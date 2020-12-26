Да ты кто такой, "Джон Маккейн"? Китайская "джонка" прогнала эсминец США

21:46 28.12.2020

ВМС Китая, на манер российского БПК "Адмирал Виноградов", обратили в бегство американский корабль



Виктор Сокирко



Американский эсминец "Джон Маккейн" (USS John S. McCain DDG-56) приписан к военно-морской базе США в японской Йокосуке, поэтому неслучайно он трется в этой части Тихого океана. Границ не видит - он же принадлежит стране претендующей на мировое господство, поэтому ходит, где хочет. Вернее, ходил. Не везде, оказывается, рады непрошенному гостю, не все отворачивают с пути "старика Маккейна", названному так в честь двух американских адмиралов - деда и отца сенатора Маккейна, умершего в августе 2018 года.



24 ноября нынешнего года эсминец ВМС США "Джон Маккейн" в нарушении всех норм международного права вторгся в территориальные воды Российской Федерации в районе залива Петра Великого. В аккурат напротив Владивостока. Якобы для соблюдения "прав и свободы мореплавания" в этом районе.



Ему наперерез вышел большой противолодочный корабль (БПК) Тихоокеанского флота "Адмирал Виноградов", командир которого по каналам международной связи предупредил американского коллегу, что идет на таран. Зная, что русские в подобных ситуациях не шутят (курсантам академии ВМС США в Аннаполисе приводят примеры таких "вытеснений"), капитан эсминца предпочел развернуться и уйти восвояси. К тому же в этом районе вскоре появился и корвет "Совершенный".



Отдышавшись в Йокосуке и оценив приказ руководства Вооруженных сил России впредь открывать прицельный огонь по кораблям, нарушившим границы страны, "Джон Маккейн" опять вышел в море. Испытывать судьбу в российских водах эсминец больше не стал, а взял курс к берегам Китая, чтобы "потрогать за нервы" теперь китайских военных моряков. Последние оказались "нервными" и с криками на китайском: "Да кто ты такой „Джон Маккейн", чтобы тут волну гнать?", прогнали невезучий эсминец из своих вод. Об этом случае сообщило иранское издание The Fars News Agency, подчеркнув, что корабль ВМС КНР решил последовать примеру российского БПК "Адмирал Виноградов" и заставил "Джона Маккейна" покинуть акваторию Южно-Китайского моря.



Пентагон подобную информацию, естественно, опровергает, утверждая, что американский военный корабль находился в обозначенном районе в рамках "круиза мореплавания". То есть эсминец все-таки крутился близ китайских берегов, а потом как-то быстро прекратил свой "круиз" и на полных парусах (памперсах) покинул китайские территориальные воды. Легкая прогулка не получилась и какие-то китайские "джонки", каковыми видятся американцам ВМС КНР, вытеснили "Джона Маккейна", получившего второй щелчок по носу за последний месяц - вначале от русских, теперь от китайцев. А это уже, можно сказать, тенденция. Для Соединенных Штатов неожиданная, а потому и более неприятная.



С Россией США как-то более-менее определились и констатируют, что Военно-Морской флот РФ пусть и неспешно, но неуклонно укрепляется, пополняясь новыми надводными кораблями, подводными лодками и проектирует еще более совершенные. Американское издание The National Interest отмечает, что "США обеспокоены растущей мощью Тихоокеанского флота России".



Журналисты приводят пример недавних военно-морских учений в Японском море с артиллерийскими стрельбами российских кораблей и пусками крылатых ракет. Упоминается, в частности, и новый корвет проекта 20380 "Алдар Цыденжапов", который запустил ракету "Уран" (крылатая ракета корабельного базирования Х-35, известная еще и как 3М24), поразившую морскую цель на удаленности в 40 километров.



Отмечает NI в этой связи и быстрорастущий военно-морской флот Китая, и эскалацию американо-китайской напряженности в регионе. Полагая, что увеличение мощи РФ и КНР способно изменить ситуацию на Тихом океане явно не в пользу США.



Что можно было услышать о флоте Китая еще пару десятков лет назад? На обывательском уровне он представлялся рыболовными джонками или устаревшими катерами еще советского производства.



На сегодняшний день все кардинально изменилось - военно-морской флот Китая насчитывает в своем составе около 300 тысяч человек и образован в три крупные военно-морские группировки, в составе которых есть как надводные, так и подводные корабли, авиация и подразделения береговой охраны, плюс морская пехота. В составе китайского флота находится авианесущий крейсер "Ляонин" (бывший "Варяг") и авианосец "Шаньдун", который является первым полностью построенным в КНР. В 2018 году на судоверфи в Шанхае начали строить еще один авианосец проекта 003.



Присутствует в ВМС Китая и целая линейка эскадренных миноносцев, фрегатов и корветов. Подводный флот представлен стратегическими и многоцелевыми АПЛ. Имеется флотилия ракетных катеров и кораблей обеспечения. На перехват американского "Джона Маккейна" могли направить любой из 30 стоящих на вооружении эскадренных миноносцев, например, новейший ракетный "Наньчанг" типа 055 (по кодификации НАТО - Rehai). Эсминцы данного проекта (достраиваются на верфях Цзяннаня и Даляня еще 7 кораблей) являются крупнейшими в мире после американских эсминцев типа "Зумвельт".



Китай если не вошел еще в число крупных морских держав мира, то по крайней мере активно к этому стремится. Китайские корабли присутствуют и в Средиземном море, где будут сотрудничать с ВМФ России, в случае агрессии США в отношении Сирии. Чувствуете уровень?



Поднебесная уже готова стать активным участником военных операций вдали от своих границ и демонстрирует возможность действий на море в практически любом регионе Мирового океана.



Эсминцы проекта "Арли Берк", к которым относится "Джон Маккейн" им явно уступают по многим характеристика. Впрочем, как и эсминцам советского происхождения типа "Современный" проекта 956Э, которые достраивались и модернизировались в Китае в 2002-2006 годах. Эти корабли 1 ранга оснащены сверхзвуковыми противокорабельными ракетами YJ-12 и зенитным комплексом HQ-16, который использует ракеты российско-китайской разработки.



В том, что китайские военные моряки могли перенять опыт российских коллег и по примеру БПК "Адмирал Виноградов" шуганули из своих территориальных вод американский эсминец, можно не сомневаться. Начиная с 2012 года ВМФ РФ и ВМС КНР проводят совместные военно-морские учения, одни из них прошли в январе 2014 года даже в Средиземном море, а Пекин предлагал направить туда свою эскадру, в случае если США предпримут военные действия в Сирии. В общем, контакты и связи налажены. В чем же интерес России в мощном развитии китайского флота?



На нынешнем этапе - сдерживание американской активности в Тихоокеанском регионе, а также противодействие созданию систем ПРО. Китай сейчас в большей степени является противником США и, откровенно говоря, собирается дать бой, вплоть до военного противостояния, "американским партнерам".



Нынешний постулат Китая заключается в том, что Россия - главный военно-политический союзник КНР, а США представляют своими действиями угрозу и национальной безопасности Китая, и миру в целом. К таким выводам пришли китайские стратеги в новой военной доктрине КНР. То есть бороться в одиночку с американцами китайцам не с руки, нужен мощный и надежный союзник. Кроме России и некому.