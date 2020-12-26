Итоги 2020 года: трудящиеся отвергают капитализм, - С.Кожемякин

20:46 28.12.2020 Итоги 2020 года: трудящиеся отвергают капитализм



Под гул протестов уходит 2020 год. Вызвав гибель сотен тысяч и обнищание сотен миллионов людей, пандемия подтвердила пагубность капитализма. Будущее человечества зависит от того, как быстро и решительно устранить это препятствие.



Эпидемия неравенства



Подводя итоги года, издания разных стран называют пандемию его важнейшим событием. Их логику понять можно. На сегодняшний день число заражений приблизилось к 80 млн, а смертельных случаев - превысило 1,7 млн. Причем статистику трудно назвать неоспоримой. В условиях, когда, например, в Нигерии с населением 210 млн человек проведено менее 900 тыс. тестов, реальный размах бедствия может быть куда больше.



И все же пандемия и нанесенный ею урон - лишь следствие более глубокой проблемы. Как цирроз печени у сильно пьющего человека является результатом неправильного образа жизни, так и обрушившаяся на человечество беда проистекает из порочного в своей основе общественного устройства. Это лишь один из симптомов болезни под названием капитализм. Главным явлением 2020 года поэтому правильнее назвать не пандемию как таковую, а обострение кризиса капиталистической системы.



Чтобы лучше понять связь между эпидемиями и социально-экономической системой, достаточно сказать, что к началу пандемии 4 млрд человек - свыше половины всего населения планеты - не были охвачены системой государственной социальной защиты. Треть всех медучреждений лишены водоснабжения и других элементарных санитарно-гигиенических условий, а в полусотне наименее развитых стран их доля достигает 60 процентов. Если в тридцатке наиболее богатых стран расходы на соцзащиту составляют 700 долл. на человека, то в группе государств со средним доходом этот показатель падает до 28 долл., а среди наименее развитых - до 4 долл.



Неравенство существует и внутри самых процветающих, на первый взгляд, обществ. Всюду главными жертвами становятся малоимущие. В США численность лишенных медицинской страховки граждан выросла с 26 до 29 млн за три последних года. Разрыв в уровне смертности от COVID-19 между богатыми и бедными районами доходит там до 10 раз - так же, как в Бразилии. Да и трудно ждать что-то другое, когда разница в средней продолжительности жизни обитателей фешенебельной Ипанемы и трущоб Росиньи - двух районов Рио-де-Жанейро - достигает… 30 лет!



То же самое касается экономических последствий. Долларовые миллиардеры мира - менее 3 тыс. человек - разбогатели на 20 процентов, их совокупное состояние выросло до 11,4 трлн долл. Этот процесс характерен не только для развитых стран. В Индии, экономика которой, по прогнозам, снизится на 10 процентов, а 40 млн жителей пополнят ряды нищих, миллиардер Гаутама Адани увеличил богатство более чем в два раза, до 32 млрд долл., а его соотечественник Мукеш Амбани вошел в топ-10 журнала "Форбс" с состоянием почти 80 млрд. Этому способствует политика буржуазных правительств. Упомянутый Адани "чудесным образом" выиграл шесть из шести тендеров на управление аэропортами, а те почти 10 трлн долл., которые развитые государства направили на "борьбу с пандемией", в основном осели в карманах толстосумов.



Воплощенные антиутопии



Подавляющее большинство человечества пожинает иные плоды. К началу следующего года число людей, живущих в крайней нищете, вырастет с 700 до 850 млн. Сильнее всего страдают самые бедные страны. Как предупредил глава Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бисли, в ближайшие годы от голода могут умереть почти 30 млн человек. Число детей до пяти лет с признаками истощения уже выросло на 14 процентов.



Это касается не только Африки. От острого недоедания страдают почти 50 млн жителей Латинской Америки, еще 190 млн вынуждены сокращать объем принимаемой пищи и потреблять продукты более низкого качества. В совокупности это каждый третий житель региона. На треть, до 60 млн человек, увеличилось недоедающее население Юго-Восточной Азии. Хуже всего ситуация на Филиппинах и в Индонезии, где расходы на питание урезали, соответственно, 60 и 35 процентов жителей.



