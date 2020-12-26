|Тырь награбленное! "Отжавшее" капиталы у олигарха-разбойника Матраимова Киргизское ГКНБ... не отдает конфискованное государству
23:49 28.12.2020
6 декабря 2020, Бишкек - 24.kg, Руслан ХАРИЗОВ
Сюжет: Скандал с Райымбеком Матраимовым
После критики в ГКНБ решили передать имущество Матраимова государству
Имущество Райыбека Матраимова все-таки передадут государству. Об этом сообщили в пресс-центре ГКНБ.
"Вопрос распределения сотрудникам ГКНБ квартир, передаваемых в счет возмещения ущерба, причиненного государству, в рамках досудебного производства по факту коррупции в таможенных органах страны, не рассматриваем", - проинформировали в ведомстве.
Передаваемое имущество примем в государственную собственность в установленном порядке.
Пресс-центр ГКНБ
Напомним, ранее председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев сообщал, что экс-таможенник Райымбек Матраимов, кроме наличных денег, передал государству в счет погашения ущерба девять квартир и один торговый центр. Жилье уже распределили между сотрудниками спецслужб, заявил глава ведомства.
Позже вице-премьер-министр Эльвира Сурабалдиева возмутилась этим и сказала, что конфискованные квартиры должны продать, а средства направить в бюджет.