В Коканде женщины перекрыли дорогу к хокимияту из-за отсутствия газа и света

21:19 28.12.2020

Несколько жительниц Коканда перекрыли дорогу у здания хокимията. На появившемся в сети видео одна из женщин говорит, что они "сыты по горло отсутствием газа и света". По ее словам, в уполномоченных органах их "не захотели слушать".



28 декабря в социальных сетях распространилась видеозапись, на которой видно, как жительницы Коканда перекрыли ведущую в хокимият города дорогу. Автор видеоролика заявила, что женщины протестуют из-за отключений газа и электричества.



"Женщины, живущие рядом с хокимиятом, перекрывают дорогу перед зданием хокимията. Потому что у них дома нет ни газа, ни света. Несколько раз позвали уполномоченных сотрудников, но они не захотели слушать нас. Мы сыты по горло отсутствием газа и света", - говорит снимающая происходящее женщина.



В момент, когда автомобили пытаются проехать, та же жительница города заявляет: "Можете задавить, пожалуйста. Мы уже сыты по горло, все равно дома холодно".



В конце видео видно, как месту события подъезжает автомобиль правоохранительных органов.



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В хокимиятах Коканда и Ферганской области пока никак не прокомментировали данную ситуацию.



Ранее сообщалось, что в Сурхандарьинской области жители Музрабадского района перекрыли дорогу и подожгли шины из-за прекращения подачи электричества, вызванного поломкой трансформатора.