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Швеция и Япония расплачиваются за свое особое Covid-раздолбайство, - Пол О"Шиа
21:02 28.12.2020

28 декабря 2020 г.
Пол О"Шиа | Slate.fr
Slate.fr: Швеция и Япония расплачиваются за свое особое управление Covid
"В Швеции и Японии, объяснявших первоначальные успехи в борьбе с пандемией своей национальной спецификой, сейчас отмечается рекордное количество заражений и смертей", - пишет Пол О"Шиа, старший преподаватель Центра исследований Восточной и Юго-Восточной Азии Лундского университета, на страницах Slate.fr.

"(...) И японская, и шведская модели основаны на концепции национальной исключительности. Под этим я подразумеваю общность мнений о том, что население страны не только отличается от остального мира, но даже в некотором роде превосходит его", - указывает автор статьи.

"Лидеры этих двух стран подчеркивали, что их конституции не позволяют ограничивать индивидуальные свободы, в частности, посредством таких мер, как карантин или штрафы. Эти два правительства предпочли основываться на добровольности, индивидуальной ответственности и, прежде всего, на исключительном характере своих граждан", - говорится в публикации.

"Швеция во время пандемии не отдала распоряжения закрыть бары, рестораны и спортивные залы, а также не потребовала ношения масок в общественных местах. Более того, в официальном дискурсе утверждалось, что маски способны ускорить распространение болезни. В начале пандемии такую точку зрения разделяли многие европейские страны, но большинство из них быстро отдали предпочтение обязательному ношению масок в общественных местах", - указывает Slate.fr.

"Япония, как и Швеция, выбрала вариант без карантина и отказалась вводить строгие ограничения несмотря на то, что несколько месяцев назад страна закрыла свои границы. Однако, в отличие от Швеции, почти все японцы носят маски самостоятельно, и правительство активно отслеживает контакты с больными", - подчеркивает ученый.

"В июле Япония запустила кампанию по внутреннему туризму "Отправляйся в путешествие" ("Go to Travel"), чтобы побудить своих жителей к потреблению и тем самым оживить экономику. Однако теперь возникают опасения, что такая инициатива, в рамках которой правительство субсидирует внутренние туристические поездки, может стоять у истоков третьей волны в стране", - отмечается в статье.

"Японская исключительность несомненно использовалась в риторике для объяснения относительно успешного управления эпидемией в ходе первых двух волн. В апреле тогдашний премьер-министр Синдзо Абэ поспешил порадоваться успеху модели, основанной на "типично японской" эффективности", - напоминает автор статьи.

"Вице-премьер Таро Асо показал себя более откровенным националистом, утверждая, что "миндо" Японии выше, чем где-либо еще. Этот термин, который можно перевести как "качество человека" или как "культурный уровень, связан с имперской эпохой Японии, когда японцы ставили себя на вершину иерархии азиатских цивилизаций", - говорится в публикации.

"(...) В случае с Японией исключительность выделяется особо: поскольку страна обязана своим успехом уникальности своей культуры и хрестоматийной чистоте, и японская модель не сработает в другом месте. Однако исключительность и гордость часто идут рука об руку, и третья волна, набирающая силу сегодня, под управлением нового премьер-министра Есихидэ Суга оказывается более смертоносной, чем первые две", - указывается в статье.

"(...) Премьер-министр Швеции Стефан Левен вместо того, чтобы вводить какие-либо ограничения, призвал население доверять своему фолькветту, состоянию ума, сочетающему в себе хорошие манеры, мораль и якобы врожденный здравый смысл респектабельных шведов, дабы следовать рекомендациям на добровольной основе", - отмечает автор статьи.

"Андерс Тегнелл, государственный эпидемиолог и архитектор национальной стратегии, со своей стороны, охарактеризовал карантинные меры в соседних странах как "безумие" и "нелепость". Йохан Гизеке, наставник Тегнелла и советник шведского Минздрава, был столь же пылок: "Швеция права" и "все другие страны ошибаются". Оба заявили, что Covid-19 не более опасен, чем сезонный грипп, а органы здравоохранения (ошибочно) утверждали в апреле, мае и июле, что Стокгольм приближался к формированию коллективного иммунитета", - пишет О"Шиа.

"(...) Поскольку в июне количество смертей снова начало расти, а остальная Европа (и Япония) восстановили контроль над эпидемией, только демократы (крайне правая партия) осмелились критиковать Андерса Тегнелла и органы здравоохранения", - говорится далее.

"(...) Отсюда парадокс шведской исключительности, основанной на присущем населению фолькветте, когда страна превратила статью о "шведской стратегии" в научную модель, которой в конечном итоге должны будут подражать все другие государства", - комментирует ученый.

"И Швеция, и Япония сейчас сталкиваются с проблемой, связанной с инерцией их исключительности. Другие страны быстро изменили свою тактику, приспособившись к развитию пандемии и научным исследованиям, способным ее объяснить. В то время как третья волна угрожает захлестнуть Японию, правительство не отказалось от своей кампании "Отправляйся в путешествие", только допустив ее приостановку с 28 декабря 2020 года по 11 января 2021 года", - говорится в публикации.

"(...) Между тем, эти два примера показывают, что связывание успеха (и, как следствие, провала) политики в сфере общественного здравоохранения с обращением к национальным особенностям небезопасно. Это затрудняет обучение у других стран, а изменение курса, даже перед лицом неопровержимых доказательств, становится более болезненным, если не невозможным", - резюмирует Пол О"Шиа.

Источник: Slate.fr

Источник - Инопресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1609178520
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