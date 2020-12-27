Вся надежда на Китай: Итоги 2020 года дают шанс Москве и Пекину

00:31 29.12.2020 Российско-китайские отношения выдержали удар пандемии и продолжают развиваться



Михаил Морозов

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Чжан Ханьхуэй



Речь, в том числе, и о торгово-экономических контактах, которые по всему миру резко сократились. Связано это в российско-китайском контексте со многими факторами. Но, прежде всего, с так называемой "взаимодополняемостью" наших экономик (по деликатному определению китайских товарищей). В условиях западных санкций Россия все более превращается в сырьевой придаток находящегося поблизости гиганта, штурмующего высоты технологического развития. Китай, производящий около половины мировой промышленной продукции стал фактически самодостаточным с точки зрения индустриального и инновационного развития. Ну что может предложить Россия стране, высаживающейся на Луне, строящей сети 5G и термоядерные реакторы? Хотя, кое-какие технологи и промышленную продукцию мы все еще поставляем в Китай. Но вес ее в общем объеме торговли невелик. Основа товарооборота - углеводороды. В последнее время растут поставки продукции сельского хозяйства и продовольствия.



Благодаря этому симбиозу, Китай сохранил статус самого крупного торгового партнера России. КНР занимает 17% в общем объеме внешней торговли России. Согласно китайской таможенной статистике, с января по ноябрь 2020 г. двусторонний товарооборот составил 97.4 миллиарда долларов, снизившись на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом китайский экспорт вырос на 1,2%, до 45.4 миллиарда долларов, а импорт - упал на 6,4%, до 52 миллиардов долларов. Однако, по оценкам экспертов, общий объем торговли Китая и России по итогам 2020 года, скорее всего, превысит 100 млрд долл. Учитывая пандемию, неплохой результат, достигнутый в основном за счет быстрого восстановления китайской экономики.



Несмотря на общий, хотя и незначительный спад, в некоторых отраслях наблюдался даже существенный рост. Например, за три квартала этого года экспорт сельскохозяйственной продукции из России в Китай вопреки преобладающим тенденциям вырос на 15,8%. Товарооборот с Дальневосточным регионом России увеличился на 4,3%.



И, конечно же, - наше "все". К концу года объем российского газа, поставляемого в КНР, превысит 4 миллиарда кубометров. А в перспективе после ввода на расчетную мощность всех труб, из России в Китай будет идти до 38 миллиардов кубометров. Но это пока еще планы, которые, тем не менее, позволяют с высоких трибун говорить о больших перспективах двустороннего торгово-экономического сотрудничества.



По понятным причинам вырос импорт из Китая медицинских инструментов, электронных и текстильных товаров. В общем, всего того, что в Китае принято называть "предметами для контроля эпидемии". Вслед за тем, как Россия получила разрешение на ввоз в Китай замороженной и охлажденной говядины, начался экспорт и этой продукции. А вот экспорт замороженной российской рыбы был приостановлен после того, как китайские санитарные службы, стоящие на страже безопасности страны, обнаружили в нескольких товарных партиях отечественной рыбы коронавирус.



Россия уже давно добивается разрешения на экспорт своей свинины - излюбленного блюда китайцев. Но африканская чума свиней, по-прежнему остается препятствием. "Мы надеемся, что Россия продолжит усиливать меры по профилактике и контролю, как можно скорее разрешит проблему с африканской чумой свиней, тем самым, создав предпосылки для возобновления переговоров по взаимному допуску свинины на рынки друг друга", - разъясняет посол КНР в России Чжан Ханьхуэй.



А в целом импорт мясной продукции из России в Китай с января по октябрь этого года, составив 290 миллионов долларов США, вырос почти в 5 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Неплохой результат.



Есть кое-какие успехи и в других областях экономического сотрудничества. В частности, прямые нефинансовые инвестиции Китая в Россию выросли на 7.4%. И хоть абсолютный их объем пока невелик (китайский инвестор не интересуется Россией), тенденция приятная. Из 70 ключевых проектов, утвержденных Китайско-российской комиссией по инвестиционному сотрудничеству, 17 уже сданы в эксплуатацию, 26 - в ходе реализации, по 13-ти ведутся переговоры. На открытом автомобильном мосту Хэйхэ-Благовещенск созданы условия для пропуска грузов, первый российско-китайский транспортно-логистический центр "Белый раст" официально введен в эксплуатацию. Еще китайские инженеры со своими чудо-проходческими комплексами, построили первый туннель на юго-западном участке московского метрополитена. Китайский автогигант Great Wall Motors и российское правительство подписали специальный инвестиционный договор. Будут строить автозавод в России. Да и вообще, судя по приросту продаж, китайский автопром всерьез взялся за Россию. Исчерпав возможности домашнего авторынка, китайские автогиганты устремляют взоры за рубеж.



