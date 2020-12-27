В Москве прошла 8-я Международная конференция "История востоковедения: традиции и современность"

00:24 29.12.2020

Новости ИВ РАН



VIII Всероссийская конференция "История востоковедения: традиции и современность"



Ежегодная Всероссийская конференция прошла 16 и 17 декабря 2020г. в рамках работы Лаборатории исследования традиций гуманитарной науки на Востоке ЦИОПСВ ИВ РАН.



Конференция традиционно была посвящена вопросам методологии востоковедных исследований, актуальным тенденциям развития современного востоковедения и сохранению богатого наследия научных школ российского востоковедения.



В конференции приняли участие 60 исследователей из 17 научно-исследовательских институтов, музеев и университетов из восьми городов: Москвы, Санкт-Петербурга, Владивостока, Воронежа, Нижнего Новгорода, Улан-Удэ,Элисты, Симферополя.



На открытии с приветственным словом к участникам выступили директор Института востоковедения Аликберов А.А., заместитель директора института Головачев В.Ц. и заведующий Центром исследования общих проблем современного Востока Панарин С.А.



После открытия начался круглый стол "Модернизм и ориентализм: категории восприятия на Западе и их преломление на Востоке", в его рамках было зачитано три доклада: "Модернизм как язык англо-американской арабистики" (Кирчанов М.В.) (Воронежский Государственный Университет); "Османский и турецкий ориентализм: воспроизводство дихотомии Восток-Запад или ее слом? (обзор современной историографии)" (Шерстюков С.А. (НИУ ВШЭ); "Взгляд современных южнокорейских исследователей на ориентализм/оксидентализм: поиск перспективных научных методологий и подходов" (Мусинова И.А.) (Уральский Федеральный университет).Модерировала круглый стол Евгения Юрьевна Ванина (ИВ РАН).



На втором круглом столе "Актуальные методологические подходы" было заслушано четыре доклада: "Современные подходы к изучению паттернов внешней торговли стран Востока" (Владимирова А.В.) (ИВ РАН); "Современные методы в исторических исследованиях" (Быстрицкий Н.И.) (ИВ РАН); "Социетальная безопасность стран Африки южнее Сахары" (Ломова А.А.); "Национальный диалог на Ближнем Востоке: вопросы методологии" (Вулах Е.И.) (ИВ РАН). Модерировал круглый стол Валентин Цуньлиевич Головачев (ИВ РАН).



Работа конференции была продолжена секцией №1 "История восточной филологии", на которой прозвучало четыре доклада: "Зоя Михайловна Шаляпина и ее вклад в развитие автоматического перевода" (Кадырова О.М.) (ИВ РАН); "Политика языкового пуризма в Иране: этапы развития и изменения в персидском языке" (Будкина Ю.В.) (ИВ РАН); "Становление японской филологии: изучение сложных глаголов в работах европейских исследователей XIX века" (Мылзенова Ю.С.) (ИВ РАН и Школа востоковедения НИУ ВШЭ); "История изучения диалектов языка тигринья" (Гутгарц Я.Н.) (ИВ РАН). Модерировал секцию Александр Вячеславович Костыркин (ИВ РАН).



Круглый стол №3 назывался "Методология востоковедения: Исследование универсальных категорий культур". В его рамках прозвучало три доклада докторов философских наук: ""Под небом Южной Азии": гуманитарные "повороты" в междисциплинарном проекте" (Глушкова И.В.) (ИВ РАН); "Три исследовательских поля изучения единства и своеобразия этнических культур народов Центральной Азии в XIX–XXI вв." (Ламажаа Ч.К.) (Калмыцкий научный центр РАН); "Исследование категорий и основных понятий китайской философии и культуры" (Кобзев А.И.) (ИВ РАН). Артем Игоревич Кобзев выступил модератором круглого стола.



