 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Путин наградил казаха Давлетярова орденом Дружбы. За МузТВхрень
10:51 29.12.2020

Кроме того, у него есть орден "Курмет" и звание "Заслуженный деятель Казахстана".

Президент России Владимир Путин наградил орденом Дружбы генерального директора "Муз-ТВ" Армана Давлетярова, передает zakon.kz со ссылкой на "Российскую газету".

Давлетярова наградили орденом Дружбы "за большой вклад в развитие средств массовой информации, многолетнюю плодотворную работу".

Арман Давлетяров родился в 1970 году Оренбургской области в селе Тамар-Уткуль. Он этнический казах. В разные годы Давлетяров работал с Муратом Насыровым, Батырханом Шукеновым, группой "Динамит", "A’Studio".

С 2013 года по настоящее время Арман Давлетяров занимает должность генерального директора российского телеканала "Муз-ТВ". Также он является директором ежегодной премии в области популярной музыки "Премия Муз-ТВ".

У Давлетярова есть орден "Курмет" и звание "Заслуженный деятель Республики Казахстан".

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - zakon.kz
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