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    Туркменистан   | 
Бердымухамедов слепил с внуком снеговика (видео)
00:20 29.12.2020

В воскресенье, 27 декабря, президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов вместе с внуком Керимом прогулялся в предгорьях Копетдага.

Как сообщает госинформагентство ТДХ, глава государства с внуком дошли до южной окраины столицы, там президент выполнил спортивные упражнения, а затем они направились в сторону подвесной дороги.

Там Гурбангулы Бердымухамедов рассказывал внуку истории "о могучей силе природы", а Керим делал фотографии покрытой снегом столицы и предгорий. Напомним, что 25-26 декабря в стране прошли обильные снегопады.

"Нынешние пушистые снежные сугробы означают и хороший травостой в предгорных долинах и на степных пастбищах, пышные сады и тучные поля", – сказал глава государства.

На станции канатной дороги Бердымухамедов с внуком сели в фуникулер и поехали к Копетдагу. На конечной станции они осмотрели панораму Ашхабада.



Затем президент с внуком слепили снеговика.

"Керим стал фотографировать снеговика на память о дне, проведенном на природе. А президент, привыкший все доводить до конца, добавил завершающие штрихи к позитивному образу снеговика", пишет издание.

ТДХ отмечает, что всем работникам канатной дороги от имени Гурбангулы Бердымухамедова вручили новогодние подарки.

Источник - Хроника Туркменистана
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