После протестов Кокандские власти обещают народу дать газ

00:46 29.12.2020

Власти Коканда после протеста пообещали жителям газ

Хокимият Коканда сообщил о запуске до конца года новой газораспределительной станции, после чего в махалле, чьи жительницы ранее перекрыли улицу, а также в других махаллях улучшится обеспечение газом.



Хокимият города Коканда (Ферганская область) пообещал запустить новую газораспределительную станцию (ГРС), что позволит улучшить обеспечение газом махалли 5-"Вакф чорсу", чьи жительницы пришли к зданию администрации и перекрыли улицу, а также другиих махаллей.



Как говорится в сообщении пресс-службы хокимията, рабочая группа во главе с хокимом города Маруфом Усмоновым посетила махаллю и изучила проблему. Жителям было сообщено, что новая ГРС должна заработать до конца года.



Возводимая ГРС будет получать топливо напрямую из трубопровода высокого давления. Это улучшит подачу газа в махаллю 5-"Вакф чорсу", говорится в сообщении.



В хокимияте добавили, что также взяли на особый контроль поставку угля по сниженной цене для отопления домов и сжиженного газа для хозяйственного применения в махалле.