На круглом столе №4 "Православие и Ближний Восток: исторические и культурные связи в XIX–XX вв." прозвучало три доклада: "Турецкая историография XX века о православных институциях в Османской империи: методы и подходы" (Аверьянов Ю.А.) (ИВ РАН и Лаборатория исследований церковных институций ПСТГУ); "Внешкольные увлечения русских учителей назаретской семинарии ИППО в 1888–1895 годах ("Письма из Палестины" М. И. Овчинникова и "Прогулки по Палестине" А. И. Якубовича)" (Федотов П.В.) (("Фотонегамультимедиа" Государственного музея истории религии); "Фадлалла Сарруф – переводчик Русской духовной миссии в Иерусалиме и лектор С.Петербургского университета" (Смирнова Е.В.) (ИВ РАН). Модерировал круглый стол священник Ермилов Павел Валерьевич (заведующий лабораторией исследований церковных институций ПСТГУ).



Первый день конференции завершился круглым столом №5 "Вопросы корееведения". На нем прозвучало три доклада: "Влияние "корейской волны" на развитие российского корееведения" (Шарафетдинова А. И.) (Институт востоковедения РАН); "Современная южнокорейская историография о проблеме урбанизации Корейского полуострова в годы колониальной зависимости (1910–1945). Анализ работ исследователей стран Востока" (Гуськова Е.А.) (Уральский федеральный университет); "Экономические и дипломатические отношения Республики Корея и Ирана на современном этапе" (Исаева А.А.) (Дальневосточный федеральный университет). Модератором круглого стола выступила Шарафетдинова Алина Исмаиловна (ИВ РАН).



Второй день конференции открылся секцией №2 "История китаеведения в России и за рубежом". В ее рамках прозвучало семь докладов: "Император Сиона и король Китая: воображаемые титулы правителей Южной, Юго-Восточной и Восточной Азии в отчетах двух венецианцев и одного англичанина XVI в." (Возчиков Д.В.) (Уральский Федеральный университет); "Постановление Секретариата ЦК КПСС № 112/5с от 20 июня 1978 года и развитие дальневосточного китаеведения в контексте китайско-американского сближения и реформ в Китае" (Зуенко И.Ю.) (Институт истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока Дальневосточного отделения РАН); "Проблема китайской колонизации Маньчжурии и Дальнего Востока России в трудах Ф. В. Соловьева" (Кондратенко Г.В.) (Институт истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока Дальневосточного отделения РАН); "И. А. Воронов о "Китайской классической концепции военного обучения"" (Зиганьшин Р.М.) (ИВ РАН); "Изучение истории государства Западное Чжоу (XI–VIII вв. до н.э.) в России и Западной Европе" (Ефименко М.В.) (Институт востоковедения РАН, ШАГИ ИОН РАНХиГС, НИУ ВШЭ); "Образы китайской культуры в романе Германа Гессе "Игра в бисер"" (Руденская А.К.) (Уральский федеральный университет); "Методологические аспекты исследований экономических отношений Китая и Венесуэлы в России и за рубежом" (Губанова А.Е.) (ИВ РАН). Модерировал секцию Андрей Михайлович Куликов (ИВ РАН, Финансовый университет при правительстве РФ).



Конференцию продолжила секция №3 "Изучение культуры Китая: традиции и современность". В ее рамках состоялось шесть выступлений: "Благовония в тангутско-китайском глоссарии "Своевременный перл в ладони" (1190)" (Дмитриев С.В.) (ИВ РАН); "Китайская церемония ароматов сян-дао: история и современное состояние" (Куликов А.М.) (ИВ РАН, Финансовый университет при правительстве РФ); "Субтрадиция Изначальной владычицы Сунь Бу-эр и даосские методы для женщин" (Белая И.В.) (ИВ РАН); "Раннетанский имперский миф в сочинении Оуян Сюня "Запись о обители Совершенно мудрого – прародителя Великой Тан" (Зельницкий А.Д.) (Институт философии СПбГУ); "Костюмы пекинской оперы цзинцзюй и вопросы терминологии" (Будаева Т.Б.) (ИВ РАН); "Шэхо как актуальное явление современной культуры" (Комаровская П.А.) (Институт философии СПбГУ).Модерировал секцию Сергей Викторович Дмитриев (ИВ РАН).



