Мирзиеев вручил ордена... внукам узбекских джадидов

00:45 29.12.2020

Президент вручил награды группе соотечественников

Президент Шавкат Мирзиеев на торжественной церемонии в комплексе "Куксарой" вручил группе соотечественников награды, присужденные в преддверии 29-летия независимости.



В комплексе "Куксарой" 28 декабря состоялась церемония вручения наград, присужденных президентом Шавкатом Мирзиеевым группе соотечественников в преддверии 29-летия независимости, сообщила пресс-служба главы государства.



"В последние годы у нас сложилась добрая традиция вручения наград в праздничной атмосфере Дня независимости. К сожалению, в этом году из-за пандемии, и чтобы защитить здоровье людей, нам пришлось отложить это мероприятие. Как говорится, никогда не поздно творить добро. Нам выпала возможность встретиться с вами сегодня, в преддверии Нового года", - сказал Шавкат Мирзиеев.



"Чтобы добиться сегодняшних результатов, мы все работали в очень тяжелых условиях пандемии, - продолжил президент. - Потребовалось трудиться не покладая рук, изыскивать новые возможности и ресурсы. Наши самоотверженные врачи, рискуя своими жизнями, проявили беспримерное мужество и стойкость, чтобы защитить здоровье народа".



Глава государства также отметил заслуги сотрудников Вооруженных Сил, Национальной гвардии, МВД и МЧС. "В то же время настоящей опорой народа были умелые строители, щедрые предприниматели, активисты махалли, уважаемые представители старшего поколения и инициативная молодежь. Наши люди, сплоченно преодолевающие любые испытания, в эти тяжелые дни превратились в мощную силу. Пользуясь случаем, хочу вновь подчеркнуть, что я преклоняюсь перед нашим терпеливым, трудолюбивым, благородным и самоотверженным народом за его великий героизм", - добавил Шавкат Мирзиеев.



На церемонии отмечалось, что в этом году были учреждены почетное звание "Заслуженный геолог Узбекистана", Орден "Олий даражали Дустлик", ордена "Здоровье" и "Фахрий мураббий" первой и второй степени, медаль "Соглом турмуш". Кроме того, учрежден нагрудный знак "Мехр-саховат", которым награждены около 25 тысяч соотечественников.



В эти дни на местах сотни соотечественников получили почетные звания, ордена и медали в торжественной обстановке. От имени собравшихся глава государства адресовал поздравления всем согражданам, получившим награды на местах.



В начале церемонии были вручены награды внукам представителей джадидского движения Абдуллы Авлони, Махмудходжи Бехбуди и Мунавваркори Абдурашидхонов, посмертно награжденных орденами "Буюк хизматлари учун" в преддверии Дня учителей и наставников.



Награды также были вручены представителям медицины, экономики, науки, образования, литературы и других сфер, отличникам государственной и общественной деятельности.



"Все мы с добрыми надеждами и высокими целями стоим на пороге нового года. Гордимся тем, что все мы, сплотившись, преданно служим народу и закладываем фундамент нового Узбекистана. Пусть царит мир во всем мире, пусть Всевышний всегда оберегает наш великодушный и благородный народ, нашу родную страну", - отметил президент в завершение.