Пандемия окончательно разбила циничный миф о том, что бедность - удел не желающих работать. Именно трудящиеся стали главными жертвами кризиса. По оценкам Международной организации труда, еще до вспышки коронавируса 15 процентов наемных работников - 266 млн человек - получали доход ниже минимального размера оплаты труда в своих государствах. За последние месяцы снижение зарплат и массовая безработица затронули большинство стран. Например, в Мексике средний заработок трудящихся снизился с 2,4 до 1,7 тыс. песо, а доля населения с доходами меньше стоимости продовольственной корзины выросла с 35 до 44 процентов. Кризис нарастает и в Европе. Еще до пандемии каждый восьмой работающий в ЕС находился ниже уровня бедности. Теперь же низкооплачиваемые трудящиеся потеряли свыше 17 процентов дохода, 2,2 млн остались без работы.



Менее чем в двух десятках стран оставшиеся без работы дожидались выплаты пособий сроком от полугода и больше. В большинстве остальных власти либо отделались разовыми подачками, либо оставили людей ни с чем. Как подчеркивают аналитики, после пандемии доходы низкооплачиваемых работников продолжат падать, обеспечивая рост прибылей кучке владельцев капитала. Это лишь углубит неравенство, воплощая в жизнь самые мрачные антиутопии. Богатые страны, где проживают всего 14 процентов жителей планеты, уже раскупили свыше половины производимых вакцин, а, например, Канада, способна четырежды привить каждого гражданина. В то же время половине населения Земли в ближайший год не светит никакая вакцинация.



Еще одним следствием является кризис образования, заставивший Детский фонд ООН выступить с предупреждением, что "будущее целого поколения находится под угрозой". Треть учащихся, 572 млн, из-за карантинных мер не посещают школы, а рост бедности делает невозможным возвращение к докризисным показателям, которые, надо сказать, и без того не были блестящими. Учебные заведения не посещали 10 процентов детей младшего школьного возраста, 600 млн учащихся из-за низкого качества обучения к 10 годам не владеют базовыми навыками вроде чтения и понимания текста. Это вполне объяснимо, учитывая, что, например, только 25 процентов африканских школ подключены к электричеству.



Руководители международных организаций вынуждены признавать пороки существующей системы. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал причиной кризиса несправедливое устройство общества. Его поддержал спецдокладчик ООН по вопросам крайней бедности Оливье де Шуттер, обвинивший правительства в перекладывании финансового бремени на трудящихся. "Пандемия дает возможность переосмыслить траекторию развития", - добавил он.



Однако, завися от буржуазных держав, эти люди не решаются сказать, что причина коллапса - капитализм. Следовательно, и выход следует искать на противоположных ему путях. Доказательство тому - опыт стран, избравших социалистический путь развития. Китай, первым столкнувшийся с бедой, взял ситуацию под контроль всего за два месяца. Возводимые в десятидневный срок больницы, переброска тысяч врачей в неблагополучные районы - все это невозможно без системы государственного планирования. Оперативные меры помогли удержать на плаву экономику. В третьем квартале она выросла почти на 5 процентов, Пекин отчитался о досрочной победе над крайней бедностью.



В другом полушарии страдающая от американской блокады Куба не только удержала смертность на уровне 1,2 на 100 тыс. жителей (в России - 35, в США - 98), но и оказала помощь другим странам. В плюсе по итогам года останется экономика Вьетнама, одержавшего блестящую победу над инфекцией. Массовое тестирование, тотальная дезинфекция с привлечением армии и госпитализация каждого заразившегося со строгим отслеживанием их контактов (вплоть до 4-го уровня!) не дали "разгуляться" коронавирусу. Его скромная "жатва" - 1,4 тыс. заболевших и 35 погибших. И это в стране с высокой плотностью почти 100-миллионного населения!



Различия наблюдались даже внутри отдельных стран. Например, в Керале - индийском штате под управлением коммунистов - умерли 0,38 процента заразившихся. В среднем по стране этот показатель составляет 1,5 процента. В Керале налажена выплата пособий и продуктовых наборов, о чем жители остальной Индии могут только мечтать.



