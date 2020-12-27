 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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2021 год объявлен в Узбе "Годом поддержки молодежи и укрепления здоровья населения"
11:52 29.12.2020

Президент Шавкат Мирзиеев предложил объявить 2021 год Годом поддержки молодежи и укрепления здоровья населения.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев предложил объявить 2021 год Годом поддержки молодежи и укрепления здоровья населения, выступая 29 декабря с посланием парламенту.

"Конечно, очень сложно давать название [года]… Мы много готовились к этому. [Текущая] среда еще раз показала, что местным кенгашам на местах, местным руководителям необходимо уделять внимание молодежи. Во-вторых, если сегодня мы не продолжим работу по укреплению здоровья населения, начатую во время пандемии, если сегодня не решим эти вопросы, завтра будет поздно. Мы, наши люди сильно страдали от этих недостатков во время пандемии, особенно в селах. Не впали в панику, но страдали", - сказал президент.

"Если говорить в целом, то решающую роль в прогрессе любого общества играет здоровое и гармоничное развитие молодого поколения, от которого зависит будущее этого общества. Именно поэтому в вопросах расширения и дальнейшего повышения эффективности наших реформ своей опорой мы считаем нашу энергичную, инициативную, всесторонне развитую, владеющую современными знаниями и навыками молодежь", - отметил глава государства.

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Он подчеркнул, что для формирования фундамента нового Ренессанса в стране необходимо создать среду и условия для воспитания новых Хорезми, Беруни, Ибн Сино, Улугбеков, Навои и Бабуров.

"Нашей самой приоритетной задачей должно быть создание широких возможностей для молодежи, чтобы она ставила перед собой амбициозные цели и достигала их. Только тогда наши дети станут реальной силой, которая сможет осуществить вековые мечты нашего народа", - заявил президент.

Шавкат Мирзиеев рассказал, что его очень порадовали смелые идеи и инициативы, высказанные молодежью на встречах в Кашкадарьинской, Хорезмской областях и Чиланзарском районе Ташкента.

"Особенно на прошедшем недавно Форуме молодежи, увидев горящие энтузиазмом глаза наших юношей и девушек, их стремление к знаниям, я получил огромный заряд энергии. И еще раз убедился, что именно они и есть те самые смелые и отважные молодые люди, о которых говорил Ибн Сино", - сказал президент.

"Уверен, что вместе с такой образованной, обладающей мощным созидательным потенциалом молодежью мы построим новый Узбекистан", - продолжил глава государства.

Источник - Газета.uz
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