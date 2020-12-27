Станет ли Байден мессией нового мира? - Д.Юдкевич

00:21 29.12.2020 Станет ли Байден мессией нового мира?



Большие надежды связаны сейчас с Джо Байденом, причем не только в США. В ЕС часто радуются, что наконец-то придет "истинный джентльмен", который всех примирит со всеми. Трепет их по его поводу почти религиозен, что и понятно - надо же чем-то наполнить пустующую часть души. На Байдена смотрят как на мессию. Он не просто наведет порядок - он наведет его так, что чертям в аду тошно станет. Так, что каждый несогласный заткнет сорванное на протестных митингах горло и восславит главу нового порядка.



ДАРЬЯ ЮДКЕВИЧ, 25 декабря 2020, 16:57 - REGNUM Типичный пример статей, которые пишут авторы, очень желающие быть или казаться пророками Байдена, появился в греческом издании "Взгляд", автор - Адонис Трифиллис, экс-директор по персоналу в Европарламенте, известный в своей стране блогер. Трифиллис пишет о зреющем в США народном гневе и задается вопросом - ждет ли такая участь Евросоюз? Вот что пишет в своей показательной статье Трифиллис.



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Как поклонник детективной фантастики, в 2015 году я прочитал книгу начинающего писателя Филипа Мюрри "Американская ржавчина". Довольно быстро стало понятно, что заговор полиции использовался автором как повод описать государство, в котором хроническая безработица приводит к распаду семей, утрате чувства солидарности и в конечном итоге - к потере доверия к государственным учреждениям. А если говорить конкретно о молодежи нового времени, то апатия и бесперспективность создали поколение, отвергающее элиты всех мастей - политиков, СМИ, научное сообщество и т. д. При этом на таком фоне в ряде штатов - Огайо, Пенсильвании и других - сформировалась волна фанатичных избирателей Трампа. Я должен добавить о книге, что она получила высокую оценку некоторых критиков, которые сравнили ее - что преувеличение - с работой Стейнбека "Гроздья гнева".



В ноябре вышла статья корреспондента Der Spiegel Филиппа Омке под названием "Страна в упадке" с подзаголовком "Где США ошиблись?". Его выводы заключаются в том, что после администрации Клинтона все верили в устойчивое развитие, в то, что их самих и их детей ждет светлое будущее. Но раз за разом - за исключением эпохи Обамы - эти надежды терпели крах, так что постепенно люди утратили доверие к политикам и государству. Таким образом, был сформирован альянс белых, страдающих от нищеты, а также белых в больших городах и пригородах, у которых были проблемы с безопасностью из-за насилия, беззакония, коррупции государственных органов и из-за широкого распространения наркотиков жестокими бандами. Короче говоря, можно сделать вывод, что социальная изоляция больших социальных слоев и крушение надежд вызвали гнев, отрицание и, что наиболее важно, потерю доверия к институтам. Идет ли к аналогичным событиям Евросоюз? То есть будут ли и в его странах из-за разделения общества появляться ненависть, гнев и потеря доверия к национальным и общественным институтам?



Кому-то на первый взгляд это покажется маловероятным. После войны у Европы другой исторический курс. Она позаботилась о том, чтобы социальная защита и солидарность со слабыми, несмотря на их недостатки, укрепляли доверие к институтам. Даже сейчас, с тяжелыми экономическими последствиями пандемии, ЕС решил разработать беспрецедентную 2,2-триллионную программу помощи.



Однако некоторые признаки указывают на то, что этот курс можно повернуть вспять. Перед пандемией, несмотря на развитие в докризисный период, даже самые слабые социальные слои были маргинализированы. Пример "красных" областей индустриальной Англии, которые массово покинули Лейбористскую партию и проголосовали за Брексит; проблемы, возникшие в таких странах, как Франция, с иммигрантами, уже натурализованными французами, - все это оформляет, помимо расизма и геттоизации, постепенную потерю доверия к государственным институтам.



В последнем общеевропейском опросе "Евробарометра" по поводу доверия правительствам в части мер борьбы с пандемией, граждане отвечали в положительном для властей ключе. Но это - если спрашивать о периоде первой волны. Для второй волны ответы отрицательные. Например, подавляющее большинство итальянцев считают, что Европа не справилась со своей задачей.



Еще один элемент, который обременяет и подпитывает характерную черту связки гнева, страха и неприятия, исходит из осознания экономического неравенства, которое в последнее десятилетие постоянно усиливается.