Труд против капитала



Что капитал добровольно не откажется от своего господства, понимают все больше людей. С сентября не затихают протесты в Индии. Начавшись как волнения против аграрной реформы, ликвидирующей минимальные закупочные цены и наделяющей неограниченными правами частные агрохолдинги, они охватили другие секторы. 26 ноября состоялась общеиндийская забастовка, в которой участвовали 250 млн человек. Крестьяне, шахтеры, работники энергетической и транспортной сфер требовали прекратить приватизацию стратегических отраслей, либеральные трудовую и аграрную реформы. "Рабочие и крестьяне не успокоятся, пока разрушительная политика правительства не будет остановлена", - заявил Тапан Сен - глава связанного с Компартией Индии (марксистской) Центра индийских профсоюзов. Несмотря на репрессии, протестующие разбили лагеря в предместьях столицы.



Общенациональные забастовки прошли и в других странах. В Греции десятки профсоюзов откликнулись на призыв Всерабочего боевого фронта (ПАМЕ), действующего в союзе с Компартией, и выступили против планов правительства. Проталкиваемые инициативы включают отмену 8-часового рабочего дня, ограничения права на забастовку, приватизацию систем соцобеспечения и транспорта. 26 ноября прекратили работу строители, авиадиспетчеры, работники портов, врачи и учителя, в городах прошли многотысячные демонстрации.



Аналогичные реформы запущены в Индонезии. За считанные дни власти провели через парламент свыше 1200 поправок "в интересах инвесторов". Эти интересы будут оплачены ликвидацией экологической экспертизы, отменой оплачиваемого декретного отпуска, снижением выходных пособий, увеличением сверхурочной работы до 4 часов в день и т.д. Выступления против реформы жестоко подавляются.



72-часовая всеобщая забастовка прошла 14-16 декабря в африканском государстве Мали. Ее провел национальный союз малийских рабочих, объединяющий 80 процентов профсоюзов. Горняки и работники бюджетной сферы требовали роста зарплаты и улучшения условий труда.



А 9 декабря общенациональная стачка госслужащих парализовала жизнь Италии. Ее участники сказали "Нет!" увольнениям и расширению практики нестабильной занятости.



Серию забастовок провели 200 тыс. рабочих южнокорейских промышленных гигантов "Киа моторс" и "Джи Эм Корея". Они возмущены планами сокращений и снижения зарплат, а также антирабочими законопроектами. В Турции шахтеры из районов Сома и Эрменек, требуя выплат долгов по зарплате, двинулись маршем на столицу, но были разогнаны полицией.



В стороне не осталась даже Саудовская Аравия. Там протестуют тысячи рабочих из Индии, Пакистана и Восточной Африки, составляющие основу ее паразитической экономической системы. Им месяцами не выплачивают зарплаты, что привело к настоящему голоду. Чтобы "остудить горячие головы", власти отключили воду и электричество трудовым лагерям, подвергают пыткам активистов. Несмотря на это, в Джидде прошли массовые митинги сотрудников строительных компаний.



Глобальный размах обрели выступления работников образования и медицинской сферы. За последние недели они прошли в Кении, Чили, Аргентине, Португалии и других странах. Готовятся к массовым протестам профсоюзы ЮАР. А в Гватемале демонстранты, возмущенные сокращением расходов на образование и здравоохранение в новом бюджете, подожгли здание парламента.



Изменения общественного сознания видны по успехам левых сил. Это и победа "Движения к социализму" в Боливии, и начало конституционной реформы в Чили. Еще одна победа одержана в Керале: правящая коалиция во главе с коммунистами в декабре взяла верх в большинстве городских и сельских органов самоуправления. Это важный задел перед выборами в законодательную ассамблею штата. В соседнем с Индией Непале правящая Коммунистическая партия закрепила контроль над верхней палатой парламента. А в Шри-Ланке убедительную победу одержал Альянс народной свободы - коалиция с участием Компартии.



Наступающий год принесет новые битвы и новые успехи. Трудящиеся отвергают капитализм, несущий смерть и разорение.



Сергей Кожемякин Источник - Правда

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