 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Музрабад (юг Узбекистана) жители перекрыли дорогу и подожгли шины из-за отключения электричества
20:45 28.12.2020

Жители Музрабадского района Сурхандарьинской области перекрыли дорогу и подожгли шины из-за отключения электричества. В районном хокимияте прокомментировали инцидент



Жители Музрабадского района перекрыли дорогу и подожгли шины из-за отключения электричества

27 декабря жители махалли "Оби хает" Музрабадского района Сурхандарьинской области перекрыли дорогу и подожгли шины в знак недовольства отсутствием электричества.

По сообщению районного хокимията, 25 декабря вышел из строя трансформатор мощностью 630 кВА, что привело к отключению электроэнергии в махалле.

26 декабря был установлен новый трансформатор мощностью 400 кВА. Но в связи с резким повышением потребления энергии, вызванным похолоданием, и этот трансформатор вышел из строя.

На данный момент проблема устранена, отметили в хокимияте. 27 декабря в махалле был установлен новый трансформатор мощностью 630 кВА, и население было обеспечено электроэнергией.

Источник - uzreport.news
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