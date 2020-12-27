Бердымухамедов слепил с внуком снеговика (видео)

00:20 29.12.2020

В воскресенье, 27 декабря, президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов вместе с внуком Керимом прогулялся в предгорьях Копетдага.



Как сообщает госинформагентство ТДХ, глава государства с внуком дошли до южной окраины столицы, там президент выполнил спортивные упражнения, а затем они направились в сторону подвесной дороги.



Там Гурбангулы Бердымухамедов рассказывал внуку истории "о могучей силе природы", а Керим делал фотографии покрытой снегом столицы и предгорий. Напомним, что 25-26 декабря в стране прошли обильные снегопады.



"Нынешние пушистые снежные сугробы означают и хороший травостой в предгорных долинах и на степных пастбищах, пышные сады и тучные поля", – сказал глава государства.



На станции канатной дороги Бердымухамедов с внуком сели в фуникулер и поехали к Копетдагу. На конечной станции они осмотрели панораму Ашхабада.







Затем президент с внуком слепили снеговика.



"Керим стал фотографировать снеговика на память о дне, проведенном на природе. А президент, привыкший все доводить до конца, добавил завершающие штрихи к позитивному образу снеговика", пишет издание.



ТДХ отмечает, что всем работникам канатной дороги от имени Гурбангулы Бердымухамедова вручили новогодние подарки.