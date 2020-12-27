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В США с напряжением ждут 6 января 2021 года
00:30 29.12.2020

Приближается решительная битва

ДМИТРИЙ СЕДОВ

С приближением сроков инаугурации избранного президента Байдена приближается решительная битва, которую действующий президент Трамп намерен дать в последние дни своего правления.

Трамп не признает своего поражения на выборах и утверждает, что, если бы не подтасовки в шести "колеблющихся" штатах" (Флорида, Пенсильвания, Мичиган, Висконсин, Северная Каролина, Аризона), он одержал бы убедительную победу. 6 января 2021 г. Конгресс США должен будет утвердить результаты голосования выборщиков, присудивших победу Байдену.

Трамп не раскрывает своих планов, но, судя по сообщениям в СМИ, его линия сводится к следующему.

– Назначить спецпрокурора по расследованию нарушений на выборах. Предполагают, что кандидатом на эту должность является адвокат Сидни Пауэлл по прозвищу Железная Леди. Она антиглобалист и одна из самых решительных сторонников Трампа.

– Перед вступлением в должность С. Пауэлл получит от министра обороны Кристофера Мюллера секретные данные о нарушениях на выборах, добытые по каналам военной разведки. Утверждается, что это будут в основном данные об иностранном вмешательстве в выборы. Трамп в своих выступлениях давал понять, что речь пойдет о происках Китая и связанных с ним американских политиков. Задача С. Пауэлл будет заключаться в том, чтобы еще до голосования 6 января добиться возбуждения нескольких громких уголовных дел, которые вынудят законодателей отложить голосование. В тандеме с ней должен выступать новый генеральный прокурор, который заменит ушедшего Уильяма Барра. Трамп пока не назначил замену, и это для него важный вопрос. У. Барр, которого он считал "своим человеком", подвел его в ряде важных эпизодов, и Трамп не может позволить себе ошибиться еще раз. Однако времени у него нет, и новый генпрокурор должен появиться со дня на день.

Дональд Трамп не намерен сдаваться.

Кроме того, Трамп объявил о намерении заменить 40 человек среди своих ближайших сотрудников. Это, скорее всего, объясняется тем, что в администрации Белого дома нет единства мнений по сложившейся ситуации. Например, С. Пауэлл сообщила прессе, что Д. Трамп намерен назначить ее спецпрокурором и специальным советником, но чиновники в Белом доме тормозят это решение. Сегодня президент вынужден опираться на ограниченную группу соратников. Ядро этой группы составляют вице-президент Майкл Пенс, генерал Майкл Флинн, адвокат Сидни Пауэлл, министр обороны Кристофер Миллер. Президент пользуется также поддержкой в вооруженных силах. В его актив следует занести и движение "Мы – народ", которое зародилось в Техасе, но распространилось на соседние штаты.

Наблюдатели склоняются к мнению, что Трамп делает ставку на "мирный" срыв голосования 6 января путем вброса сенсационных разоблачений. О его миролюбивых намерениях говорит и тот факт, что он помиловал 29 человек, в том числе двух ключевых фигурантов расследования о российском вмешательстве в выборы. Среди них бывший глава предвыборного штаба Трампа Пол Манафорт и Чарльз Кушнер – отец Джареда Кушнера, зятя Трампа.

Сторонники Трампа вышли на протесты

Еще одним шагом президента явился его отказ подписать закон о выделении помощи частным лицам в связи с "пандемией". Президент объявил, что предусмотренные проектом 600 долларов на человека – "унизительная" сумма и потребовал поднять ее до 2 тыс. на каждого.

Он сильно рискует. Крайний срок изменения пакета истекает 28 декабря, и в случае если конгресс не сможет его принять, произойдет частичное "закрытие" правительства. Однако президент идет на этот риск, понимая, что американцы не получат помощи по вине его противников. Байден обвинил Трампа в том, что тот оставляет без средств "миллионы безработных американцев". В понедельник законодатели соберутся для голосования по этому вопросу.

Серьезную поддержку Трампу оказал католический архиепископ Карло Мария Вигано, который выступает с антиглобалистских позиций. Он написал американскому президенту два открытых письма, в которых осудил папу римского за сотрудничество с глобалистами, "предательство христианских ценностей" и поддержал Трампа. Архиепископ Вигано заявил, что он шокирован тем, что высшие католические иерархи "открыто ставят себя на службу князю мира сего, принимая требования, выдвигаемые Организацией Объединенных Наций в отношении глобализма, масонского братства, мальтузианского экологизма и иммиграции". С учетом того, что 20% населения США являются католиками, а южные штаты плотно заселены выходцами из Латинской Америки, это стало эффективным ходом в поддержку действующего президента.

Джо Байден пиарится на коронавирусе

Одновременно группировка военных в лагере Трампа во главе с генералом Майклом Флинном разрабатывает силовой вариант, который может быть реализован, если кандидатуру Байдена окончательно утвердят в конгрессе. Настроения военных не являются секретом: они намерены не признавать утверждения Байдена, потребовать пересмотра результатов выборов, в случае необходимости ввести ограниченное военное положение в шести "колеблющихся" штатах и организовать новое голосование под контролем вооруженных сил. Опорой этой акции могут послужить 82-я дивизия ВДВ и спецназ министерства обороны. О поддержке Трампа объявила также военизированная организация "Хранители присяги" (Oath Keepers), насчитывающая 35 тыс. действующих и отставных офицеров.

Пока нет ясности, как поступит Трамп в случае провала его плана на 6 января. В обращении "Хранителей присяги" к президенту говорится: "Если вы как главнокомандующий не защитите нашу конституцию, нам придется вести кровавую гражданскую войну".

В США с напряжением ждут 6 января следующего года.

Источник - Фонд стратегической культуры
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