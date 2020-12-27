Директор Туркменского госмузТВканала Бегли Бешеров разоблачен как опасный коррупционер

00:32 29.12.2020

На уволенного директора музыкального телеканала "Türkmen owazy" заведено дело о коррупции



18 декабря президент Туркменистана Гурбагулы Бердымухамедов уволил директора музыкального телерадиоканала "Türkmen owazy" Бегли Бешерова "за серьезные недостатки, допущенные в работе".



По данным корреспондентов "Хроники Туркменистана", против Бешерова возбуждено уголовное дело по статьям "Превышение должностных полномочий" (максимальное наказание – до 8 лет лишения свободы) и "Получение взятки" (максимальное наказание – до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества).



На посту директора телерадиоканала он под различными предлогами увольнял одних работников, а на их места принимал новых за взятки в размере 15.000-20.000 манатов. За руководящие посты размер взятки был выше.



Также обнаружены финансовые нарушения при приобретении оборудования.



Следствие продолжается.



Необоснованные увольнения и взятки за прием на работу – одно из самых распространенных в стране с огромной безработицей видов преступлений.



Ранее ХТ сообщала о Байназарове Ильясе. Он возглавлял производственное объединение "Daşoguzgurluşyk" ("Дашогузстрой") и был уволен за профнепригодность. Несмотря на это, в этом году его наняли руководить "Дашогузнефтегазстроем", где он увольняет одних сотрудников и за взятки нанимает других.