Секция №4 "Эпоха: востоковедение в советский период и на постсоветском пространстве" включала девять докладов, став самым массовым мероприятием за два дня конференции: "Ирина Юрьевна Ерофеева: выдающийся казахстанский востоковед" (Панарин С.А.) (ИВ РАН); "Акторы сикхской истории: опыт советского востоковедения" (Демичев К.А.) (Научный центр Нижегородского института управления – филиала РАНХиГС); "Ксения Максимовна Герасимова (1919–2011): особенности развития академической тибетологии в советской период" (Базаров А.А.) (Институт монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН); "Всесоюзное общество культурной связи с заграницей (ВОКС, 1925–1958) как источник востоковедных исследований" (Черникова Л.П.) (ИВ РАН); "К вопросу об оценке милитаристской сущности японского режима в межвоенный период в советском и российском японоведении" (Милеев Д.А.) (ИВ РАН); "Развитие востоковедческих исследований в Крымской АССР в 1920–1930-х гг." (Кондратюк Г.Н.) (Крымский инженерно-педагогический университет имени Февзи Якубова, Институт истории имени Ш. Марджани АН РТ); "Советские восточные элиты в дихотомии Восток-Запад: карьеры и судьбы (1917 – 1920-е гг.)" (Красовицкая Т.Ю.) (Институт российской истории РАН); "Об ориентальных истоках сталинского определения советской культуры" (Ержан З. М.) (Казахский национальный университет им. аль-Фараби); "Исламский фактор как угроза безопасности. Политический контекст и нарративы дискурса экспертного сообщества в Центральной Азии" (Нарцисс Шукуралиева) (Университет Казимира Великого в Быдгощи (Польша).Модерировал секцию Сергей Алексеевич Панарин (ИВ РАН).



Важной особенностью круглого стола №6 "Изучение государств Ближнего Востока в зарубежной историографии" стало то, что среди его участников были исключительно аспиранты из различных отделов ИВ РАН. Прозвучало четыре доклада: "Проблема аграрного устройства Османской Империи в западной историографии" (Дементьева А.О.); "KurdishStudies в современной англоязычной литературе" (Веденеев И.Н.); "Методологические аспекты исследований современной экономики Ливии в России и за рубежом" (Сидоренко К.Д.); "Нормализация отношения между Израилем и арабскими странами в оценках экспертного сообщества" (Гофман А.В.). Модерировал круглый стол Борис Васильевич Долгов (ИВ РАН).



Круглый стол №7 "Эпоха: востоковеды второй половины XIX – начала XX в." получился самым камерным – прозвучало два доклада: "Востоковед-тюрколог В. Д. Смирнов и Крым" (Курникова О.М.) (ИВ РАН); "Вклад Н.А. Аристова в востоковедение и его отражение в современной киргизстанской историографии" (Дятленко П. И.) (Киргизско-Российский Славянский университет). Модерировала круглый стол Лилия Рубеновна Франгулян (ИВ РАН, Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет).



Завершила конференцию секция №5 "История востоковедных центров и формирования восточных коллекций". Модерировала секцию Мария Андреевна Пахомова (ИВ РАН). В рамках заседания прозвучало семь докладов: "Отечественное израилеведение: вклад Института востоковедения РАН" (Масюкова И.В.) (ИВ РАН); "В.А. Казакевич и его коллекции в собрании Эрмитажа" (Елихина Ю.И.) (Государственный Эрмитаж); "Лаборатория Сериндика ИВР РАН: перспективы изучения санскритских рукописей" (Шомахмадов С.Х.) (Институт восточных рукописей РАН); "Коптские рукописи Британского Музея: вклад Эрнста Уоллиса Баджа (1857–1934)" (Франгулян Л.Р.) (ИВ РАН); "Арабистика в Испании" (Пахомова М.А.) (ИВ РАН) "Бестиарий Макария Великого" (Сафонова Н.В.) (ИВ РАН); "Рукописные источники XVI– XVIII вв. о правлении династии Сефевидов" (Махмудова Ф.М.) (ИВ РАН);



Руководителем оргкомитета конференции выступила Пахомова М.А.(ЦИОПСВ).В оргкомитет конференции вошли Франгулян Л.Р.(ОИКДВ), Шарафетдинова А.И. (ОКМ), Смирнова Е.В.(ЦИОПСВ), Сафонова Н.В.(ЦИЦАК), Куликов А.М. (Отдел Китая).