А вот более миллиона китайских туристов, которые ежегодно приезжали в Россию и поддерживали нашу туристическую отрасль, в 2020 году остались дома. В смысле пополнили бюджеты китайских транспортных и туристических компаний. Понятно, что и россияне, которые также в немалом числе ездили в Китай, в пандемийном году в лучшем случае способствовали развитию домашнего туризма. Возобновление туробменов пока даже не планируется из за ситуации в России. Китай, избавившийся от коронавируса, опасается завоза его из-за рубежа.



Кстати о коронавирусе. Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев сообщил, что знаменитая российская вакцина от коронавируса "Спутник V" будет производиться в Китае. Вполне логично в отсутствии соответствующих мощностей в России и наличии их в Китае. А вот что касается иллюзий насчет экспорта российских вакцин в Китай, то они напрасны. Во-первых, в Китае действуют жестокие правила сертификации и регистрации. Там не допустят применения вакцины, не прошедшей все три фазы испытаний, как это было сделано в России. "Чтобы вакцина против COVID-19 поступила в оборот в Китае, необходимо выполнить две важные формальности, - говорит посол КНР в России Чжан Ханьхуэй. - Первое - подтвердить ее безопасность и эффективность с помощью трех фаз клинических испытаний, второе - завершить валидацию производственного процесса в промышленных масштабах, установить контролируемые стандарты качества и доказать безопасность, очевидную эффективность и управляемость качества вакцины, которая планирует выйти на рынок". Вот почему на данный момент ни одна из вакцин от коронавируса COVID-19 не была одобрена для поступления на рынок КНР.



Когда же, как положено в Китае, российские вакцины будут полностью испытаны и доказана (и если) их безопасность и эффективность, надобности в них в Китае просто уже не будет. Там разрабатываются и испытываются целых 14 вакцин. 5 из них уже находятся на третьей фазе клинических испытаний согласно всем тамошним процедурам и стандартам. Китайцы не торопятся. У них пандемии нет, болезнь под контролем. И там не спешат привить все население поголовно, в этом нет необходимости. Тем не менее, есть планы к празднику Весны, Новому году по Лунному календарю, 12 февраля 2021 года привить около 50 млн китайских граждан. Вакцины для этого будут в достатке произведены внутри Китая.



Одна из китайских вакцин - 19 Ad5-nCov, разработанная китайской компанией CanSinoBIO, уже вступила в третью фазу клинических испытаний. Причем, в России. Также китайские товарищи предоставили России данные клинических испытаний антивирусного препарата фавипиравир. А Минздрав России утвердил план по регистрации и началу клинических исследований препарата FNC против COVID-19, разработанного в КНР.



Как видим, несмотря пандемию COVID-19, в целом китайско-российское торгово-экономическое сотрудничество по-прежнему стабильно, оно продемонстрировало свою жизнеспособность, гибкость и потенциал. И есть все основания говорить, что так пойдет и дальше. А там не за горами поставленная цель - довести торговый оборот до 200 млрд долларов.



В будущем году наши страны отметят 20-ю годовщину подписания "Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Россией и Китаем". Все эти годы взаимодействие двух стран усиливалось во всех сферах, включая политическую и гуманитарную. Будем надеяться, не станет исключением и будущий год. Главы двух государств объявили 2020?2021 годы Годами научно-технического и инновационного сотрудничества. В рамках этих годов будет реализовано более 1000 проектов сотрудничества, исторический рекорд. Стороны подписали дорожную карту научно-технического и инновационного сотрудничества на 2020?2025 годы, начали сотрудничество в сфере строительства коллайдера NICA, открыли "Российско-Китайский математический центр".



"Чем более хаотичным будет мир, тем более стабильными должны быть китайско-российские отношения, тем более ценным будет значение двустороннего всеобъемлющего стратегического взаимодействия для Китая, России и всего мира", - заявил министр иностранных дел КНР Ван И в разговоре с российским коллегой Сергеем Лавровым.



Следующий год, по словам Ван И, будет иметь особое значение как для Китая, так и для России. "Китай завершит всестороннее построение среднезажиточного общества, реализует цели борьбы первого столетия, затем начнет новый поход к всестороннему построению современного социалистического государства. Россия, в свою очередь, будет в полной мере содействовать достижению "национальных целей в области развития до 2030 года".



"Обе стороны должны в полной мере использовать особые преимущества того, что они служат друг для друга стратегической опорой и предоставляют друг другу возможности для развития, и посредством новых идей и мер сотрудничества содействовать развитию и возрождению двух стран", - заявил китайский министр.



Иными словами, России надо постараться использовать в своих целях гигантскую энергию развития мирового гиганта, которым стал Китай.



Об авторе: Михаил Морозов, обозреватель газеты "Труд" Источник - СвободнаяПресса

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