Избрание нового президента США вселило некоторую надежду, что, по крайней мере, во внешней политике, отношения между ЕС и США будут восстановлены. Такой союз является предпосылкой для возобновления многосторонности. Кроме того, перспектива такой политики уже оказывает влияние на различные внутренние и внешние вызовы в экономической, политической и геостратегической областях, на возвращение к нормальной жизни ООН, НАТО, ВОЗ, ВТО, Парижского соглашения с необходимыми реформами. Это пойдет на пользу мировому сообществу. Их систематическое уничтожение администрацией Трампа прекратится, чтобы обе силы могли совместно реалистично сосредоточиться на неизбежном перераспределении власти на вершине нового порядка вещей и на примирении, которое уменьшит поляризацию, пронизывающую наши общества.



(Конец перевода)



…



Так считает Трифиллис - и так считают многие авторы крупных СМИ в разных странах. У Европы особый интерес: так тоже зреют гроздья гнева. Чувствуя себя не в силах разобраться с этим - действительно имеющим место (!) - гневом, разочарованием, крушением надежд на лучшее будущее, - одни люди (большинство) ищут, на кого бы вывалить обиды и возложить надежды, а другие (меньшинство) показывают им: вот. Вот они. Этот - все испортил. А этот - всех спасет. Даже тех, кто против. Их надо подавить ради их блага. Их ожидания, представления и даже принципы надо растоптать ради их пользы, ради дела примирения. А когда они смирятся и примирятся, то на земле наступит царство… Чье? Как сказал называющий себя католиком Байден, пытаясь процитировать конституцию, по которой все мужчины и женщины созданы Богом равными, - "ну, этот. Вы все знаете, кто". Что это за царство "того, чье имя нельзя называть"? Предполагается, что оно будет построено 1) на жесточайших авторитарных началах (ведь за Трампа проголосовала половина избирателей, и их голос сейчас буквально сбрасывается в мусор), 2) на пользу мировому сообществу (которое весьма неоднородно и однородным не будет, Америка всеми силами попытается этого не допустить), 3) "на перераспределении власти на вершине нового порядка вещей". Хорошая получается картина: авторитаризм, выгода "мирового сообщества" и перераспределение власти в новом миропорядке.



По существу в статье Трифиллиса ставится вопрос о том, в какой форме лучше вести войну. И говорится, что есть два способа - классический и какой-то еще. "Неравенство все время усиливается", и это, как считает автор, главная проблема. Но в корпоративистском (условно) обществе граждане соглашаются на неравенство для борьбы с внешней угрозой. Воспринимают ли байденисты Китай как угрозу? В тексте есть упоминание, но нет ответа. Наоборот, говорится, что угроза - это поляризация, воевать с абстрактным понятием гораздо удобнее, как минимум потому, что любого можно объявить врагом.



Трамп своей политикой продемонстрировал, что все перечисленные организации не хотят никакого "равенства" в смысле равной ответственности стран-участниц, а хотят сосать кровь из США. Попытки Трампа "перевязать Америке раны" и остановить потоки денег на поддержание неработающих союзов сделали глубоко несчастными тех, кто хотел именно такого взаимодействия. Теперь "ООН, НАТО, ВОЗ, ВТО, Парижское соглашение" вернутся "к нормальной жизни". Значит, автор стоит за то, что США не будут строить отдельный от Европы кластер, а попытаются слиться в единстве (подпитываемом возможностями США).



И это "даст надежду" и уверенность в государственных институтах по всему миру??? Это установление, очевидно предполагающее остановку программ развития американской индустрии, удовлетворит безработных? Или с их мнением теперь не будут считаться, а их жизни роли не играют? Ну да. Они же - "фанатичные избиратели Трампа".



Впрочем, обвинение предшественника во всех грехах и нынешних проблемах - это обычная практика политического манипуляторства. А вот крайне необычным является напор, с которым на этих выборах в США демократы рвались к победе, наплевав на все условности, приличия и даже закон. Так страстно можно хотеть чего-то, только если имеешь четкий план действий. Неужели это план "борьбы за всеобщее равенство"? Эта попытка раздробить людей, расколоть общество на непримиримых врагов, - проводясь под маркой единства и исцеления, потрясает своим наглым лицемерием и ханжеством. И ведь понятно, что мессия этого нового миропорядка не принесет никакого единства, исцеления, восстановления надежд, возвращения веры в светлое будущее. Славить его, раздавать ему грандиозные авансы можно лишь в том случае, если уверен: расплата никогда не наступит.



Большие надежды связаны сейчас с приходом в Белый дом Джо Байдена, причем не только в США. В трепетном волнении смотрят на него и в Евросоюзе, радуясь, что наконец-то уйдут разрушители из администрации "рыжего хама" и придут вежливые люди "истинного джентльмена", который всех помирит друг с другом и примирит со всеми. Трепет их почти религиозен, что и понятно - надо же чем-то наполнить пустующую часть души. На Байдена смотрят как на мессию. Он не просто наведет порядок - он наведет его так, что чертям в аду тошно станет, наведет, невзирая на лица. Так, что каждый несогласный заткнет свое сорванное на протестных митингах горло и восславит главу нового порядка. Источник - REGNUM

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