложной обстановки, которая в период пандемии даже у такой сильной экономики как США есть, они, может, постараются выйти на какие-то политические договоренности, когда санкции станут не нужны.



Байден человек достаточно осторожный, знает Россию, он сюда приезжал еще при КПСС. Наверное, он постарается использовать свои знания российской специфики.



И потом, сейчас демократы победили, они будут говорить не о политических популистских мерах, говорящих, какие они крутые. Шла предвыборная борьба, а сейчас власть у них в руках. Им надо, чтобы экономика была стабильная: и американская, и мировая. Они не будут наносить ущерба в рамках геополитических конфликтов, если это повредит их экономике. В плане экономики они очень прагматичные, и санкции вводят, только если это не наносит им ущерба. В отличие от нас себе в ногу они стрелять не будут.



"СП": - Но если все-таки Россию отключат от платежей, чем это грозит?



- Для внутренних расчетов есть альтернативная система платежей, созданная заранее Банком России. Какие-то проблемы будут с международными платежами.



Мировая экономика в кризисе, крупнейшая рецессия, падение мирового ВВП на 4,4%. Вряд ли американцы пойдут на то, чтобы отключать Россию, учитывая, что это принесет ущерб другим странам. Это не поддержат и МВФ, и Всемирный банк, даже если предположить, что они под влиянием американцев.



"СП": - А разговоры о возможности отключения от SWIFT - как влияют на развитие альтернативных систем?



- Угроза страшнее исполнения, и все понимают, что она может быть и не осуществлена, но она создает повод запрашивать и выделять деньги и государству, и частным компаниям в рамках ГЧП на создание альтернативных систем расчетов. Те же самые цифровые деньги - это некая альтернатива, которая будет под эгидой ЦБ, в отличие от биткоина они не создают угрозу для осуществления преступных платежей (наркотики и прочее), так как контролируются ЦБ. Но требуется несколько лет, чтобы создать альтернативу SWIFT в виде цифровых денег.



Профессор, доктор экономических наук, руководитель Центра внешнеэкономических исследований Института США и Канады РАН Михаил Портной отметил, что отключением России от этой системы международных расчетов грозят давно.



- Это, конечно, неприятно. Это частная компания, у которой центр в Бельгии, и в основном все развитые страны участвуют в ней. Это быстрая система прохождения платежей, удобная для расчетов между государствами.



Грозят давно, но решатся или нет, посмотрим. Сами пострадают и те, кто с ними работает. Это не так просто - взять и отключить. Это такой патрон, который всегда в обойме есть, поэтому его с 2014 года и считают, но будут или нет стрелять, зависит не от нас.



"СП": - У России есть альтернативы, она готова к такому развитию событий?



- Будем искать другие системы расчета. Раньше были телекс, телеграф.



Альтернативная система не может существовать из двух стран. И новый канал надо проверить. И раньше и сейчас это было: существуют аккредитивы, инкассо. Существовали и существуют разные системы расчетов, они никуда не делись. Вопрос в том, что у каждой из них свои недостатки. SWIFT удобный.