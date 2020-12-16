Скончался депутат "легендарного парламента" Киргизии Керимкул Карабаев

00:47 29.12.2020

На 82-м году жизни после продолжительной болезни сегодня, 28 декабря, скончался депутат "легендарного парламента" Керимкул Карабаев. Об этом сообщили его близкие.



Он родился в 1939-м в селе Жаны-Жол Джумгальского района.



В 1985-1995 годах являлся депутатом двух созывов Жогорку Кенеша, был дважды избран депутатом Чаекского айыльного кенеша, членом областного партийного комитета. С 1998-го руководил фермерским хозяйством "Туу-Арча".



Был награжден орденом Трудовой Славы, званием "Заслуженный работник сельского хозяйства", медалью "1000 лет эпосу "Манас", Почетной грамотой президента, медалью "Данк".



Похороны пройдут 29 декабря в селе Кызыл-Жылдыз в Джумгальском районе.



Татьяна КУДРЯВЦЕВА