Путин наградил казаха Давлетярова орденом Дружбы. За МузТВхрень

10:51 29.12.2020

Кроме того, у него есть орден "Курмет" и звание "Заслуженный деятель Казахстана".



Президент России Владимир Путин наградил орденом Дружбы генерального директора "Муз-ТВ" Армана Давлетярова, передает zakon.kz со ссылкой на "Российскую газету".



Давлетярова наградили орденом Дружбы "за большой вклад в развитие средств массовой информации, многолетнюю плодотворную работу".



Арман Давлетяров родился в 1970 году Оренбургской области в селе Тамар-Уткуль. Он этнический казах. В разные годы Давлетяров работал с Муратом Насыровым, Батырханом Шукеновым, группой "Динамит", "A’Studio".



С 2013 года по настоящее время Арман Давлетяров занимает должность генерального директора российского телеканала "Муз-ТВ". Также он является директором ежегодной премии в области популярной музыки "Премия Муз-ТВ".



У Давлетярова есть орден "Курмет" и звание "Заслуженный деятель Республики Казахстан".